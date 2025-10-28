quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Τα 5 φθηνότερα υβριδικά της ελληνικής αγοράς

ΤΡΙΤΗ | 28.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ta-5-fthinotera-yvridika-tis-ellinikis-agoras-781043

Τα υβριδικά συστήματα κίνησης δεν είναι πια προνόμιο των ακριβών ή μεγάλων SUV.

Στην Ελλάδα του 2025, μπορείς να αποκτήσεις ένα υβριδικό με τιμή κάτω από 20.000€, το οποίο υπόσχεται σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση και εξαιρετική αξιοπιστία.

Από το αστικό Fiat Panda μέχρι το πιο ολοκληρωμένο Suzuki Vitara, ακολουθούν τα πέντε πιο οικονομικά υβριδικά μοντέλα που μπορείς να αγοράσεις σήμερα, με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις.

5) Hyundai i20 1.0 T-GDi MHEV – 20.590 €

Το πιο «ώριμο» supermini της λίστας, με 1.0 λίτρο turbo και ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V. Αποδίδει 100 ίππους και 172 Nm ροπής, με iMT 6τάχυτο χειροκίνητο ή 7τάχυτο DCT. Επιδόσεις: 0-100 km/h σε 10,4 δευτ., τελική 188 km/h, κατανάλωση 5,0 lt/100 km (WLTP).

Hyundai i20

Η καμπίνα είναι άνετη, με προσεγμένα υλικά και κορυφαία εργονομία, ενώ η θέση οδήγησης θυμίζει μεγαλύτερο μοντέλο. Στην οδήγηση, το i20 παραμένει πολιτισμένο, με σταθερό πάτημα και καλή ηχομόνωση.

Hyundai i20

Για ποιον είναι: Για όσους θέλουν ένα σύγχρονο, αποδοτικό supermini που «νιώθει» πιο premium απ’ όσο δείχνει η τιμή του.

4) Suzuki Vitara 1.4 GL Hybrid – 20.580€

Το μοναδικό SUV της λίστας και το πιο πρακτικό για οικογένειες. Ο 1.4 BoosterJet με 48V ήπιο υβριδικό σύστημα αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής, με 6άρι χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο 6AT. Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 11,4 δευτ., τελική ταχύτητα 180 km/h, και μέση κατανάλωση 5,3 lt/100 km (WLTP).

Με κιβώτιο κοντό στις χαμηλές σχέσεις και ανάρτηση προσαρμοσμένη για άνεση, το Vitara παραμένει σταθερό και ήσυχο ακόμη και στον αυτοκινητόδρομο.Ο εσωτερικός χώρος είναι επαρκής, με πορτμπαγκάζ 362λίτρων, ενώ η ποιότητα κύλισης είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία τιμής.

Για ποιον είναι: Για όσους θέλουν ένα «κανονικό» SUV με αξιοπιστία Suzuki και μέτρια κατανάλωση, χωρίς να πληρώσουν για “αέρα”.

3) MG MG3 1.5 HEV Excite – 20.450 €

Το μοναδικό full hybrid στη λίστα και ίσως η πιο τεχνολογικά ενδιαφέρουσα επιλογή. Χρησιμοποιεί κινητήρα 1.5 λίτρων βενζίνης σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα για συνολική απόδοση 195 ίππων και 425 Nm ροπής — νούμερα που θυμίζουν GTI.

Το κιβώτιο είναι e-Drive αυτόματο (μονής σχέσης), με 0-100 km/h σε 8,0 δευτ. και κατανάλωση μόλις 4,4 lt/100 km (WLTP). Το MG3 μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία στην πόλη. Το εσωτερικό του είναι μοντέρνο, με δύο οθόνες (7 ” και 10,25 ”), καλό infotainment και πλούσιο βασικό εξοπλισμό ασφαλείας (MG Pilot, αυτόματο φρενάρισμα, Lane Assist).

Για ποιον είναι: Για όποιον θέλει υβριδική τεχνολογία επιπέδου Toyota με επιδόσεις και τιμή… Fiat.

2) Suzuki Swift 1.2 Hybrid GL – 17.450 €

Αν υπάρχει μια λέξη για το Swift, είναι «τίμιο». Με τον 1.2 DualJet και ήπιο υβριδικό 12 V σύστημα, αποδίδει 82 ίππους, 111 Nm ροπής, και επιταχύνει 0-100 km/h σε 12,6 δευτ.. Η κατανάλωση κυμαίνεται στα 4,7 lt/100 km (WLTP), ενώ το βάρος του μόλις 945 kg βοηθά στη χαμηλή κατανάλωση και στο σβέλτο πάτημα.

Η καμπίνα είναι λειτουργική, με βελτιωμένη ηχομόνωση σε σχέση με το παρελθόν και νέα multimedia οθόνη 9 ”. Στην πόλη, το Swift γυρνάει με χαμηλό θόρυβο και άμεσο τιμόνι — ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς άγχος.

Για ποιον είναι: Για τον οδηγό που μετρά την ουσία και όχι την επίδειξη. Μικρό, ευέλικτο, αξιόπιστο και φθηνό στη χρήση.

1) Fiat Panda Hybrid 65 HP Icon – 15.490€*

Το πιο φθηνό υβριδικό αυτοκίνητο που μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα. Ο 1.0 FireFly τρικύλινδρος κινητήρας συνεργάζεται με BSG (12 V mild hybrid) για 70 ίππους και 92 Nm ροπής. Η επιτάχυνση είναι 0-100 km/h σε 13,9 δευτ., τελική 164 km/h, με κατανάλωση 4,8 lt/100 km (WLTP) και εκπομπές 109 g CO₂/km.

Στην πράξη, το Panda κινείται ήσυχα στην πόλη, εκκινεί πάντα ηλεκτρικά και σβήνει τον κινητήρα νωρίς, μειώνοντας την κατανάλωση. Το κιβώτιο 6 σχέσεων είναι ελαφρύ, το τιμόνι εξαιρετικά μαλακό, και η ευκολία οδήγησης κορυφαία για το μέγεθός του.

Για ποιον είναι: Για όσους θέλουν το πιο προσιτό εισιτήριο στον κόσμο των υβριδικών χωρίς να θυσιάσουν αξιοπιστία ή ευκολία συντήρησης.

*τιμή με προωθητική ενέργεια -3.000 ευρώ

Συνολική εικόνα

Η γκάμα δείχνει καθαρά ότι τα υβριδικά “εκδημοκρατίζονται”. Από το Panda των 15.490 €, μέχρι το Vitara των 20.580 €, μπορείς να βρεις υβριδικά αυτοκίνητα που κινούνται οικονομικά, φορολογούνται ελαφρά και διατηρούν χαμηλό κόστος συντήρησης.

Ανάλογα με το τι ζητάς:

  • Οικονομία & πρακτικότητα: Fiat Panda Hybrid
  • Ευελιξία πόλης: Suzuki Swift Hybrid
  • Ποιότητα & εξοπλισμός: Hyundai i20 MHEV
  • Τεχνολογία & επιδόσεις: MG MG3 HEV
  • Χώροι & SUV χαρακτήρας: Suzuki Vitara Hybrid

Ήρθε στην Ελλάδα το κορυφαίο τετρακίνητο Peugeot E-3008 με τους 325 ίππους – Τιμή

Αποστολή: Οδηγούμε στην Ελλάδα όλα τα μοντέλα της Zeekr

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την πατάνε – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
