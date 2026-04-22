Τα 5 best-seller SUV του 2026 στην Ελλάδα – Τιμές

Τα SUV δεν είναι απλώς η πιο δημοφιλής κατηγορία στην Ελλάδα το 2026. Είναι η αγορά. Με μερίδιο που αγγίζει το 70% των συνολικών ταξινομήσεων, τα SUV έχουν σχεδόν “αφανίσει” κάθε άλλη κατηγορία, από τα μικρά hatchback μέχρι τα παραδοσιακά sedan.

Και αν μέχρι πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε για μια μεταβατική περίοδο, πλέον η εικόνα είναι ξεκάθαρη: ο Έλληνας οδηγός θέλει ψηλή θέση οδήγησης, πρακτικότητα, ευελιξία στην πόλη αλλά και τη δυνατότητα για ταξίδι χωρίς περιορισμούς. Τα SUV έχουν καταφέρει να συνδυάσουν όλα τα παραπάνω, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο one-car-solution που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της καθημερινότητας. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Μοντέλα που δεν βασίζονται μόνο στο όνομα ή την εικόνα, αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο τρίπτυχο: σωστή τιμή, χαμηλό κόστος χρήσης και ισορροπημένος χαρακτήρας. Από το απόλυτο value for money μέχρι τις πιο ώριμες και ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, αυτά είναι τα 5 SUV που κάνουν τη διαφορά στην ελληνική αγορά.

Citroen C3 – Από 18.300€

Η Citroen κατάφερε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη με το νέο C3, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των ταξινομήσεων, αποδεικνύοντας πως όταν τοποθετήσεις σωστά ένα μοντέλο σε τιμή, σχεδίαση και χαρακτήρα, το αποτέλεσμα έρχεται σχεδόν αυτόματα. Το νέο C3 δεν είναι απλώς ένα ακόμα B-SUV, αλλά μια ξεκάθαρη πρόταση value for money που απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ κοινό. Σχεδιαστικά, έχει υιοθετήσει μια πιο “SUV” προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πιο έντονα crossover στοιχεία. Παράλληλα, η Citroen συνεχίζει να δίνει έμφαση στην άνεση, κάτι που παραδοσιακά αποτελεί δυνατό της σημείο, ειδικά στην καθημερινή χρήση εντός πόλης. Σε επίπεδο κινητήρων και χρήσης, το C3 καλύπτει τις βασικές ανάγκες του μέσου Έλληνα οδηγού, χωρίς υπερβολές, αλλά με σωστή ισορροπία. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που βρίσκεται στην κορυφή: δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να εξυπηρετήσει.

Toyota Yaris Cross – Από 24.120€

Το Toyota Yaris Cross παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές στην κατηγορία, συνεχίζοντας να γράφει ισχυρά νούμερα στην ελληνική αγορά. Η επιτυχία του δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία της Toyota με πρακτικότητα και χαμηλό κόστος χρήσης. Η υβριδική του φύση το καθιστά ιδανικό για αστική χρήση, με πολύ χαμηλή κατανάλωση και ομαλή λειτουργία. Ταυτόχρονα, η αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομα Toyota παίζει καθοριστικό ρόλο για το αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα, που παραδοσιακά δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Οδηγικά, το Yaris Cross δεν στοχεύει στο να ενθουσιάσει, αλλά στο να κάνει τα πάντα σωστά. Είναι εύκολο, προβλέψιμο και ξεκούραστο, κάτι που στην καθημερινότητα μεταφράζεται σε ένα πολύ ολοκληρωμένο πακέτο.

Peugeot 2008 – Από 22.900€

Το Peugeot 2008 συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές στην κατηγορία των B-SUV, συνδυάζοντας σχεδίαση, τεχνολογία και πρακτικότητα. Η Peugeot έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει αισθητικά, χωρίς να χάνει την ουσία. Η καμπίνα του παραμένει ένα από τα δυνατά του σημεία, με το i-Cockpit να δίνει μια διαφορετική εμπειρία στον οδηγό. Ταυτόχρονα, η ποιότητα κατασκευής και η συνολική αίσθηση στο εσωτερικό το φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά σε premium προτάσεις. Σε επίπεδο κινητήρων, το 2008 προσφέρει επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από οικονομική καθημερινή χρήση μέχρι πιο δυναμική οδήγηση. Είναι ένα μοντέλο που δεν υπερέχει σε έναν τομέα, αλλά τα κάνει όλα αρκετά καλά.

Suzuki Vitara – Από 20.580€

Το Suzuki Vitara αποτελεί μία σταθερή αξία στην ελληνική αγορά, με μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην απλότητα και τη λειτουργικότητα. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με τεχνολογικά πυροτεχνήματα, αλλά με την ουσία που αναζητά ένα μεγάλο μέρος του κοινού. Η ήπια υβριδική τεχνολογία του προσφέρει χαμηλή κατανάλωση και αξιοπιστία, ενώ η δυνατότητα τετρακίνησης σε ορισμένες εκδόσεις το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Είναι ένα από τα λίγα μοντέλα της κατηγορίας που διατηρούν έναν πιο “παραδοσιακό” SUV χαρακτήρα. Στον δρόμο, το Vitara είναι εύκολο και πρακτικό, με έμφαση στην καθημερινή χρήση αλλά και τη δυνατότητα για εξορμήσεις εκτός πόλης. Αυτή η διττή προσωπικότητα είναι που το κρατά σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού.

Nissan Juke – Από 23.290€

Το Nissan Juke παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα SUV της αγοράς, με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα που συνεχίζει να το διαφοροποιεί. Το 2026 καταγράφει ισχυρή παρουσία, ειδικά σε επίπεδο μηνιαίων ταξινομήσεων, δείχνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να το εμπιστεύεται. Η υβριδική του έκδοση παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση και ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Παράλληλα, η Nissan έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την τεχνολογία στο εσωτερικό, κάνοντας το Juke πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Οδηγικά, διατηρεί έναν πιο νεανικό χαρακτήρα, με πιο “ζωντανή” αίσθηση σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές. Δεν είναι το πιο πρακτικό της κατηγορίας, αλλά σίγουρα είναι από τα πιο ξεχωριστά, κάτι που εξακολουθεί να μετρά στην επιλογή αγοράς.

Τι κρατάμε;