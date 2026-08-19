Τα 5 φθηνότερα full hybrid SUV στην Ελλάδα – Τιμές και κατανάλωση

Τα πέντε πιο προσιτά full hybrid SUV της ελληνικής αγοράς ξεκινούν πλέον από 22.050 ευρώ, προσφέροντας αυτόματο κιβώτιο και κατανάλωση από 4,4 lt/100 km.

Η τεχνολογία full hybrid αποτελεί μία από τις πιο πρακτικές επιλογές για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση, αλλά δεν διαθέτουν θέση φόρτισης ή δεν επιθυμούν να ασχολούνται καθημερινά με καλώδια. Σε αντίθεση με τα plug-in hybrid, τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν χρειάζεται να συνδεθούν στην πρίζα, καθώς η μπαταρία τους φορτίζεται κατά την επιβράδυνση και μέσω του κινητήρα βενζίνης. Μπορούν, παράλληλα, να κινηθούν για μικρά διαστήματα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Το αποτέλεσμα είναι πιο αθόρυβη λειτουργία, αυτόματο κιβώτιο και χαμηλότερη κατανάλωση στις καθημερινές μετακινήσεις. Η κατηγορία έχει εμπλουτιστεί σημαντικά, με τις Chery, MG και Omoda να πλαισιώνουν πλέον τις καθιερωμένες προτάσεις της Toyota και της Renault. Αυτά είναι τα πέντε φθηνότερα full hybrid SUV στην Ελλάδα, με βάση την τιμή της εισαγωγικής τους έκδοσης.

1. MG ZS MAX Hybrid+ – Από 22.050 ευρώ

Το MG ZS MAX Hybrid+ είναι αυτή τη στιγμή το φθηνότερο full hybrid SUV της ελληνικής αγοράς, με την τιμή της βασικής έκδοσης Excite να ξεκινά από 22.050 ευρώ χάρη στην τρέχουσα προωθητική ενέργεια. Το υβριδικό του σύστημα συνδυάζει ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 197 ίππους και τα 465 Nm ροπής, καθιστώντας το MG ένα από τα ισχυρότερα αυτοκίνητα της συγκεκριμένης λίστας. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ειδικού υβριδικού κιβωτίου τριών σχέσεων, ενώ τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 8,7 δευτερόλεπτα. Παρά την υψηλή απόδοση, η εργοστασιακή μέση κατανάλωση της βασικής έκδοσης περιορίζεται στα 5,0 lt/100 km, με εκπομπές CO2 113 g/km. Με μήκος 4,43 μέτρα και πορτμπαγκάζ 443 λίτρων, το ZS MAX μπορεί να καλύψει με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας. Η βασική έκδοση διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη αφής 10,25 ιντσών, Android Auto και Apple CarPlay, αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες στάθμευσης. Περιλαμβάνει επίσης το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης MG Pilot, με προσαρμοζόμενο cruise control, αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και παρακολούθηση τυφλού σημείου. Οι ατσάλινοι τροχοί 16 ιντσών και οι προβολείς αλογόνου αποκαλύπτουν τον πιο βασικό χαρακτήρα της έκδοσης Excite, όμως η σχέση τιμής, ισχύος και χώρων παραμένει εξαιρετική.

2. Chery Tiggo 4 Hybrid – Από 22.990 ευρώ

Με τιμή από 22.990 ευρώ, το Chery Tiggo 4 Hybrid βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλά διαθέτει τον πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό ανάμεσα στα δύο φθηνότερα μοντέλα της λίστας. Το σύστημα Chery Super Hybrid συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Η μετάδοση είναι αυτόματη και η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση της μπαταρίας. Η επίσημη μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,3 lt/100 km, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για ένα SUV με περισσότερους από 200 ίππους. Το αμάξωμα έχει μήκος περίπου 4,3 μέτρα, επομένως το Tiggo 4 τοποθετείται ανάμεσα στα B-SUV και στα μικρότερα C-SUV. Η βασική έκδοση Comfort Auto διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, Android Auto και Apple CarPlay, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, προβολείς LED και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Ιδιαίτερα πλήρες είναι και το επίπεδο ασφάλειας, καθώς περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι και περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 430 λίτρα όταν μετράται μέχρι την οροφή. Το Tiggo 4 απευθύνεται στον αγοραστή που δίνει έμφαση στην απόδοση και στον πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς να θέλει να ξεπεράσει σημαντικά το όριο των 23.000 ευρώ.

3. Toyota Yaris Cross Hybrid – Από 24.470 ευρώ

Το Toyota Yaris Cross είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα full hybrid SUV της αγοράς. Η αρχική του τιμή διαμορφώνεται στα 24.470 ευρώ, τοποθετώντας το στην τρίτη θέση της κατάταξης. Το γνωστό υβριδικό σύστημα της Toyota βασίζεται σε τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο μεταβαλλόμενης σχέσης. Η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 116 ίππους, προσφέροντας σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις από τις προτάσεις των MG και Chery, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία. Η εργοστασιακή κατανάλωση της δικίνητης έκδοσης ξεκινά από μόλις 4,4 lt/100 km, με εκπομπές CO2 από 100 g/km. Το Yaris Cross μπορεί να ξεκινά και να κινείται σε χαμηλές ταχύτητες με σβηστό τον θερμικό κινητήρα, αξιοποιώντας συχνά την ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη. Το μήκος των 4,18 μέτρων το καθιστά εύκολο στους ελιγμούς και στο παρκάρισμα, χωρίς να περιορίζεται στα αυστηρά όρια ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης. Ο χώρος αποσκευών των δικίνητων εκδόσεων μπορεί να φτάσει τα 397 λίτρα. Το βασικό πλεονέκτημα του Yaris Cross δεν βρίσκεται στην απόλυτη ισχύ ή στο μέγεθος των οθονών, αλλά στην ώριμη υβριδική τεχνολογία, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ευκολία χρήσης. Αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή για εκείνον που δίνει προτεραιότητα στην οικονομία και στην αποδεδειγμένη παρουσία της Toyota στα full hybrid.

4. Renault Captur full hybrid E-Tech – Από 24.500 ευρώ

Μόλις 30 ευρώ ακριβότερα από το Toyota βρίσκεται το Renault Captur full hybrid E-Tech 160, με τη βασική έκδοση evolution plus να διατίθεται από 24.500 ευρώ. Το ανανεωμένο υβριδικό σύστημα αποδίδει 160 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο multi-mode. Η διαχείριση της λειτουργίας του κινητήρα βενζίνης και των ηλεκτρικών μοτέρ πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να επιλέξει πηγή ενέργειας ή να φορτίσει την μπαταρία. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση ξεκινά από 4,4 lt/100 km, ενώ η Renault αναφέρει δυνατότητα ηλεκτρικής λειτουργίας έως και για το 80% του χρόνου στις κατάλληλες συνθήκες αστικής κίνησης. Η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.000 χιλιόμετρα με γεμάτο ρεζερβουάρ. Το Captur ξεχωρίζει και για την πρακτικότητα της καμπίνας του. Το πίσω κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος σε διαδρομή 16 εκατοστών, επιτρέποντας στον οδηγό να δώσει προτεραιότητα είτε στον χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών είτε στο πορτμπαγκάζ. Ανάλογα με την έκδοση, προσφέρεται κεντρική οθόνη αφής 10,4 ιντσών με σύστημα openR link και ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google, ενώ η γκάμα μπορεί να εξοπλιστεί με έως 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Με διαφορά μόλις 30 ευρώ από το Yaris Cross, το Captur αντιπαραθέτει περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη ευελιξία στην καμπίνα και πιο ευρωπαϊκή αίσθηση στον δρόμο.

5. Omoda 5 SHS-H – Από 25.600 ευρώ

Την πεντάδα συμπληρώνει το νέο Omoda 5 SHS-H, το οποίο ξεκινά πλέον από 25.600 ευρώ. Είναι το ακριβότερο της λίστας, αλλά ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα, ισχυρότερα και πιο πλούσια εξοπλισμένα μοντέλα της. Το σύστημα Super Hybrid System αποτελείται από turbo κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, δύο ηλεκτρικές μονάδες, μπαταρία 1,8 kWh και εξειδικευμένο υβριδικό κιβώτιο DHT. Η συνδυαστική απόδοση αγγίζει τους 224 ίππους και τα 295 Nm, χαρίζοντας στο Omoda τις καλύτερες επιδόσεις της πεντάδας. Για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h απαιτούνται μόλις 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 km/h. Παρά την υψηλή ισχύ, η εργοστασιακή μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,3 lt/100 km, με εκπομπές CO2 120 g/km και συνολική αυτονομία έως 1.000 χιλιόμετρα. Με μήκος περίπου 4,4 μέτρα, το Omoda 5 βρίσκεται πιο κοντά σε ένα οικογενειακό C-SUV. Στο εσωτερικό συναντάμε ψηφιακή διάταξη διπλής οθόνης, σύγχρονο σύστημα συνδεσιμότητας, αυτόματο κλιματισμό και ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης. Το Omoda δεν είναι η οικονομικότερη αγορά της λίστας, όμως απευθύνεται σε εκείνον που θέλει επιδόσεις, διαστάσεις και εξοπλισμό μεγαλύτερης κατηγορίας, διατηρώντας την τιμή κοντά στα 25.000 ευρώ.

Ποιο full hybrid SUV αξίζει περισσότερο;

Το MG ZS MAX Hybrid+ προσφέρει την πιο επιθετική τιμή, μεγάλη ισχύ και οικογενειακούς χώρους, παρότι η βασική του έκδοση διαθέτει ορισμένες απλές επιλογές εξοπλισμού.

προσφέρει την πιο επιθετική τιμή, μεγάλη ισχύ και οικογενειακούς χώρους, παρότι η βασική του έκδοση διαθέτει ορισμένες απλές επιλογές εξοπλισμού. Το Chery Tiggo 4 Hybrid κοστίζει 940 ευρώ περισσότερο, αλλά δικαιολογεί τη διαφορά με προβολείς LED, ζάντες αλουμινίου, διζωνικό κλιματισμό και δύο μεγάλες οθόνες.

κοστίζει 940 ευρώ περισσότερο, αλλά δικαιολογεί τη διαφορά με προβολείς LED, ζάντες αλουμινίου, διζωνικό κλιματισμό και δύο μεγάλες οθόνες. Το Toyota Yaris Cross είναι η επιλογή που δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία, με κατανάλωση από 4,4 lt/100 km και ένα υβριδικό σύστημα με μακρά παρουσία στην αγορά.

είναι η επιλογή που δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία, με κατανάλωση από 4,4 lt/100 km και ένα υβριδικό σύστημα με μακρά παρουσία στην αγορά. Το Renault Captur προσφέρει την ίδια εργοστασιακή κατανάλωση, αλλά με 160 ίππους και πιο ευέλικτη οικογενειακή καμπίνα.

προσφέρει την ίδια εργοστασιακή κατανάλωση, αλλά με 160 ίππους και πιο ευέλικτη οικογενειακή καμπίνα. Το Omoda 5 SHS-H , τέλος, είναι το ισχυρότερο της πεντάδας, με 224 ίππους και επιδόσεις που δύσκολα συναντώνται σε full hybrid SUV αυτής της τιμής.

, τέλος, είναι το ισχυρότερο της πεντάδας, με 224 ίππους και επιδόσεις που δύσκολα συναντώνται σε full hybrid SUV αυτής της τιμής. Η τελική επιλογή εξαρτάται από το αν ο αγοραστής δίνει προτεραιότητα στη χαμηλότερη τιμή, στην κατανάλωση, στον εξοπλισμό ή στις επιδόσεις.

Τιμές και κατανάλωση