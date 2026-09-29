Τα 5 best seller της Ελλάδας – Πόσο κοστίζουν και τι προσφέρουν;

Τα 5 best seller της Ελλάδας συνδυάζουν προσιτές τιμές, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Πόσο κοστίζει η βασική τους έκδοση και τι παίρνει ο αγοραστής;

Η κορυφή των πωλήσεων δείχνει ξεκάθαρα τι αναζητά το ελληνικό κοινό: αυτοκίνητα με λογικές διαστάσεις, χώρους που εξυπηρετούν την καθημερινότητα και κινητήρες που δεν μετατρέπουν κάθε επίEσκεψη στο πρατήριο σε δυσάρεστη εμπειρία. Τα SUV έχουν ισχυρή παρουσία, αλλά τα μικρά αυτοκίνητα εξακολουθούν να διεκδικούν με αξιώσεις την προτίμηση των αγοραστών.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται τα Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008, Toyota Yaris, Suzuki Vitara και Citroën C3, συγκεντρώνοντας συνολικά 21.906 ταξινομήσεις. Ανάμεσά τους υπάρχουν σημαντικές διαφορές, τόσο στην τιμή όσο και στη φιλοσοφία. Άλλο δίνει προτεραιότητα στην υβριδική οικονομία, άλλο στην εμφάνιση και άλλο στο χαμηλό κόστος απόκτησης.

Toyota Yaris Cross: 5.596 ταξινομήσεις

Με 5.596 ταξινομήσεις, το Toyota Yaris Cross βρίσκεται στην κορυφή. Η τιμή του ξεκινά από 24.470 ευρώ, τοποθετώντας το στο ακριβότερο σημείο εισόδου της συγκεκριμένης πεντάδας. Ωστόσο, η βασική του πρόταση περιλαμβάνει ήδη πλήρως υβριδικό σύστημα και αυτόματη μετάδοση e-CVT.

Ο κινητήρας βενζίνης των 1,5 λίτρων συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, με τη βασική υβριδική έκδοση να αποδίδει 116 ίππους. Το σύστημα μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να το συνδέσει σε πρίζα. Η ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση ενισχύει την αποδοτικότητά του στις αστικές μετακινήσεις. Το δυνατό του χαρτί είναι ότι μεταφέρει αυτή τη λογική σε ένα compact SUV, με ψηλότερη θέση οδήγησης και πρακτικό αμάξωμα. Δεν απαιτεί από τον αγοραστή να επιλέξει ανάμεσα στην ευκολία του αυτόματου και στην οικονομία ενός υβριδικού. Τα προσφέρει μαζί, δημιουργώντας ένα πακέτο που ταιριάζει σε εκείνον που θέλει ένα αυτοκίνητο για τις περισσότερες ανάγκες του.

Peugeot 2008: 4.732 ταξινομήσεις

Το Peugeot 2008 ακολουθεί με 4.732 ταξινομήσεις, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τη σχεδίασή του. Οι χαρακτηριστικές φωτεινές υπογραφές, οι έντονες ακμές και η ιδιαίτερη διαμόρφωση του εσωτερικού το κάνουν να ξεχωρίζει μέσα σε μια κατηγορία με πολλές επιλογές. Η έκδοση Turbo 100 Style Plus προσφέρεται από 21.400 ευρώ μέσω του προγράμματος Peugeot NOW!. Χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων, με την εμπορική ονομασία Turbo 100 και ροπή 205 Nm. Για όποιον θέλει να κρατήσει χαμηλά το αρχικό κόστος αγοράς, αποτελεί την αφετηρία της γκάμας.

Στο εσωτερικό, το Peugeot i-Cockpit με το μικρό τιμόνι δίνει διαφορετικό χαρακτήρα στη θέση οδήγησης. Το 2008 απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν το αυτοκίνητό τους να έχει αισθητική ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται την πρακτικότητα ενός SUV για οικογενειακή χρήση. Η γκάμα περιλαμβάνει και υβριδικές εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων, προσφέροντας διαφορετική επιλογή σε όσους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευκολία μέσα στην πόλη. Έτσι, το ενδιαφέρον του μοντέλου εκτείνεται πέρα από τη βασική βενζινοκίνητη έκδοση.

Toyota Yaris: 4.424 ταξινομήσεις

Με 4.424 ταξινομήσεις, το Toyota Yaris αποδεικνύει ότι ένα ολοκληρωμένο supermini μπορεί να σταθεί πολύ ψηλά, ακόμη και όταν τα SUV κυριαρχούν στις συζητήσεις. Η τιμή του ξεκινά από 21.750 ευρώ, με πλήρως υβριδικό σύστημα 1,5 λίτρων, 116 ίππους και αυτόματη μετάδοση e-CVT. Η ουσία της πρότασής του βρίσκεται στην καθημερινή χρήση. Οι μικρές εξωτερικές διαστάσεις εξυπηρετούν στο παρκάρισμα, ενώ η αυτόματη μετάδοση απαλλάσσει τον οδηγό από τις συνεχείς αλλαγές σχέσεων στην κίνηση. Το υβριδικό σύστημα αναλαμβάνει να εναλλάσσει τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα ανάλογα με τις ανάγκες.

Για την έκδοση των 116 ίππων, η Toyota αναφέρει μικτή κατανάλωση WLTP 3,8 έως 4,0 λίτρα/100 χλμ., ανάλογα με την έκδοση. Πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά επιχειρήματα του Yaris για κάποιον που διανύει πολλά χιλιόμετρα καθημερινά. Είναι επίσης 2.720 ευρώ φθηνότερο από το Yaris Cross στην τιμή εισόδου. Για τον αγοραστή που προτιμά ένα χαμηλότερο και πιο μικρό αμάξωμα, διατηρεί τα βασικά πλεονεκτήματα της υβριδικής τεχνολογίας με μικρότερη αρχική δαπάνη.

Suzuki Vitara: 3.650 ταξινομήσεις

Το Suzuki Vitara συγκεντρώνει 3.650 ταξινομήσεις και ξεκινά από 20.730 ευρώ στην έκδοση 1.4 GL Hybrid. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet με 110 ίππους και 235 Nm, ο οποίος συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και, στη βασική έκδοση, χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η πρόταση της Suzuki στηρίζεται σε έναν συνδυασμό πρακτικότητας, turbo κινητήρα και σχετικά συγκρατημένης τιμής. Η ροπή των 235 Nm έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση εκτός πόλης, όπου η ελαστικότητα του κινητήρα μετρά περισσότερο από έναν εντυπωσιακό αριθμό ισχύος.

Παράλληλα, το Vitara διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους έχουν πιο απαιτητικές διαδρομές: διατίθεται και με τετρακίνηση ALLGRIP, σε ακριβότερες εκδόσεις. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επιλογής αυτόματου κιβωτίου. Έτσι, μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο εκείνον που αναζητά ένα οικονομικά προσβάσιμο δικίνητο SUV όσο και τον οδηγό που χρειάζεται περισσότερη πρόσφυση σε χιόνι ή ολισθηρούς δρόμους.

Citroën C3: 3.504 ταξινομήσεις

Την πεντάδα συμπληρώνει το νέο Citroën C3 με 3.504 ταξινομήσεις. Με τιμή από 17.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας, αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή ανάμεσα στα πέντε best seller. Η βασική βενζινοκίνητη έκδοση διαθέτει turbo κινητήρα 1,2 λίτρων με 100 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο. Το αμάξωμα υιοθετεί στοιχεία από τα crossover, με πιο όρθιες αναλογίες και μια εικόνα που διαφοροποιείται από το συμβατικό μικρό hatchback.

Το C3 δίνει βάρος στην εύκολη καθημερινή χρήση. Στον βασικό εξοπλισμό YOU περιλαμβάνονται πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κλιματισμός και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Στις πλουσιότερες εκδόσεις προστίθενται στοιχεία όπως η οθόνη αφής 10,25 ιντσών και τα καθίσματα Advanced Comfort. Για όσους επιθυμούν αυτόματο κιβώτιο, υπάρχει και υβριδική έκδοση 110 ίππων. Η χαμηλή τιμή εισόδου, πάντως, παραμένει το πιο άμεσο επιχείρημά του: προσφέρει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο μικρό αυτοκίνητο με 100 ίππους, αφήνοντας αισθητά μεγαλύτερο περιθώριο στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πωλήσεις και τιμές με μια ματιά