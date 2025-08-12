Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου εξακολουθεί να κινείται δυναμικά προς την κατεύθυνση των SUV. Από τις συνολικές ταξινομήσεις νέων επιβατικών στο πρώτο εξάμηνο του 2025, πάνω από το 60% αφορά SUV μοντέλα κάθε είδους.

Η κυριαρχία τους δεν είναι πλέον συγκυριακή, αλλά έχει παγιωθεί, και ειδικά η κατηγορία των B-SUV παραμένει η πιο δημοφιλής, κατακτώντας πάνω από το ένα τρίτο της αγοράς.

Η επιτυχία τους εξηγείται εύκολα: ψηλή θέση οδήγησης, αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ευκολία πρόσβασης, πρακτικότητα στην καθημερινότητα, καθώς και η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε βενζινοκίνητες, υβριδικές ή ηλεκτρικές εκδόσεις. Ας δούμε, λοιπόν, τα πέντε SUV που προηγούνται σε πωλήσεις μέχρι σήμερα.

5. Toyota C-HR – Από 28.300 € – 2.138 ταξινομήσεις

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της κατηγορίας C-SUV στη λίστα, το Toyota C-HR, συνεχίζει να ξεχωρίζει χάρη στον τολμηρό του σχεδιασμό και τις προηγμένες υβριδικές επιλογές. Με 2.138 ταξινομήσεις στο πρώτο εξάμηνο, η δεύτερη γενιά του συνδυάζει κουπέ γραμμή αμαξώματος με τεχνολογίες από μεγαλύτερα μοντέλα. Προσφέρεται ως 1.8 Full Hybrid 140 ίππων, 2.0 Full Hybrid 198 ίππων, αλλά και ως plug-in υβριδικό 223 ίππων, με δυνατότητα κίνησης έως 66 km αποκλειστικά με ρεύμα.

4. Suzuki Vitara – Από 20.580 € – 2.747 ταξινομήσεις

Με 2.747 ταξινομήσεις, το Vitara παραμένει σημείο αναφοράς για όσους θέλουν ένα SUV με γνήσιο χαρακτήρα εκτός δρόμου. Η γκάμα περιλαμβάνει τον mild hybrid 1.4 BoosterJet 129 ίππων και το full hybrid 1.5 σύνολο των 115 ίππων με αυτόματο CVT, διαθέσιμες και οι δύο με τετρακίνηση AllGrip. Τέλος, μία νέα έκδοση προστέθηκε στη γκάμα μόλις πριν λίγες μέρες, η οποία βασίζεται στο ήπια υβριδικό σύνολο των 1.400 κυβικών. Αποδίδει 110 ίππους και συνδυάζεται τόσο με μηχανικό όσο και με το νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων (6AT). Σε σύγκριση με το προηγούμενο 6AGS, το νέο 6AT προσφέρει αδιάλειπτη ροή ισχύος κατά τις αλλαγές των σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων και μεγαλύτερη οδηγική άνεση.

3. Citroën C3 – Από 16.900 € – 3.635 ταξινομήσεις

Με 3.635 πωλήσεις, το νέο Citroën C3 έχει μπει δυναμικά στην κατηγορία B-SUV. Ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε crossover, ενώ η τιμή εκκίνησης το κάνει ιδιαίτερα προσιτό. Η γκάμα περιλαμβάνει τον 1.2 Turbo 100 ίππων, ήπια υβριδική έκδοση 145 ίππων με αυτόματο e-DCT και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 320 km. Στάνταρ εξοπλισμός οι οθόνες 10″, Apple CarPlay/Android Auto και προηγμένα συστήματα ασφαλείας.

2. Toyota Yaris Cross – Από 24.120 € – 4.084 ταξινομήσεις

Το Yaris Cross καταγράφει 4.084 ταξινομήσεις και παραμένει από τους πρωταγωνιστές της αγοράς. Διατίθεται αποκλειστικά ως υβριδικό 1.5 λίτρων, σε εκδόσεις 116 και 130 ίππων. Το υβριδικό σύστημα εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση, ενώ η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η ευκολία οδήγησης στην πόλη το καθιστούν αγαπημένη επιλογή. Οι πλουσιότερες εκδόσεις, όπως η Style και η GR Sport, ξεχωρίζουν για τον εξοπλισμό και τις σπορ λεπτομέρειες.

1. Peugeot 2008 – Από 22.700 € – 4.468 ταξινομήσεις

Ο ηγέτης της κατηγορίας, με 4.468 ταξινομήσεις, παραμένει το Peugeot 2008. Το B-SUV της γαλλικής μάρκας προσφέρει σύγχρονη σχεδίαση, i-Cockpit στο εσωτερικό και πλούσια γκάμα κινητήρων: βενζίνη 1.2 100 ίππων, ήπια υβριδικό 1.2 145 ίππων με αυτόματο e-DCS6 και ηλεκτρικό e-2008 με έως 156 ίππους και 400+ km αυτονομία. Οι εκδόσεις εξοπλισμού καλύπτουν κάθε ανάγκη, από τον αστικό οδηγό έως εκείνον που θέλει προηγμένη τεχνολογία και ηλεκτροκίνηση.

Τι κρατάμε;

Το Peugeot 2008 παραμένει στην κορυφή των SUV στην Ελλάδα.

Το Citroën C3 ξεχωρίζει ως η πιο οικονομική πρόταση της πεντάδας.

Η Toyota διατηρεί δύο θέσεις στο Top 5, με Yaris Cross και C-HR.

Το Suzuki Vitara κρατά ζωντανό τον χαρακτήρα εκτός δρόμου στην κατηγορία B-SUV.

