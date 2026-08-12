Τα 5 full hybrid με τη χαμηλότερη κατανάλωση στην ελληνική αγορά – Τιμές

Τα full hybrid αυτοκίνητα αποτελούν μία από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση χωρίς να χρειάζεται να φορτίζουν καθημερινά σε πρίζα.

Μπορούν να κινηθούν αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις, ανακτούν ενέργεια κατά την επιβράδυνση και συνοδεύονται πάντοτε από αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Οι χαμηλότερες επίσημες τιμές κατανάλωσης στην ελληνική αγορά ξεκινούν πλέον από μόλις 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Στην κορυφαία πεντάδα συναντάμε κυρίως μικρά hatchback, αλλά και ένα κανονικό B-SUV.

1. Toyota Aygo X Hybrid – 3,7 λτ./100 χλμ.

Το νέο Toyota Aygo X Hybrid βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με επίσημη μεικτή κατανάλωση μόλις 3,7 λτ./100 χλμ. και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 85 γρ./χλμ. Το μικρότερο μοντέλο της Toyota χρησιμοποιεί πλέον το δοκιμασμένο full hybrid σύστημα των 1,5 λίτρων, με συνολική ισχύ 116 ίππων και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η υβριδική τεχνολογία αντικατέστησε τον παλαιότερο τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα του ενός λίτρου, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά καλύτερες επιδόσεις.

Η κατανάλωση στον αστικό κύκλο μπορεί να περιοριστεί στα 2,9 λτ./100 χλμ., καθώς το Aygo X μπορεί να κινείται για μεγάλο μέρος μιας διαδρομής με σβηστό τον κινητήρα βενζίνης. Πρόκειται πλέον και για το μοναδικό full hybrid μοντέλο της κατηγορίας των αυτοκινήτων πόλης. Η βασική έκδοση X-Play κοστίζει από 19.670 ευρώ και περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών και τη νεότερη γενιά συστημάτων ασφαλείας Toyota Safety Sense.

2. Toyota Yaris και Mazda2 Hybrid – Από 3,7 λτ./100 χλμ.

Τα Toyota Yaris Hybrid και Mazda2 Hybrid μοιράζονται την ίδια τεχνική βάση, χρησιμοποιώντας τον τρικύλινδρο κινητήρα των 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Στην περίπτωση του Toyota Yaris Hybrid 115, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 116 ίππους, με την επίσημη κατανάλωση να κυμαίνεται από 3,8 έως 4,0 λτ./100 χλμ., ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Οι εκπομπές CO2 ξεκινούν από 86 γρ./χλμ., ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,7 δευτερόλεπτα.

Το Yaris διατίθεται και ως Hybrid 130, όμως η ισχυρότερη έκδοση έχει κατανάλωση περίπου 4,2 λτ./100 χλμ. και επομένως δεν είναι αυτή που εξασφαλίζει στο μοντέλο τη συγκεκριμένη θέση στην κατάταξη. Η τιμή του Yaris Hybrid 115 ξεκινά από 21.750 ευρώ. Το συγγενικό Mazda2 Hybrid χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα των 116 ίππων, με τη Mazda να ανακοινώνει ελάχιστη κατανάλωση 3,7 λτ./100 χλμ. και εκπομπές από 85 γρ./χλμ. Η βασική έκδοση Prime-Line ξεκινά από 22.521 ευρώ. Παρά τις σχεδιαστικές και εξοπλιστικές διαφορές, τα δύο μοντέλα προσφέρουν ουσιαστικά την ίδια φιλοσοφία: πολύ χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, δυνατότητα συχνής ηλεκτρικής κίνησης και ευκολία χρήσης χωρίς εξωτερική φόρτιση.

3. Renault Clio full hybrid E-Tech 160 – 3,9 λτ./100 χλμ.

Το νέο Renault Clio full hybrid E-Tech καταφέρνει να συνδυάσει τη χαμηλή κατανάλωση με αισθητά υψηλότερη ισχύ. Το αναβαθμισμένο σύστημα E-Tech αποδίδει 160 ίππους, όμως η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 3,9 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές CO2 να ξεκινούν από 89 γρ./χλμ. Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών. Η μπαταρία φορτίζεται κατά την κίνηση, χωρίς σύνδεση σε πρίζα, ενώ σύμφωνα με τη Renault το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται ηλεκτρικά έως και στο 80% του χρόνου μιας αστικής ή περιαστικής διαδρομής.

Με γεμάτο ρεζερβουάρ, η θεωρητική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.000 χιλιόμετρα. Παράλληλα, οι 160 ίπποι το καθιστούν σημαντικά ισχυρότερο από τα αντίστοιχα υβριδικά μοντέλα της Toyota και της Mazda. Η βασική έκδοση evolution του Clio full hybrid E-Tech 160 κοστίζει από 24.900 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη techno ξεκινά από 25.900 ευρώ.

4. Renault Captur full hybrid E-Tech 160 – 4,3 λτ./100 χλμ.

Το μοναδικό SUV της συγκεκριμένης πεντάδας είναι το Renault Captur full hybrid E-Tech 160. Παρά το αυξημένο βάρος και το ψηλότερο αμάξωμά του, η επίσημη κατανάλωση ξεκινά από μόλις 4,3 λτ./100 χλμ. και φτάνει έως τα 4,7 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση. Χρησιμοποιεί το ίδιο νέο υβριδικό σύστημα των 1,8 λίτρων και 160 ίππων με το Clio. Η συνδυαστική ροπή φτάνει τα 270 Nm, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα και η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Το Captur προσθέτει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, συρόμενο πίσω κάθισμα και πιο ευρύχωρη καμπίνα. Ο χώρος αποσκευών της υβριδικής έκδοσης ξεκινά από 348 λίτρα όταν το πίσω κάθισμα βρίσκεται στην πιο πίσω θέση, ενώ η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.000 χιλιόμετρα. Παρότι είναι μεγαλύτερο από το Clio, το Captur full hybrid προσφέρεται αυτή την περίοδο σε χαμηλότερη αρχική τιμή. Η έκδοση evolution plus ξεκινά από 24.500 ευρώ, ενώ η techno κοστίζει από 25.900 ευρώ.

5. MG3 Hybrid+ – 4,4 λτ./100 χλμ.

Το MG3 Hybrid+ ολοκληρώνει την πεντάδα με επίσημη κατανάλωση 4,4 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 100 γρ./χλμ. Παράλληλα, είναι τόσο το οικονομικότερο σε τιμή όσο και ένα από τα ισχυρότερα μοντέλα της λίστας. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ισχύος 102 ίππων, και έναν ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων και 250 Nm. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh, μεγαλύτερη από εκείνη αρκετών ανταγωνιστικών full hybrid, ενώ τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα ειδικό αυτόματο υβριδικό κιβώτιο τριών σχέσεων.

Το MG3 Hybrid+ μπορεί να ξεκινά και να κινείται ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, με τον κινητήρα βενζίνης να λειτουργεί είτε ως γεννήτρια είτε να συνδέεται απευθείας με τους τροχούς όταν αυτό είναι αποδοτικότερο. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 8 δευτερόλεπτα. Η τιμή του ξεκινά από 18.950 ευρώ μέσω της ισχύουσας προωθητικής ενέργειας, ενώ η τιμή χωρίς την προσφορά διαμορφώνεται στις 20.450 ευρώ. Ακόμη και έτσι, παραμένει μία από τις οικονομικότερες προτάσεις της αγοράς με full hybrid σύστημα και αυτόματο κιβώτιο.

Ποιο είναι το φθηνότερο και ποιο καίει λιγότερο;