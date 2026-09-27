Τα 5 φθηνότερα plug-in hybrid μοντέλα στην Ελλάδα – Είναι όλα κινέζικα

Από 22.990 ευρώ και με ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα, τα πέντε πιο προσιτά plug-in hybrid της ελληνικής αγοράς αποδεικνύουν ότι η Κίνα έχει αλλάξει τα δεδομένα και στα επαναφορτιζόμενα υβριδικά.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η αγορά ενός plug-in hybrid αυτοκινήτου απαιτούσε έναν αρκετά υψηλό προϋπολογισμό. Η τεχνολογία που συνδυάζει κινητήρα βενζίνης, ηλεκτροκινητήρα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποτελούσε κυρίως προνόμιο ακριβότερων μοντέλων, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να περιορίζονται στις συμβατικές υβριδικές επιλογές.

Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά. Τα πέντε φθηνότερα plug-in hybrid αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς προέρχονται από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, υψηλή συνδυαστική ισχύ και δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η διαφορά από ένα συμβατικό υβριδικό είναι ουσιαστική. Ένα plug-in hybrid μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του από εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και να πραγματοποιήσει αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα χωρίς να χρησιμοποιήσει βενζίνη. Όταν η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια εξαντληθεί, ο θερμικός κινητήρας επιτρέπει τη συνέχιση της διαδρομής χωρίς την ανάγκη αναζήτησης φορτιστή. Ας δούμε τις πέντε οικονομικότερες προτάσεις που μπορεί να αποκτήσει σήμερα ένας Έλληνας οδηγός.

1. BYD Dolphin G DM-i – Από 22.990 ευρώ

Το νεότερο μέλος της οικογένειας BYD καταφέρνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: φέρνει την τεχνολογία plug-in hybrid στην κατηγορία των supermini, σε τιμή που μέχρι πρόσφατα αντιστοιχούσε σε ένα καλά εξοπλισμένο συμβατικό υβριδικό αυτοκίνητο Το BYD Dolphin G DM-i συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και την τεχνολογία Super Hybrid DM της κινεζικής εταιρείας. Η εισαγωγική έκδοση Active αποδίδει 176 ίππους και διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 7,4 kWh. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση δίνει προτεραιότητα στην προσιτή τιμή αγοράς, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης.

Για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, υπάρχει η έκδοση Boost, η οποία διαθέτει μπαταρία 18,3 kWh και συνδυαστική ισχύ 212 ίππων. Σε αυτή την περίπτωση, το Dolphin G μπορεί να διανύσει έως 105 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.040 χιλιόμετρα. Παράλληλα, διαθέτει χώρο αποσκευών 425 λίτρων, προσφέροντας πρακτικότητα που ξεπερνά τις συνηθισμένες προσδοκίες από ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας B.

Η βασική έκδοση Active κοστίζει 22.990 ευρώ, ενώ η Boost με τη μεγαλύτερη μπαταρία ξεκινά από τα 26.990 ευρώ.

2. BYD Atto 2 DM-i – Από 26.990 ευρώ

Η BYD καταλαμβάνει και τη δεύτερη θέση της λίστας, αυτή τη φορά με ένα μικρό SUV που απευθύνεται σε όσους αναζητούν περισσότερη ευρυχωρία και την αυξημένη θέση οδήγησης ενός crossover. Το Atto 2 DM-i έχει μήκος 4,33 μέτρα και συνδυάζει την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου με τις δυνατότητες του επαναφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος της εταιρείας. Η εισαγωγική έκδοση Active αποδίδει 166 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία χωρητικότητας 7,8 kWh, η οποία εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 χιλιόμετρα.

Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 930 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στον οδηγό να πραγματοποιεί μεγαλύτερες διαδρομές χωρίς να εξαρτάται από το δίκτυο φόρτισης. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση Boost, με ισχύ 212 ίππων και μπαταρία 18 kWh. Η μεγαλύτερη μπαταρία αυξάνει την ηλεκτρική αυτονομία στα 90 χιλιόμετρα και τη συνολική στα 1.000 χιλιόμετρα. Με χώρο αποσκευών 425 λίτρων και αρκετό χώρο για τους πίσω επιβάτες, το Atto 2 DM-i μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας.

Η τιμή του ξεκινά από 26.990 ευρώ για την Active, ενώ η Boost κοστίζει 29.990 ευρώ.

3. Leapmotor B10 – Από 29.790 ευρώ

Η τρίτη θέση ανήκει σε ένα μοντέλο που ακολουθεί διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση από τα περισσότερα plug-in hybrid αυτοκίνητα. Το Leapmotor B10 χρησιμοποιεί τεχνολογία REEV (Range Extended Electric Vehicle), στην οποία οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο διατηρεί τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός ηλεκτρικού μοντέλου, ακόμη και όταν χρησιμοποιεί βενζίνη. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 ίππους, ενώ η μπαταρία χωρητικότητας 18,8 kWh επιτρέπει την πραγματοποίηση έως 82 χιλιομέτρων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές.

Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 900 χιλιόμετρα, ενώ η ανακοινωμένη σταθμισμένη κατανάλωση είναι 2,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το B10 ξεχωρίζει επίσης για τη μοντέρνα σχεδίαση, την ευρύχωρη καμπίνα και τον ψηφιακό χαρακτήρα του εσωτερικού.

Η βασική έκδοση REEV Life κοστίζει 29.790 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Design διατίθεται από 31.290 ευρώ.

4. BYD Sealion 5 DM-i – Από 30.990 ευρώ

Η BYD επιστρέφει για τρίτη φορά στη λίστα μας, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλη σημασία δίνει στην τεχνολογία των επαναφορτιζόμενων υβριδικών αυτοκινήτων. Το Sealion 5 DM-i απευθύνεται σε όσους χρειάζονται ένα μεγαλύτερο οικογενειακό SUV, χωρίς να θέλουν να ξεπεράσουν σημαντικά το όριο των 30.000 ευρώ. Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας υψηλή συνδυαστική ισχύ και χαμηλή κατανάλωση όταν η μπαταρία φορτίζεται τακτικά. Η εισαγωγική έκδοση Comfort διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 12,96 kWh και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 62 χιλιόμετρα.

Η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 992 χιλιόμετρα, ενώ η εργοστασιακή σταθμισμένη κατανάλωση διαμορφώνεται στα 2,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η έκδοση Design διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 86 χιλιόμετρα και τη συνολική στα 1.016 χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα SUV που μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα οικογενειακά ταξίδια, προσφέροντας μεγαλύτερες διαστάσεις από τα δύο μικρότερα μοντέλα της BYD.

Το Sealion 5 DM-i Comfort ξεκινά από τα 30.990 ευρώ, ενώ η Design κοστίζει 32.990 ευρώ.

5. DFSK E5 – Από 32.500 ευρώ

Η πέμπτη θέση ανήκει σε ένα αυτοκίνητο που διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες προτάσεις της λίστας, καθώς διαθέτει επτά θέσεις. Το DFSK E5 είναι ένα μεγάλο οικογενειακό SUV μήκους 4,76 μέτρων, το οποίο συνδυάζει την πρακτικότητα ενός επταθέσιου αυτοκινήτου με την οικονομία ενός επαναφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 250 ίππους, προσφέροντας επαρκείς επιδόσεις για ένα αυτοκίνητο αυτών των διαστάσεων.

Η μπαταρία χωρητικότητας 17,5 kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 70 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στον οδηγό να πραγματοποιεί αρκετές καθημερινές διαδρομές χωρίς να χρησιμοποιεί βενζίνη. Η φόρτιση πραγματοποιείται με ισχύ έως 6,6 kW και μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερες από τέσσερις ώρες. Το ρεζερβουάρ των 60 λίτρων, σε συνδυασμό με την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας, επιτρέπει συνολική αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του DFSK E5 είναι ότι προσφέρει επτά θέσεις και plug-in hybrid τεχνολογία με τιμή 32.500 ευρώ, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση για μεγαλύτερες οικογένειες.

Πόσο κοστίζουν τα 5 φθηνότερα plug-in hybrid στην Ελλάδα;

Μοντέλο Τιμή από Ηλεκτρική αυτονομία BYD Dolphin G DM-i 22.990 € Ανάλογα με την έκδοση, έως 105 km BYD Atto 2 DM-i 26.990 € 40 km Leapmotor B10 Hybrid 29.790 € 82 km BYD Sealion 5 DM-i 30.990 € 62 km DFSK E5 32.500 € 70 km

Η Κίνα αλλάζει τα δεδομένα και στα plug-in hybrid

Το ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης λίστας δεν είναι μόνο οι τιμές, αλλά και η ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών. Με λιγότερα από 23.000 ευρώ μπορεί πλέον κάποιος να αποκτήσει ένα plug-in hybrid supermini, ενώ με περίπου 30.000 ευρώ υπάρχουν διαθέσιμα οικογενειακά SUV με ισχύ άνω των 200 ίππων. Παράλληλα, η παρουσία ενός επταθέσιου μοντέλου με τιμή 32.500 ευρώ δείχνει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον σε μικρά ή ακριβά αυτοκίνητα. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι ένα plug-in hybrid μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα οικονομικό στη χρήση, αρκεί ο ιδιοκτήτης του να εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης. Οι εντυπωσιακά χαμηλές εργοστασιακές καταναλώσεις προϋποθέτουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα την κατανάλωση με άδεια μπαταρία. Για έναν οδηγό που έχει τη δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στην εργασία του, τα συγκεκριμένα μοντέλα μπορούν να συνδυάσουν μεγάλο μέρος της οικονομίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ελευθερία μετακίνησης που προσφέρει ο κινητήρας βενζίνης. Και με τις τιμές να ξεκινούν πλέον από τα 22.990 ευρώ, η τεχνολογία plug-in hybrid γίνεται προσβάσιμη σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό.