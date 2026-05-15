Τα 5 φθηνότερα C-SUV στην Ελλάδα – Τιμές από 17.990€

Τα οικογενειακά SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, μόνο που πλέον η κατηγορία δεν αφορά αποκλειστικά ακριβά ή premium μοντέλα.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερες εταιρείες να πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω, φέρνοντας μεγαλύτερους χώρους, πλουσιότερο εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες σε επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούσαμε απρόσιτα για C-SUV. Σήμερα, με τα ίδια περίπου χρήματα που κάποτε αρκούσαν για ένα καλά εξοπλισμένο supermini ή ένα μικρό crossover πόλης, μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα κανονικό οικογενειακό SUV με μεγάλους χώρους, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και κινητήρες που καλύπτουν από απλές καθημερινές μετακινήσεις μέχρι μεγάλα ταξίδια. Συγκεντρώσαμε τα 5 φθηνότερα μοντέλα της ελληνικής αγοράς, παρουσιάζοντας τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον κινητήρα εισαγωγικής έκδοσης αλλά και το τι προσφέρει κάθε μοντέλο στον υποψήφιο αγοραστή.

5) Opel Frontera – από 23.400€

Το νέο Opel Frontera σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος στην αγορά, αυτή τη φορά όμως με ξεκάθαρο οικογενειακό και πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί turbo βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων με mild hybrid τεχνολογία και 110 ίππους, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση και ιδιαίτερα φιλική λειτουργία στην καθημερινότητα. Στη γκάμα υπάρχουν επίσης και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Σχεδιαστικά ακολουθεί τη νέα Opel φιλοσοφία με τη χαρακτηριστική μάσκα Vizor, ενώ στο εσωτερικό δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στην απλότητα χρήσης. Το Frontera ξεχωρίζει για τους μεγάλους χώρους, αλλά και για το γεγονός ότι προσφέρει σύγχρονες τεχνολογίες χωρίς να ανεβάζει υπερβολικά το κόστος αγοράς. Στις πλουσιότερες εκδόσεις συναντάμε μεγάλες οθόνες, ψηφιακό πίνακα οργάνων, κάμερες, συστήματα ασφαλείας και αρκετό εξοπλισμό άνεσης.

4) KGM Korando – από 22.900€

Το KGM Korando παραμένει μία από τις πιο value επιλογές της κατηγορίας, δίνοντας έμφαση στους χώρους, στην άνεση αλλά και στον πλούσιο εξοπλισμό σε σχέση με την τιμή αγοράς. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με ισχύ περίπου 160 ίππων, συνδυασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο, ενώ υπάρχουν και αυτόματες εκδόσεις αλλά και τετρακίνητες επιλογές.

Το Korando δίνει προτεραιότητα στην πρακτικότητα. Το εσωτερικό του είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο, με μεγάλο χώρο αποσκευών και αρκετό αέρα για τους πίσω επιβάτες, κάτι που το κάνει πολύ καλή επιλογή για οικογενειακή χρήση. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη infotainment, θερμαινόμενα καθίσματα, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και αρκετά στοιχεία εξοπλισμού που συναντάμε συνήθως σε ακριβότερα SUV.

Το MG ZS Max έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες value-for-money προτάσεις της αγοράς, συνδυάζοντας οικογενειακές διαστάσεις, σύγχρονη σχεδίαση και πολύ ανταγωνιστική τιμή. Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων, προσφέροντας αρκετά καλές επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενώ υπάρχουν και υβριδικές εκδόσεις που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση μέσα στην πόλη.

Από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι ο εξοπλισμός. Ακόμα και οι εισαγωγικές εκδόσεις διαθέτουν μεγάλες οθόνες, σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας, κάμερες, adaptive cruise control και πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας. Το MG ZS Max είναι επίσης ένα από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα της κατηγορίας, με μεγάλο χώρο αποσκευών και πολύ καλό αέρα για τους πίσω επιβάτες. Για αυτό και αρκετοί το βλέπουν ως μια εναλλακτική απέναντι σε πολύ ακριβότερα ευρωπαϊκά SUV.

Η νέα γενιά του Citroën C3 Aircross έχει μεγαλώσει αισθητά σε διαστάσεις και πλέον τοποθετείται ξεκάθαρα στην κατηγορία των C-SUV, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους αλλά και στην άνεση. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον γνώριμο turbo κινητήρα βενζίνης 1.2 PureTech, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο. Στη γκάμα υπάρχουν επίσης hybrid αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Όπως συνηθίζει η Citroën, το C3 Aircross δίνει προτεραιότητα στην άνεση, με μαλακή ανάρτηση και πολύ φιλικό χαρακτήρα στην καθημερινότητα. Παράλληλα, το νέο μοντέλο διαθέτει πιο τετραγωνισμένη σχεδίαση και αισθητά πιο SUV εικόνα σε σχέση με το παρελθόν. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονο infotainment, ψηφιακό πίνακα οργάνων, συστήματα ασφαλείας και αρκετές πρακτικές λύσεις για οικογενειακή χρήση, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις υπάρχει και δυνατότητα επταθέσιας διάταξης.

Το DFSK 500 αποτελεί αυτή τη στιγμή το φθηνότερο C-SUV της ελληνικής αγοράς, με τιμή που πριν λίγα χρόνια θα αντιστοιχούσε περισσότερο σε μικρό hatchback παρά σε οικογενειακό SUV. Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει περίπου 106 ίππους και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο χαρακτήρας του δίνει έμφαση κυρίως στην απλότητα και στο χαμηλό κόστος χρήσης.

Παρά τη χαμηλή τιμή αγοράς, το DFSK 500 προσφέρει αρκετά πλούσιο εξοπλισμό, με στοιχεία όπως μεγάλη οθόνη infotainment, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά καθίσματα και αυτόματο κλιματισμό, ανάλογα πάντα με την έκδοση. Το εσωτερικό του δίνει προτεραιότητα στους χώρους και στην πρακτικότητα, ενώ η συνολική του εικόνα ακολουθεί τη σύγχρονη λογική των νέων κινεζικών SUV που προσπαθούν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή.

Τι κρατάμε;