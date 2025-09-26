Τα 5 φθηνότερα SUV στην Ελλάδα το 2025 – Τιμές κάτω από 19.000 ευρώ

Τα SUV είναι η κυρίαρχη κατηγορία της ελληνικής αγοράς και όλοι οι κατασκευαστές προσπαθούν να έχουν μια προσιτή είσοδο στη γκάμα τους.

Οι τιμές στα περισσότερα μοντέλα έχουν ανέβει σημαντικά, όμως ακόμη και το 2025 μπορεί κανείς να βρει επιλογές κάτω από τις 17.500 ευρώ. Στη λίστα που ακολουθεί συγκεντρώνουμε τα 5 φθηνότερα SUV/crossover, από το πιο ακριβό έως το πιο προσιτό, με τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 16.000 ευρώ.

5. Citroën C3 Aircross – από 18.900 €

Το C3 Aircross είναι το μικρό SUV της Citroën που απευθύνεται σε οικογένειες με περιορισμένο budget αλλά και σε όσους θέλουν άνεση στο ταξίδι. Στα 18.900 ευρώ ξεκινά η βασική του έκδοση με κινητήρα 1.2 PureTech βενζίνης.

Κινητήρας : 1.2 PureTech, 110 ίπποι

: 1.2 PureTech, 110 ίπποι Χώροι : πορτμπαγκάζ 410 λίτρων, δυνατότητα συρόμενων πίσω καθισμάτων

: πορτμπαγκάζ 410 λίτρων, δυνατότητα συρόμενων πίσω καθισμάτων Εξοπλισμός: πλήρες πακέτο ασφαλείας και οθόνη αφής 7’’

Το πλεονέκτημα του C3 Aircross είναι οι χώροι: σπάνιο για τόσο προσιτό SUV να προσφέρει τέτοια ευρυχωρία. Η άνετη ανάρτηση είναι πιστή στο DNA της Citroën, αν και σε σβέλτους ρυθμούς ο οδηγός νιώθει λίγη περισσότερη «πλεύση».

4. KGM Tivoli – από 18.000 €

Το KGM Tivoli είναι το μοντέλο που έβαλε την κορεατική εταιρεία στον χάρτη. Σήμερα, με την τιμή των 18.000 ευρώ, παραμένει ένα από τα φθηνότερα SUV της αγοράς με οικογενειακές διαστάσεις.

Κινητήρας : 1.5 τούρμπο βενζίνης, 163 ίπποι

: 1.5 τούρμπο βενζίνης, 163 ίπποι Εξοπλισμός : standard multimedia, κάμερα οπισθοπορείας, συστήματα ασφαλείας

: standard multimedia, κάμερα οπισθοπορείας, συστήματα ασφαλείας Πλεονέκτημα: η ισχυρότερη πρόταση σε ιπποδύναμη στην κατηγορία τιμής

Με 163 ίππους, το Tivoli ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του. Το design είναι λιγότερο εκλεπτυσμένο σε σχέση με ευρωπαϊκούς αντιπάλους, αλλά ο εξοπλισμός και η τιμή το κάνουν δελεαστικό. Η εγγύηση 5 ετών/100.000 χλμ. δίνει σιγουριά σε νέους αγοραστές.

3. Kia Stonic – από 17.990 €

Το Stonic είναι η πρόταση της Kia στα μικρά SUV και έχει ήδη αποδείξει την εμπορική του δυναμική στην Ελλάδα. Η τιμή εκκίνησης είναι 17.990 ευρώ για τον κινητήρα 1.2 βενζίνης με 84 ίππους.

Κινητήρας : 1.2 MPi, 84 ίπποι

: 1.2 MPi, 84 ίπποι Εξοπλισμός : βασικά συστήματα ασφαλείας, infotainment με οθόνη αφής

: βασικά συστήματα ασφαλείας, infotainment με οθόνη αφής Πλεονέκτημα: 7ετής εργοστασιακή εγγύηση

Το Stonic ποντάρει στη φήμη αξιοπιστίας της Kia, στον μοντέρνο σχεδιασμό και στη σιγουριά που δίνει η μεγάλη εγγύηση. Δεν είναι το πιο ευρύχωρο, αλλά είναι καλοφτιαγμένο, καλοστημένο στο δρόμο και ιδανικό για νέους οδηγούς ή ζευγάρια που θέλουν SUV εμφάνιση σε προσιτό κόστος.

2. Fiat Grande Panda – από 16.990 €

Το νέο Grande Panda είναι μια σημαντική πρεμιέρα για τη Fiat. Το όνομα Panda επανέρχεται σε μεγαλύτερες διαστάσεις, με crossover χαρακτήρα που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο κλασικό Panda και τα SUV της μάρκας.

Κινητήρας : 1.2 PureTech, 100 ίπποι

: 1.2 PureTech, 100 ίπποι Πρακτικότητα : βελτιωμένοι χώροι για επιβάτες και αποσκευές

: βελτιωμένοι χώροι για επιβάτες και αποσκευές Πλεονέκτημα: η αναγνωρισιμότητα του ονόματος και το χαμηλό κόστος χρήσης

Με τιμή εκκίνησης 16.990 ευρώ, το Grande Panda προσφέρει έναν προσιτό τρόπο να αποκτήσεις SUV με το σήμα της Fiat. Δεν είναι σκληροτράχηλο, αλλά παίζει δυνατά στον αστικό ιστό και στα καθημερινά χιλιόμετρα.

1. Dacia Sandero Stepway – από 16.890 €

Το Dacia Sandero Stepway είναι ουσιαστικά η crossover εκδοχή του δημοφιλούς Sandero. Με πιο ψηλή ανάρτηση, ράγες οροφής και αισθητική SUV, καταφέρνει να ξεχωρίζει με κόστος από 16.890 ευρώ.

Κινητήρας : 1.0 TCe 100 ίππων, διαθέσιμο και με LPG

: 1.0 TCe 100 ίππων, διαθέσιμο και με LPG Απόσταση από το έδαφος : περίπου 20 εκ.

: περίπου 20 εκ. Πλεονέκτημα: δυνατότητα υγραερίου για πολύ χαμηλό κόστος καυσίμου

Οι χώροι είναι από τους καλύτερους στην κατηγορία, με πορτμπαγκάζ πάνω από 400 λίτρα. Η εικόνα είναι πιο απλή σε φινίρισμα, αλλά η πρακτικότητα και το value-for-money κερδίζουν όσους ψάχνουν ένα πραγματικό οικογενειακό crossover χωρίς να ξεφύγουν σε κόστος.

Από το πιο οικογενειακό Citroën C3 Aircross μέχρι το πιο value-for-money Grande Panda, η αγορά προσφέρει πέντε διαφορετικούς δρόμους για να μπεις στην κατηγορία των SUV με λιγότερα από 19.000 ευρώ. Το KGM Tivoli φέρνει δύναμη, το Kia Stonic εγγύηση αξιοπιστίας, και το Sandero Stepway το χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Τι κρατάμε;

Citroën C3 Aircross : χώρους και άνεση σε χαμηλή τιμή.

: χώρους και άνεση σε χαμηλή τιμή. KGM Tivoli : ισχύς και εξοπλισμός με 18.000 ευρώ.

: ισχύς και εξοπλισμός με 18.000 ευρώ. Kia Stonic : αξιοπιστία και 7ετής εγγύηση.

: αξιοπιστία και 7ετής εγγύηση. Dacia Sandero Stepway : η πιο οικονομική χρήση χάρη στο LPG.

: η πιο οικονομική χρήση χάρη στο LPG. Fiat Grande Panda: το φθηνότερο SUV της αγοράς σήμερα.

