Τα 5 μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 16.190€

Σε μια αγορά όπου το κάθε λίτρο μετράει, το πορτμπαγκάζ στα μικρά αυτοκίνητα αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για όσους ζητούν πρακτικότητα χωρίς να θυσιάζουν την ευελιξία.

Μικρά αυτοκίνητα με κορυφαία χωρητικότητα χώρου αποσκευών.

Από 345 έως 380 λίτρα με κανονική διαμόρφωση.

Τιμές εκκίνησης από 16.190 €.

Περιλαμβάνει και ηλεκτρική πρόταση.

Στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, η πρακτικότητα μετράει όσο και η ευελιξία στην πόλη. Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι ένα supermini δεν μπορεί να συνδυάσει συμπαγείς διαστάσεις με μεγάλο πορτμπαγκάζ, όμως η σημερινή αγορά αποδεικνύει το αντίθετο. Υπάρχουν προτάσεις που, χωρίς να θυσιάζουν το μέγεθος ή τον σχεδιασμό, προσφέρουν αποθηκευτικό χώρο ικανό να καλύψει οικογενειακές ανάγκες, εκδρομές ή μεγάλες αγορές. Στη λίστα που ακολουθεί συγκεντρώνουμε πέντε από αυτά, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.190 €.

Škoda Fabia – Ο πρωταθλητής του χώρου

To Fabia έχει εδώ και χρόνια τη φήμη του πιο πρακτικού μικρού και δεν είναι τυχαίο. Με 380 λίτρα χώρου αποσκευών, ξεπερνά ακόμη και μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης διευκολύνει την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων, ενώ το σχήμα του χώρου είναι κανονικό και εκμεταλλεύσιμο. Με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα εκτοξεύεται, μετατρέποντας το μικρό hatchback σε ένα σχεδόν μικρομεσαίο οικογενειακό. Η τιμή εκκίνησης των 18.400€ (με προωθητική ενέργεια) το καθιστά μία από τις πιο οικονομικές επιλογές της λίστας.

SEAT Ibiza – Ισπανικός χαρακτήρας με πρακτικότητα

Το Ibiza μοιράζεται την ίδια πλατφόρμα με το VW Polo και αυτό φαίνεται τόσο στην οδική του συμπεριφορά όσο και στους χώρους. Το πορτμπαγκάζ του φτάνει τα 355 λίτρα, με πολύ καλή πρόσβαση και χαμηλό ύψος φόρτωσης. Ο συνδυασμός πρακτικότητας και νεανικού σχεδιασμού το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους θέλουν κάτι πιο «ζωντανό» στην εμφάνιση, χωρίς να χάνουν χώρο. Οι εκδόσεις του προσφέρουν άφθονο εξοπλισμό από τη βασική κιόλας έκδοση, ενώ η τιμή παραμένει ανταγωνιστική, με αφετηρία τις 16.190€ (χάρη σε προωθητική ενέργεια).

Hyundai i20 – Ισορροπία και αξιοπιστία

Το i20 της Hyundai είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα supermini στην αγορά. Με 352 λίτρα πορτμπαγκάζ, βρίσκεται πολύ κοντά στις κορυφαίες θέσεις, ενώ προσφέρει και εξαιρετική ποιότητα κύλισης για την κατηγορία του. Στην καθημερινή χρήση, το πορτμπαγκάζ του είναι αρκετά βαθύ, κάτι που βοηθά στη μεταφορά ψηλών αντικειμένων, και ο διαθέσιμος όγκος αυξάνεται σημαντικά με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Η Hyundai έχει κερδίσει πολλούς πελάτες με την αξιοπιστία και την 7ετή εγγύηση που συνοδεύουν το μοντέλο. Η τιμή για τη βασική έκδοση ξεκινά από τις 18.590€.

Volkswagen Polo – Κλασσική αξία

Το Polo παραμένει ένα από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα μικρά αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Ο χώρος αποσκευών του, στα 351 λίτρα, είναι σχεδόν όμοιος με του i20, όμως ξεχωρίζει για το τετραγωνισμένο σχήμα και την ποιοτική επένδυση, που κάνουν τη φόρτωση πιο εύκολη και οργανωμένη. Η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση είναι σε επίπεδα που συναντάμε συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες, κάτι που το καθιστά ιδανικό και για ταξίδια, αλλά είναι ακριβότερο από τα υπόλοιπα -θερμικά- της λίστας, στις 23.980€

BYD Dolphin – Η ηλεκτρική πρόταση

To Dolphin φέρνει φρέσκο αέρα στην κατηγορία των μικρών, καθώς είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Παρά τις μπαταρίες στο πάτωμα, προσφέρει 345 λίτρα χώρου αποσκευών, αριθμός που τον φέρνει πολύ κοντά στους κορυφαίους θερμικούς ανταγωνιστές του. Το πλεονέκτημά του είναι η δυνατότητα να κινείται αθόρυβα και οικονομικά στην πόλη, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα αυξάνεται εντυπωσιακά. Η τιμή του είναι υψηλότερη από των υπολοίπων, στα 25.980€ (μαζί με την επιδότηση), όμως απευθύνεται σε κοινό που θέλει να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να θυσιάσει χώρους.

Η ουσία πίσω από τους αριθμούς

Όσο σημαντικά κι αν είναι τα λίτρα στο τεχνικό φυλλάδιο, η πρακτικότητα εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Το σχήμα του χώρου, το ύψος φόρτωσης, η δυνατότητα αναδίπλωσης ή και ρύθμισης του δαπέδου παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο. Ένα καλά σχεδιασμένο πορτμπαγκάζ επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά καθημερινών αντικειμένων, αλλά και πιο ογκωδών φορτίων όταν χρειαστεί.

Τι κρατάμε;

Škoda Fabia – 380 λίτρα, κορυφαία στην κατηγορία και οικονομική στην αγορά.

– 380 λίτρα, κορυφαία στην κατηγορία και οικονομική στην αγορά. SEAT Ibiza – 355 λίτρα, πρακτική και νεανική επιλογή.

– 355 λίτρα, πρακτική και νεανική επιλογή. Hyundai i20 – 352 λίτρα, ισορροπία χώρων και αξιοπιστίας.

– 352 λίτρα, ισορροπία χώρων και αξιοπιστίας. Volkswagen Polo – 351 λίτρα, ποιοτικό και άνετο.

– 351 λίτρα, ποιοτικό και άνετο. BYD Dolphin – 345 λίτρα, η καλύτερη ηλεκτρική πρόταση στα μικρά.

