Τα 5 φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα με τουλάχιστον 100 ίππους – Τιμές από 15.950 ευρώ

Τα 5 φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα με τουλάχιστον 100 ίππους ξεκινούν από 15.950 ευρώ και συνδυάζουν προσιτή τιμή με την ισχύ που ζητάς στην καθημερινότητα.

Η αναζήτηση ενός οικονομικού καινούργιου αυτοκινήτου συχνά ξεκινά από την τιμή και συνεχίζεται με μια εύλογη απορία: θα μπορεί να ταξιδεύει με επιβάτες και αποσκευές χωρίς ο οδηγός να αισθάνεται ότι εξαντλεί διαρκώς τις δυνατότητές του; Οι 100 ίπποι αποτελούν ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης, παρότι το βάρος, η ροπή και η κλιμάκωση του κιβωτίου επηρεάζουν εξίσου το τελικό αποτέλεσμα. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν επιλογές που καλύπτουν αυτό το κριτήριο με λιγότερα από 18.000 ευρώ. Από συμβατικά πεντάθυρα μέχρι μικρά SUV, η πεντάδα προσφέρει διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ζητούμενο: πόσο αυτοκίνητο μπορείς να αγοράσεις με περιορισμένο προϋπολογισμό;

Dacia Sandero: 100 ίπποι από 15.950 ευρώ

Το Dacia Sandero Essential TCe 100 ανοίγει την πεντάδα στα 15.950 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή αφορά τον νέο τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,0 λίτρου, με απόδοση 100 ίππων και 200 Nm, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον συνδυασμό χαμηλής τιμής και ουσιαστικού βασικού εξοπλισμού. Η Essential περιλαμβάνει air condition, cruise control, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Για τις λειτουργίες πολυμέσων χρησιμοποιεί το Media Control, με Bluetooth και αξιοποίηση του smartphone.

Η μεγάλη κεντρική οθόνη δεν περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό της εισαγωγικής έκδοσης, κάτι που πρέπει να γνωρίζει όποιος συγκρίνει την τιμή με τις φωτογραφίες ακριβότερων Sandero. Το βασικό επιχείρημα παραμένει ισχυρό: ένα πεντάθυρο με turbo κινητήρα και εξατάχυτο κιβώτιο, στη χαμηλότερη τιμή της λίστας. Συνοδεύεται από εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 χλμ., όποιο έρθει πρώτο.

MG3: 115 ίπποι από 16.450 ευρώ

Με την τρέχουσα τιμή εκκίνησης των 16.450 ευρώ, το MG3 1.5 Excite βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Η προσιτή έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και 148 Nm, με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Η μεγαλύτερη ονομαστική ισχύς συνοδεύεται από διαφορετικό τρόπο απόδοσης σε σχέση με τα turbo της πεντάδας. Η μέγιστη ροπή εμφανίζεται στις 4.500 σ.α.λ., οπότε η αξιοποίηση των στροφών και η σωστή επιλογή σχέσης έχουν σημασία όταν ζητηθεί ζωηρή επιτάχυνση. Η εργοστασιακή επίδοση για το 0-100 χλμ./ώρα είναι 10,8 δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερο βάρος έχει ο εξοπλισμός της Excite, που περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος. Με διαφορά μόλις 500 ευρώ από το Sandero, το MG3 δίνει έναν σαφή λόγο να συγκρίνει κανείς αναλυτικά τι περιλαμβάνει κάθε βασική έκδοση.

KGM Tivoli: 135 ίπποι από 16.990 ευρώ

Το KGM Tivoli Business κοστίζει 16.990 ευρώ και είναι το ισχυρότερο μοντέλο της συγκεκριμένης πεντάδας. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας turbo βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου με 135 ίππους, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η έκδοση Business προσφέρει μια ενδιαφέρουσα είσοδο στον κόσμο των μικρών SUV, ειδικά για όποιον προτιμά το ψηλότερο αμάξωμα και τη διαφορετική θέση οδήγησης. Στη συγκεκριμένη τιμή η ισχύς είναι 135 ίπποι· η έκδοση των 163 ίππων τοποθετείται ακριβότερα.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control και air condition. Η KGM αναφέρει επίσης οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών, συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος και διατήρησης λωρίδας. Έτσι, το Tivoli συγκεντρώνει στην ίδια πρόταση αμάξωμα SUV, turbo κινητήρα και πλούσιο εξοπλισμό, διατηρώντας την τιμή κάτω από το όριο των 17.000 ευρώ.

Citroën C3: 100 ίπποι από 17.500 ευρώ

Το Citroën C3 Turbo 100 YOU προσφέρεται από 17.500 ευρώ, με την προωθητική ενέργεια που ανακοινώνει η ελληνική αντιπροσωπεία. Ο τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρου αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το C3 ακολουθεί μια πιο όρθια σχεδιαστική λογική, με αμάξωμα που παραπέμπει σε μικρό crossover. Για τον αγοραστή που αναζητά ένα αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης με αυτή την εμφάνιση, αποτελεί μία από τις πιο προσιτές επιλογές. Στην έκδοση YOU περιλαμβάνονται χειροκίνητος κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και βασικά συστήματα υποβοήθησης.

Το σύστημα πολυμέσων αξιοποιεί βάση για smartphone. Χρειάζεται προσοχή στη σύγκριση των εκδόσεων: η κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών και τα καθίσματα Advanced Comfort αναφέρονται στον εξοπλισμό της ακριβότερης PLUS. Επομένως, η επιλογή της YOU έχει νόημα για όποιον δίνει προτεραιότητα στο χαμηλότερο κόστος αγοράς και καλύπτεται από τις βασικές παροχές.

Fiat Grande Panda: 100 ίπποι από 17.590 ευρώ

Την πεντάδα συμπληρώνει το Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Pop, με τιμή από 17.590 ευρώ. Ο τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για την αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση της γκάμας. Η τετραγωνισμένη σχεδίαση, οι αναφορές στο πρώτο Panda και οι μικρές εξωτερικές διαστάσεις του δίνουν ιδιαίτερη ταυτότητα. Η διαφορά των μόλις 90 ευρώ από το C3 σημαίνει ότι η τελική επιλογή μπορεί εύκολα να κριθεί από την εργονομία, την εμφάνιση και την πρακτικότητα που εξυπηρετεί καλύτερα τον κάθε οδηγό.

Η βασική Pop διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, air condition, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και έξι αερόσακους, μαζί με συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Για το smartphone υπάρχει ειδική βάση, ενώ η κεντρική οθόνη αφής προσφέρεται στην ακριβότερη Icon. Η Fiat ανακοινώνει επίσης κάλυψη οκτώ ετών ή 120.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εγγύησης.

Οι τιμές και οι εκδόσεις συγκεντρωτικά