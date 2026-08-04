Τα 5 φθηνότερα SUV με αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Τι αγοράζεις μέχρι 22.000 ευρώ

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο δεν προϋποθέτει πλέον ότι θα ξεπεράσεις κατά πολύ τις 20.000 ευρώ.

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν πέντε μικρά SUV και crossover που συνδυάζουν την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου με πρακτικό αμάξωμα, σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υβριδική τεχνολογία. Οι επιλογές είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Το Toyota Aygo X εστιάζει στην οικονομία μέσα στην πόλη, το Hyundai Bayon προσφέρει ισορροπημένους χώρους και χαμηλή τιμή, ενώ το KGM Tivoli διαθέτει τον ισχυρότερο κινητήρα με διαφορά. Το Fiat Grande Panda συνδυάζει υβριδικό σύστημα με ιδιαίτερα πρακτικό εσωτερικό, ενώ το Kia Stonic αντιπαραθέτει πλούσιο εξοπλισμό και επταετή εργοστασιακή εγγύηση. Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν τους ελληνικούς τιμοκαταλόγους.

Toyota Aygo X Hybrid X-Play e-CVT – Από 19.670 ευρώ

Το Toyota Aygo X είναι αυτή τη στιγμή το φθηνότερο καινούργιο αυτόματο crossover της ελληνικής αγοράς. Η βασική έκδοση X-Play κοστίζει 19.670 ευρώ και, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του μοντέλου, συνδυάζεται αποκλειστικά με υβριδικό σύστημα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας των 1.490 κ.εκ., ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία ιόντων λιθίου. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 116 ίππους, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει έως 141 Nm ροπής. Το σύστημα είναι αυτοφορτιζόμενο, επομένως δεν απαιτεί σύνδεση σε πρίζα, και μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες και υπό μικρό φορτίο.

Οι επιδόσεις είναι αισθητά καλύτερες από εκείνες του προηγούμενου βενζινοκίνητου Aygo X. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 172 χλμ./ώρα. Το μεγάλο πλεονέκτημα βρίσκεται στην κατανάλωση, η οποία περιορίζεται επισήμως στα 3,7 λίτρα ανά 100 χλμ., με εκπομπές CO₂ από 85 γρ./χλμ. Με μήκος μόλις 3,78 μέτρα, το Aygo X παραμένει εξαιρετικά ευέλικτο και εύκολο στο παρκάρισμα. Ο χώρος αποσκευών των 231 λίτρων δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα μεγαλύτερα μοντέλα της λίστας, ενώ και οι πίσω θέσεις απευθύνονται περισσότερο σε παιδιά ή σε περιστασιακή χρήση. Είναι, όμως, η καλύτερη επιλογή για εκείνον που κινείται κυρίως μέσα στην πόλη και αναζητά τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση χωρίς να θυσιάζει την ευκολία ενός πραγματικά αυτόματου συστήματος μετάδοσης.

Hyundai Bayon Premium 1.0T 90 PS 7-DCT – Από 20.790 ευρώ

Με τιμή 20.790 ευρώ, το Hyundai Bayon Premium αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για κάποιον που χρειάζεται ένα αυτόματο μικρό SUV με επαρκείς χώρους για καθημερινή οικογενειακή χρήση. Η συγκεκριμένη έκδοση εξοπλίζεται με τον τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.0 T-GDi, ο οποίος αποδίδει 90 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7-DCT. Ο κινητήρας των 998 κ.εκ. αποδίδει περίπου 172 Nm ροπής από τις 1.500 έως τις 3.500 σ.α.λ. Η απόκριση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές είναι ικανοποιητική για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, αν και οι 90 ίπποι δεν μετατρέπουν το Bayon σε ιδιαίτερα γρήγορο αυτοκίνητο. Τα 0-100 χλμ./ώρα απαιτούν 13,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 172 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση WLTP διαμορφώνεται μεταξύ 5,8 και 6,0 λίτρων ανά 100 χλμ., ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Bayon είναι η πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 411 λίτρα, επίδοση που ξεπερνά σημαντικά εκείνη των Aygo X και Stonic, ενώ η απόσταση των 165 χιλιοστών από το έδαφος βοηθά σε κακοτεχνίες και χωματόδρομους ήπιας δυσκολίας. Η έκδοση Premium προσφέρει σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, με μεγάλες οθόνες έως 10,25 ίντσες, συνδεσιμότητα και τις βασικές τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού. Δεν είναι το ισχυρότερο μοντέλο της πεντάδας, αλλά αποτελεί ίσως την πιο ισορροπημένη λύση ως προς τιμή, χώρους, κατανάλωση και ευκολία καθημερινής χρήσης.

KGM Tivoli Smart 1.5 T-GDI 163 PS 6AT – Από 20.990 ευρώ

Το KGM Tivoli ξεχωρίζει αμέσως από τα υπόλοιπα μοντέλα της λίστας χάρη στον ισχυρό κινητήρα και στις μεγαλύτερες εξωτερικές διαστάσεις του. Η αυτόματη έκδοση Smart προσφέρεται από 20.990 ευρώ, τιμή ιδιαίτερα επιθετική για SUV με ισχύ άνω των 160 ίππων και κλασικό εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Ο τετρακύλινδρος turbo κινητήρας άμεσου ψεκασμού 1.5 T-GDI αποδίδει 163 ίππους και 280 Nm ροπής, διαθέσιμα από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ. Η ισχύς μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου έξι σχέσεων, ενώ υπάρχουν προγράμματα οδήγησης Normal, Sport και Winter. Σε αντίθεση με τα μικρότερα μοτέρ των Bayon και Stonic, ο κινητήρας του Tivoli προσφέρει σαφώς μεγαλύτερα αποθέματα σε προσπεράσεις, ανηφόρες και ταξίδια με πλήρες φορτίο.

Το αμάξωμα έχει μήκος περίπου 4,22 μέτρα, με πιο φαρδιά και τετραγωνισμένη καμπίνα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει περίπου τα 423 λίτρα, καθιστώντας το Tivoli μία από τις πρακτικότερες επιλογές του συγκριτικού. Η έκδοση Smart περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες, αισθητήρα βροχής, κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Το μειονέκτημα είναι ότι ο ισχυρός βενζινοκινητήρας δεν διαθέτει κάποια μορφή υβριδικής υποβοήθησης και θα απαιτήσει περισσότερο καύσιμο από το Aygo X ή το Grande Panda. Για τον αγοραστή, όμως, που δίνει προτεραιότητα σε ισχύ, χώρους και δυνατότητα άνετου ταξιδιού, το Tivoli προσφέρει εντυπωσιακά πολλά αυτοκίνητα για τα χρήματά του.

Fiat Grande Panda Hybrid Pop eDCT – Από 21.390 ευρώ

Το Fiat Grande Panda μεταφέρει τη φιλοσοφία του ιστορικού Panda σε ένα μεγαλύτερο, πιο πρακτικό και σαφώς πιο μοντέρνο αμάξωμα. Η αυτόματη υβριδική έκδοση Pop κοστίζει 21.390 ευρώ και εξοπλίζεται με το σύστημα 1.2 Hybrid eDCT, το οποίο αποδίδει συνδυαστικά 110 ίππους. Το σύνολο αποτελείται από τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ισχύος 100 ίππων, ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων και μικρή μπαταρία 48 Volt χωρητικότητας 0,876 kWh. Η μετάδοση γίνεται μέσω ενός ηλεκτροποιημένου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων eDCT. Παρότι πρόκειται για mild hybrid και όχι για full hybrid όπως το Toyota, το Grande Panda μπορεί υπό κατάλληλες συνθήκες να πραγματοποιεί πολύ μικρές μετακινήσεις με σβηστό τον βενζινοκινητήρα.

Τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, ενώ η επίσημη μέση κατανάλωση βρίσκεται κοντά στα 5,1 λίτρα ανά 100 χλμ. Το αμάξωμα έχει μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, αλλά αξιοποιεί πολύ αποτελεσματικά τις διαστάσεις του, προσφέροντας χώρο αποσκευών 412 λίτρων και ιδιαίτερα τετραγωνισμένη καμπίνα. Χρειάζεται, πάντως, προσοχή στον εξοπλισμό της βασικής έκδοσης Pop. Περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, έξι αερόσακους και βασικά συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, αλλά δεν διαθέτει κεντρική οθόνη πολυμέσων. Στη θέση της υπάρχει βάση για smartphone και ηχοσύστημα δύο ηχείων. Επομένως, το Grande Panda κερδίζει σε σχεδίαση, πρακτικότητα και υβριδική λειτουργία, αλλά η βασική έκδοση είναι σκόπιμα λιτή. Όποιος θέλει εργοστασιακή οθόνη αφής και πιο πλούσιο διάκοσμο θα πρέπει να κινηθεί προς την ακριβότερη έκδοση Icon.

Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 PS 7-DCT Inmotion – Από 21.590 ευρώ

Το ανανεωμένο Kia Stonic στην έκδοση Inmotion με τον κινητήρα 1.0 T-GDI και το αυτόματο κιβώτιο 7-DCT κοστίζει 21.590 ευρώ. Είναι το ακριβότερο μοντέλο της συγκεκριμένης πεντάδας, παραμένει όμως κάτω από το όριο των 22.000 ευρώ και αντισταθμίζει τη διαφορά με πλούσιο βασικό εξοπλισμό και την επταετή εργοστασιακή εγγύηση της Kia. Ο τρικύλινδρος turbo κινητήρας των 998 κ.εκ. αποδίδει 100 ίππους και 172 Nm ροπής από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, το οποίο κρατά χαμηλές τις στροφές στο ταξίδι και επιτρέπει γρήγορες αλλαγές. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 179 χλμ./ώρα. Η συνδυασμένη κατανάλωση WLTP κυμαίνεται περίπου μεταξύ 5,6 και 5,9 λίτρων ανά 100 χλμ.

Η έκδοση Inmotion είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε εξοπλισμό. Περιλαμβάνει φώτα LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών με πλοήγηση και Kia Connect, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold και ολοκληρωμένη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης. Με χώρο αποσκευών 352 λίτρων, το Stonic δεν είναι τόσο πρακτικό όσο τα Bayon, Grande Panda και Tivoli, προσφέρει όμως καλή ποιότητα κύλισης, εύχρηστο εσωτερικό και ιδιαίτερα πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό. Αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για εκείνον που θέλει ένα αυτόματο μικρό SUV με πολλά στοιχεία άνεσης και ασφάλειας από τη βασική έκδοση, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσει ακριβά πακέτα.

Ποιο από τα πέντε αξίζει περισσότερο;

Η τελική επιλογή εξαρτάται περισσότερο από τη χρήση παρά από τη μικρή διαφορά τιμής.

Το Toyota Aygo X είναι το καταλληλότερο για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, χάρη στο full hybrid σύστημα, στις μικρές διαστάσεις και στην εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

είναι το καταλληλότερο για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, χάρη στο full hybrid σύστημα, στις μικρές διαστάσεις και στην εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. Το Hyundai Bayon αποτελεί την πιο ισορροπημένη οικογενειακή πρόταση, προσφέροντας μεγάλο πορτμπαγκάζ, σύγχρονο εξοπλισμό και λογική κατανάλωση.

αποτελεί την πιο ισορροπημένη οικογενειακή πρόταση, προσφέροντας μεγάλο πορτμπαγκάζ, σύγχρονο εξοπλισμό και λογική κατανάλωση. Το KGM Tivoli είναι η προφανής επιλογή για όποιον θέλει περισσότερη ισχύ και χώρους, καθώς κανένα άλλο μοντέλο σε αυτό το επίπεδο τιμής δεν πλησιάζει τους 163 ίππους.

είναι η προφανής επιλογή για όποιον θέλει περισσότερη ισχύ και χώρους, καθώς κανένα άλλο μοντέλο σε αυτό το επίπεδο τιμής δεν πλησιάζει τους 163 ίππους. Το Fiat Grande Panda ξεχωρίζει για την πρακτικότητα, τη σχεδίαση και το υβριδικό αυτόματο σύστημα, αν και η βασική έκδοση Pop είναι λιτή σε εξοπλισμό πολυμέσων.

ξεχωρίζει για την πρακτικότητα, τη σχεδίαση και το υβριδικό αυτόματο σύστημα, αν και η βασική έκδοση Pop είναι λιτή σε εξοπλισμό πολυμέσων. Τέλος, το Kia Stonic προσφέρει το πληρέστερο πακέτο τεχνολογίας, συνδεσιμότητας και εργοστασιακής κάλυψης.