Τα 5 φθηνότερα plug-in hybrid αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Τιμές

Η αγορά των plug-in hybrid αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί πλέον υπάρχουν περισσότερες επιλογές, αλλά γιατί οι τιμές έχουν πέσει σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγο καιρό έμοιαζαν αδύνατα για ένα μοντέλο με μπαταρία, ηλεκτρική αυτονομία και δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης χωρίς κατανάλωση βενζίνης.

Το plug-in hybrid δεν είναι απλώς μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στο θερμικό και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για πολλούς οδηγούς είναι σήμερα η πιο ρεαλιστική τεχνολογία. Κινείσαι ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, φορτίζεις στο σπίτι ή στη δουλειά, δεν έχεις άγχος αυτονομίας στο ταξίδι και συνεχίζεις να έχεις έναν κανονικό βενζινοκινητήρα για τις μεγάλες αποστάσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα πέντε φθηνότερα plug-in hybrid της ελληνικής αγοράς δεν είναι μικρά αυτοκίνητα πόλης, ούτε συμβιβαστικές κατασκευές. Στην πραγματικότητα μιλάμε κυρίως για SUV, με χώρους, αυτόματο κιβώτιο, πλούσιο εξοπλισμό και ηλεκτρικές αυτονομίες που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα. Από το μεγαλύτερο και πιο ακριβό της πεντάδας μέχρι το οικονομικότερο, αυτά είναι σήμερα τα plug-in hybrid που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα.

5. Geely Starray EM-i – Από 34.990 ευρώ, ή 32.990 ευρώ με Freedom Bonus

Το Geely Starray EM-i είναι το ακριβότερο μοντέλο της συγκεκριμένης λίστας με βάση την αρχική του τιμή, όμως ταυτόχρονα είναι και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα σε επίπεδο μεγέθους, εξοπλισμού και τεχνολογίας. Η κανονική τιμή εκκίνησης βρίσκεται στις 34.990 ευρώ, ενώ με το πρόγραμμα Freedom Bonus η τιμή διαμορφώνεται στις 32.990 ευρώ. Πρόκειται για ένα μεγάλο SUV με μήκος 4.740 mm, πλάτος 1.905 mm και ύψος 1.685 mm, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που τοποθετείται καθαρά στην οικογενειακή κατηγορία, με χώρο αποσκευών 528 λίτρων και δυνατότητα επέκτασης έως τα 2.065 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα. Το υβριδικό σύστημα EM-i Super Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ισχύ 100 PS και έναν ηλεκτροκινητήρα 218 PS, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,0 δευτερόλεπτα για τις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 km/h.

Η γκάμα του Starray EM-i περιλαμβάνει τις εκδόσεις PRO, TECH και ULTRA, με δύο διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας, 18,4 kWh και 29,8 kWh. Στην πιο αποδοτική διαμόρφωση η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει έως τα 996 km WLTP, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία σε συνδυασμένο κύκλο αγγίζει τα 136 km. Η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 1,4 lt/100 km, στοιχείο που δείχνει πόσο έντονα δίνει έμφαση η Geely στην ηλεκτρική λειτουργία. Από τη βασική έκδοση PRO ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ζάντες 18 ιντσών, συστήματα ADAS, οθόνη infotainment 15,4 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, προβολείς Full LED και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα. Η TECH προσθέτει ζάντες 19 ιντσών, πανοραμική ηλιοροφή, head-up display, ηχοσύστημα Flyme 1.000W με 16 ηχεία, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων, ενώ η ULTRA ανεβάζει ακόμη περισσότερο την άνεση με λειτουργία μασάζ στα εμπρός καθίσματα.

4. DFSK E5 – Από 34.500 ευρώ, ή 32.500 ευρώ με προωθητική ενέργεια

Το DFSK E5 είναι ίσως η πιο ιδιαίτερη πρόταση της πεντάδας, γιατί είναι το μόνο μοντέλο εδώ που προσφέρει 7θέσια διάταξη σε τόσο χαμηλή τιμή. Η αρχική τιμή της βασικής έκδοσης Comfort είναι 34.500 ευρώ, όμως με την προωθητική ενέργεια διαμορφώνεται στις 32.500 ευρώ, γεγονός που το κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρον για οικογένειες που χρειάζονται πραγματικούς χώρους και όχι απλώς ένα ακόμη SUV με υβριδικό σύστημα. Το E5 έχει μήκος 4.760 mm, πλάτος 1.865 mm, ύψος 1.710 mm και μεταξόνιο 2.785 mm, στοιχεία που εξηγούν γιατί μπορεί να φιλοξενήσει έως επτά επιβάτες. Το plug-in hybrid σύστημα συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ισχύ 102 PS και έναν ηλεκτροκινητήρα 177 PS, με αυτόματο κιβώτιο E-CVT και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 17,52 kWh και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 70 km, ενώ ο χρόνος φόρτισης ανακοινώνεται στις περίπου 4 ώρες. Η βασική έκδοση Comfort είναι ήδη πλούσια, καθώς περιλαμβάνει 7 καθίσματα, ηλιοροφή, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής 12,3 ιντσών, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, air condition με αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, ηλεκτρική ρύθμιση εμπρός καθισμάτων, μπάρες οροφής, LED φώτα, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και cruise control. Πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση Premium, με αρχική τιμή 39.990 ευρώ και προωθητική τιμή 37.990 ευρώ, η οποία προσθέτει πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή, κάμερα 360 μοιρών, ηλεκτρική πίσω πόρτα, αυτόματο κλιματισμό, 12 ηχεία, 6 αερόσακους, ασύρματη φόρτιση, ζάντες 19 ιντσών και συστήματα όπως blind spot detection, rear cross traffic alert και door opening warning. Με απλά λόγια, το DFSK E5 δεν είναι το πιο φθηνό plug-in hybrid της αγοράς, αλλά είναι το πιο οικονομικό 7θέσιο PHEV SUV που μπορείς να βρεις σήμερα.

3. MG HS PHEV – Από 32.900 ευρώ

Το MG HS PHEV είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της κατηγορίας, γιατί συνδυάζει τιμή 32.900 ευρώ, οικογενειακές διαστάσεις, μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και εξοπλισμό που δύσκολα συναντάς ως στάνταρ σε αυτή την περιοχή τιμής. Η νέα γενιά του HS PHEV προσφέρει πάνω από 1.000 km συνδυασμένης αυτονομίας WLTP, ενώ μπορεί να κινηθεί για περισσότερα από 100 km αμιγώς ηλεκτρικά με μία φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη μπορεί να λειτουργεί ουσιαστικά σαν ηλεκτρικό, με τον βενζινοκινητήρα να αναλαμβάνει όταν το ταξίδι μεγαλώνει ή όταν η μπαταρία αδειάσει. Η μέση κατανάλωση που ανακοινώνεται για τη γκάμα είναι μόλις 0,54 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ 14 g/km, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό και για εταιρική χρήση.

Η βασική έκδοση Exclusive είναι κάθε άλλο παρά φτωχή. Περιλαμβάνει Full LED προβολείς, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, φιμέ πίσω παράθυρα, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα, διπλή οθόνη 12,3 ιντσών, Android Auto και Apple CarPlay, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων, iSMART Lite και πακέτο MG Pilot με 13 βοηθήματα οδήγησης. Συνολικά το μοντέλο διαθέτει έως 16 συστήματα ADAS, ενώ η έκδοση Luxury προσθέτει κάμερα 360 μοιρών, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, iSMART Full, ηλεκτρική πίσω πόρτα hands free, δερμάτινα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό και ασύρματο φορτιστή κινητού. Το MG HS PHEV έχει το πλεονέκτημα ότι δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει μόνο με την τιμή του. Είναι ένα πλήρες οικογενειακό SUV, με μοντέρνο εσωτερικό, καλή τεχνολογική εικόνα και ηλεκτρική αυτονομία που αλλάζει την καθημερινή χρήση.

2. BYD Sealion 5 DM-i – Από 30.990 ευρώ

Το BYD Sealion 5 DM-i είναι η πιο οικογενειακή πρόταση της BYD σε αυτή τη λίστα και ξεκινά από τις 30.990 ευρώ. Η τοποθέτησή του είναι ξεκάθαρη: ένα πρακτικό SUV με plug-in υβριδική τεχνολογία Super DM, χαμηλή κατανάλωση και αρκετούς χώρους για καθημερινή αλλά και ταξιδιωτική χρήση. Η συνδυαστική αυτονομία φτάνει έως τα 1.016 km, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως τα 86 km σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία παρουσίασης, ενώ στα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά οι εκδόσεις Comfort και Design δίνουν ηλεκτρική αυτονομία πόλης 86 km και 120 km αντίστοιχα. Η κατανάλωση ξεκινά από 2,7 lt/100 km στην Comfort και πέφτει στα 2,1 lt/100 km στην Design, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα ή 8,1 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την έκδοση.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 12,96 kWh στην Comfort και 18,3 kWh στην Design, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι 463 λίτρα, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 1.410 λίτρα. Η βασική έκδοση Comfort διαθέτει οθόνη αφής infotainment 12,8 ιντσών, καθίσματα από vegan δέρμα, USB θύρες εμπρός και πίσω και πίσω αισθητήρες στάθμευσης. Η έκδοση Design προσθέτει θερμαινόμενα καθίσματα, ασύρματη φόρτιση, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης και πανοραμική κάμερα 360 μοιρών. Το Sealion 5 DM-i δείχνει τη νέα στρατηγική της BYD στην Ελλάδα, με μοντέλα που δεν βασίζονται μόνο στην ηλεκτροκίνηση αλλά και στην επιθετική τιμολόγηση. Για όποιον θέλει plug-in hybrid SUV με οικογενειακό χαρακτήρα κάτω από τις 31.000 ευρώ, είναι μία από τις πιο δυνατές επιλογές της αγοράς.

1. BYD Atto 2 DM-i – Από 26.990 ευρώ

Το BYD Atto 2 DM-i είναι σήμερα το φθηνότερο plug-in hybrid αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς, με τιμή εκκίνησης 26.990 ευρώ. Και αυτό από μόνο του είναι είδηση, γιατί μέχρι πρόσφατα τα PHEV μοντέλα βρίσκονταν πολύ ψηλότερα τιμολογιακά, συνήθως σε οικογενειακά SUV των 40.000 ευρώ και άνω. Το Atto 2 DM-i είναι ένα compact SUV με μήκος περίπου 4,3 μέτρα, σχεδιασμένο για την πόλη αλλά και για χρήση πέρα από αυτή, με την τεχνολογία PHEV Super DM της BYD. Η έκδοση Active διαθέτει μπαταρία 7,8 kWh, συνδυαστική κατανάλωση 3,1 lt/100 km, αυτονομία 930 km και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα. Η έκδοση Boost ανεβαίνει σε μπαταρία 18 kWh, κατανάλωση 1,8 lt/100 km, συνδυαστική αυτονομία 1.000 km και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,5 δευτερόλεπτα.

Η βασική έκδοση Active δεν είναι απλή εισαγωγική έκδοση για να κρατηθεί χαμηλά η τιμή. Περιλαμβάνει επιλογέα αυτόματου κιβωτίου στο τιμόνι, οθόνη αφής infotainment 12,8 ιντσών, Google built-in, Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control και σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί. Η έκδοση Boost προσθέτει πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και θερμαινόμενο εμπρός κάθισμα, πανοραμική κάμερα 360 μοιρών και vegan δερμάτινα καθίσματα. Με δεδομένη την τιμή των 26.990 ευρώ, το Atto 2 DM-i αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία, γιατί φέρνει την τεχνολογία plug-in hybrid σε χρήματα που παραπέμπουν περισσότερο σε συμβατικό μικρό SUV βενζίνης ή full hybrid. Και αυτό, για την ελληνική αγορά, είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο όλης της λίστας.

Τι κρατάμε;