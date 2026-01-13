Τα 5 φθηνότερα αυτοκίνητα του 2026 στην Ελλάδα

Σε μια χρονιά που οι τιμές στα νέα αυτοκίνητα συνεχίζουν να πιέζονται ανοδικά, η ύπαρξη προσιτών μοντέλων παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά.

Οι πέντε επιλογές που ακολουθούν αποτελούν την οικονομικότερη είσοδο στον κόσμο της αυτοκίνησης για το 2026, χωρίς όμως να θυσιάζουν ασφάλεια, εξοπλισμό και σύγχρονη τεχνολογία. Τα παρακάτω αυτοκίνητα εξακολουθούν να αποδεικνύουν ότι το «προσιτό» μπορεί να συνυπάρξει με την ποιότητα και την καθημερινή χρηστικότητα. Μοντέλα που απευθύνονται σε όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο, οικονομικό και ευέλικτο μέσο μετακίνησης μέσα στην πόλη, με το καθένα να φέρνει τον δικό του χαρακτήρα.

5. Hyundai i10 – Από 17.090 €

Το μικρότερο μοντέλο της Hyundai εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατηγορία Α. Με αναβαθμισμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά που θυμίζουν μεγαλύτερο αυτοκίνητο, το i10 προσφέρει εξαιρετική αίσθηση ποιότητας, πλούσιο βασικό εξοπλισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε ακριβότερα μοντέλα. Ο κινητήρας 1.0 ή 1.2 λίτρων προσφέρει οικονομία και ευκολία στην πόλη, ενώ το 5θυρο αμάξωμα με τα 252 λίτρα πορτμπαγκάζ καλύπτει τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Η Hyundai δίνει έμφαση στην ασφάλεια, με συστήματα όπως Lane Keeping Assist και Forward Collision Warning να περιλαμβάνονται από τη βασική έκδοση. Συνδυάζει ευκολία οδήγησης, χαμηλή κατανάλωση και αξιοπιστία, με το κορυφαίο δίκτυο after-sales να ολοκληρώνει την εικόνα.

4. SEAT Ibiza – Από 16.190 €

Το SEAT Ibiza συνεχίζει να ξεχωρίζει ως μία από τις πιο καλοφτιαγμένες και ευχάριστες προτάσεις της κατηγορίας Β. Με ανανεωμένο εξωτερικό σχεδιασμό, δυναμική σιλουέτα και εξαιρετική ποιότητα κύλισης, παραμένει ένα hatchback με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και οδηγική αίσθηση που εμπνέει. Το εσωτερικό του έχει αναβαθμισμένα υλικά, ψηφιακό πίνακα οργάνων και μοντέρνο infotainment, ενώ ο κινητήρας 1.0 TSI συνδυάζει επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση. Στην ελληνική αγορά, η βασική έκδοση προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο καθημερινός οδηγός, από air condition έως πλήρες πακέτο ασφαλείας. Για όσους θέλουν ευελιξία, στιλ και ποιότητα σε χαμηλή τιμή, το Ibiza παραμένει μία από τις πιο ώριμες επιλογές. To facelift Ibiza έχει ήδη παρουσιαστεί αλλά οι τιμές του δεν έχουν ανακοινωθεί για την αγορά μας.

3. Dacia Sandero – Από 15.990 €

Το Dacia Sandero αποτελεί ίσως το πιο έξυπνο value-for-money supermini της εποχής. Χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα του Renault Clio, προσφέρει ευρυχωρία, στιβαρότητα και τεχνολογία σε κόστος που θυμίζει προ δεκαετίας τιμοκατάλογο. Διατίθεται με κινητήρες βενζίνης ή διπλού καυσίμου LPG, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα σε κόστος χρήσης. Το εσωτερικό είναι απλό αλλά καλοφτιαγμένο, με μεγάλη οθόνη πολυμέσων και επαρκή εξοπλισμό άνεσης. Στο δρόμο είναι ήσυχο και σταθερό, ενώ η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Με την τιμή του κάτω από 16.000 ευρώ, προσφέρει οικογενειακή πρακτικότητα και χαμηλό κόστος συντήρησης, αποδεικνύοντας ότι η Dacia έχει πλέον ωριμάσει χωρίς να χάσει την ουσία της.

2. Kia Picanto – Από 15.890 €

Το Kia Picanto είναι από τα λίγα city cars που καταφέρνουν να συνδυάζουν παιχνιδιάρικο design, δυναμικό χαρακτήρα και κορυφαία εγγύηση επτά ετών. Η τελευταία ανανέωση του μοντέλου έφερε νέα μάσκα, φώτα LED και εσωτερικό με ποιοτικά υλικά και μοντέρνα αισθητική. Οι κινητήρες 1.0 και 1.2 λίτρων διακρίνονται για την αξιοπιστία και την οικονομία τους, ενώ η οδική συμπεριφορά του παραμένει πρότυπο για τα δεδομένα της κατηγορίας. Παρά το μικρό του μέγεθος, το Picanto προσφέρει πέντε πόρτες, 255 λίτρα πορτμπαγκάζ και πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας. Ιδανικό για νέους οδηγούς ή ως δεύτερο αυτοκίνητο πόλης, το Kia Picanto ξεχωρίζει για την ευκολία, το στιλ και το μικρό συνολικό κόστος χρήσης.

1. Mitsubishi Space Star – Από 14.390 €

Το Mitsubishi Space Star συνεχίζει αθόρυβα την πορεία του ως το φθηνότερο νέο αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς για το 2026. Με τιμή εκκίνησης μόλις 14.390 ευρώ, προσφέρει απλότητα, χαμηλό κόστος συντήρησης και ιαπωνική αξιοπιστία. Ο κινητήρας 1.2 λίτρων αποδίδει 71 ίππους, επαρκείς για καθημερινές μετακινήσεις με χαμηλή κατανάλωση και ευκολία στην οδήγηση. Το εσωτερικό είναι λιτό αλλά καλοφτιαγμένο, με βασικά στοιχεία άνεσης και infotainment, ενώ η ευκολία στάθμευσης το καθιστά ιδανικό για αστικά περιβάλλοντα. Το Space Star μπορεί να μην εντυπωσιάζει με επιδόσεις ή high-tech εξοπλισμό, αλλά προσφέρει το βασικότερο ζητούμενο της εποχής: απλή, αξιόπιστη και οικονομική μετακίνηση για όλους.

Πέντε επιλογές που αποδεικνύουν πως η προσιτή αυτοκίνηση στην Ελλάδα του 2026 παραμένει ζωντανή, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις.