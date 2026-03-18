Τα 5 best-seller μοντέλα για το Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

Τα best-seller μοντέλα της ελληνικής αγοράς αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις πραγματικές ανάγκες του κοινού και τις τάσεις που διαμορφώνουν τις πωλήσεις.

Η εικόνα της αγοράς στην Ελλάδα διαμορφώνεται όλο και πιο καθαρά. Ο αγοραστής σήμερα δεν ψάχνει απλώς ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση που να συνδυάζει οικονομία, τεχνολογία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο τίτλος του best-seller αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικές επιλογές του κοινού. Ο Φεβρουάριος του 2026 επιβεβαιώνει την κυριαρχία των μικρών και compact μοντέλων, με έντονη παρουσία των SUV αλλά και σταθερές αξίες από την κατηγορία των supermini.

Τα best-sellers Φεβρουαρίου 2026

5. Toyota Yaris – 379 ταξινομήσεις

Το Yaris συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές της αγοράς και σταθερό best-seller. Η υβριδική του τεχνολογία με τον κινητήρα 1.5 Hybrid αποδίδει 116 ή 130 ίππους και ξεχωρίζει για τη χαμηλή κατανάλωση, που στην πράξη κινείται κοντά στα 4,0 lt/100 km. Στην πόλη δείχνει τον καλύτερό του εαυτό, με ομαλή λειτουργία και ιδιαίτερα χαμηλό θόρυβο. Το πλαίσιο TNGA προσφέρει καλή ποιότητα κύλισης και ασφάλεια, ενώ ο εξοπλισμός είναι πλήρης σε όλες τις εκδόσεις.

Τιμή εκκίνησης: 21.750 ευρώ

4. Renault Clio – 380 ταξινομήσεις

Το Clio παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, LPG αλλά και με το γνωστό full hybrid E-Tech σύστημα των 145 ίππων. Η υβριδική έκδοση ξεχωρίζει για την άνεση και την οικονομία, ειδικά σε αστικές συνθήκες. Το εσωτερικό είναι ποιοτικό, με ψηφιακές οθόνες και σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας, ενώ η οδική συμπεριφορά παραμένει ισορροπημένη.

Τιμή εκκίνησης: 19.400 ευρώ

3. Toyota Yaris Cross – 416 ταξινομήσεις

Το Yaris Cross είναι από τα πιο επιτυχημένα SUV της ελληνικής αγοράς και δικαίως συγκαταλέγεται στα best-seller. Βασίζεται στην ίδια υβριδική φιλοσοφία με το Yaris, με τον 1.5 Hybrid κινητήρα των 116 ίππων στην εισαγωγική έκδοση. Ξεχωρίζει για την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, την πρακτικότητα και τη δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης AWD-i. Παρά τον SUV χαρακτήρα, διατηρεί χαμηλή κατανάλωση και εύκολη οδήγηση στην πόλη.

Τιμή εκκίνησης: 24.120 ευρώ

2. Opel Corsa -422 ταξινομήσεις

Το Corsa παραμένει μία από τις πιο σταθερές αξίες της αγοράς και συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στις πωλήσεις ως ένα διαχρονικό best-seller. Διατίθεται με ήπια υβριδικούς κινητήρες βενζίνης 1.2 Turbo, αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Στην πράξη, προσφέρει πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης και οδηγικής συμπεριφοράς, ενώ το κόστος απόκτησης και χρήσης παραμένει ανταγωνιστικό. Η ευκολία στην καθημερινή χρήση είναι από τα βασικά του πλεονεκτήματα.

Τιμή εκκίνησης: 18.600 ευρώ

1. Citroën C3 – 599 ταξινομήσεις

Στην κορυφή για τον Φεβρουάριο βρίσκεται το νέο C3, το οποίο έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό με τη συνολική του προσέγγιση. Με σχεδίαση που φλερτάρει με τα SUV, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και έμφαση στην άνεση, απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, υβριδικό σύστημα αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπορική του δυναμική. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η πολύ ανταγωνιστική τιμή σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό.

Τιμή εκκίνησης: περίπου 16.500 ευρώ

Top-5 best-sellers 2026 (μέχρι σήμερα)

Η συνολική εικόνα της χρονιάς μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου δείχνει ποια μοντέλα έχουν ήδη χτίσει δυναμική και ξεχωρίζουν ως τα πραγματικά best-seller της αγοράς:

Citroën C3 – 1.120 ταξινομήσεις Toyota Yaris Cross – 933 ταξινομήσεις Opel Corsa – 855 ταξινομήσεις Peugeot 2008 – 803 ταξινομήσεις Suzuki Vitara – 789 ταξινομήσεις

Η εικόνα της αγοράς

Το ενδιαφέρον στοιχείο από τα φετινά best-seller είναι η σαφής στροφή προς τα SUV, χωρίς όμως να εξαφανίζονται τα παραδοσιακά supermini. Τα μικρά αυτοκίνητα εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο, κυρίως λόγω κόστους και ευκολίας χρήσης. Παράλληλα, η παρουσία των υβριδικών εκδόσεων είναι πλέον κυρίαρχη. Οι περισσότεροι αγοραστές επιλέγουν λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση και το κόστος χρήσης, χωρίς να αλλάζουν ριζικά τις συνήθειές τους. Τελικά, ένα μοντέλο γίνεται best-seller όταν καταφέρνει να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες με τον πιο ισορροπημένο τρόπο. Και αυτή τη στιγμή, αυτά τα πέντε αυτοκίνητα δείχνουν ξεκάθαρα ποια είναι η κατεύθυνση της αγοράς στην Ελλάδα.

Τι κρατάμε;