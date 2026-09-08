Τα 5 οικογενειακά B-SUV έως 25.000 ευρώ με χώρο για παιδιά και αποσκευές

Πέντε οικογενειακά B-SUV έως 25.000 ευρώ που συνδυάζουν πρακτική καμπίνα, χώρους για τις καθημερινές ανάγκες και πορτμπαγκάζ που δεν τελειώνει στο παιδικό καρότσι.

Το οικογενειακό αυτοκίνητο περνά διαφορετικές εξετάσεις από εκείνες που φαίνονται σε έναν κατάλογο εξοπλισμού. Πρέπει να χωρά το παιδικό κάθισμα χωρίς να αναγκάζει τον συνοδηγό να κάθεται κολλημένος στο ταμπλό, να δέχεται το καρότσι μαζί με τις τσάντες και να παραμένει εύχρηστο στο σχολείο, στο σουπερμάρκετ και στο παρκάρισμα. Με προϋπολογισμό έως 25.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε σε ένα μεγαλύτερο και ακριβότερο SUV. Το ζητούμενο είναι να επιλέξουμε τη σωστή έκδοση, καθώς διαφορετικοί κινητήρες μπορεί να αλλάζουν τόσο την τιμή όσο και τον διαθέσιμο χώρο αποσκευών. Επιλέξαμε πέντε προτάσεις για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, με βάση την πρακτικότητα και το κόστος απόκτησης. Οι τιμές ελέγχθηκαν στις επίσημες ελληνικές ιστοσελίδες και στους διαθέσιμους τιμοκαταλόγους στις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Citroën C3 Aircross: Οικογενειακοί χώροι από 18.900 ευρώ

Το Citroën C3 Aircross αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές όταν προτεραιότητα είναι να αγοράσεις όσο περισσότερο χώρο γίνεται με περιορισμένο προϋπολογισμό. Η αρχική προωθητική τιμή που αναγράφει η ελληνική Citroën είναι 18.700 ευρώ, αλλά προστίθενται 200 ευρώ για προετοιμασία και μεταφορικά. Επομένως, για την έκδοση Turbo 100 hp YOU! με χειροκίνητο κιβώτιο, ο υπολογισμός ξεκινά από 18.900 ευρώ, πριν από προαιρετικό εξοπλισμό. Με μήκος 4,39 μέτρα, βρίσκεται στο μεγαλύτερο άκρο της κατηγορίας. Στην πενταθέσια διαμόρφωση διαθέτει 460 λίτρα πορτμπαγκάζ, ενώ η πίσω σειρά τοποθετείται πιο πίσω σε σχέση με την επταθέσια, ευνοώντας τον χώρο για τα πόδια. Το σχετικά τετραγωνισμένο άνοιγμα φόρτωσης είναι επίσης χρήσιμο για ογκώδη αντικείμενα. Η πενταθέσια έκδοση είναι εκείνη που ενδιαφέρει περισσότερο μια τετραμελή οικογένεια με αρκετές αποσκευές. Η δυνατότητα επτά θέσεων αφορά διαφορετική διαμόρφωση και δεν πρέπει να συγχέεται με τους χώρους ή την τιμή της βασικής πρότασης.

SEAT Arona: Πρακτικό χωρίς να μεγαλώνει υπερβολικά

Το SEAT Arona απευθύνεται σε όσους θέλουν οικογενειακή χρηστικότητα, αλλά εξακολουθούν να κινούνται καθημερινά σε στενούς δρόμους και γεμάτα πάρκινγκ. Η ελληνική SEAT αναγράφει σήμερα αρχική τιμή 19.490 ευρώ, με την εισαγωγική έκδοση να είναι η 1.0 TSI 95 PS Style με χειροκίνητο κιβώτιο. Αυτή είναι η βάση της σύγκρισης, αντί για την παλαιότερη προωθητική τιμή των 18.990 ευρώ που είχε ανακοινωθεί στο λανσάρισμα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 400 λίτρα, μια χρήσιμη αφετηρία για καρότσι και καθημερινές αποσκευές. Η χωρητικότητα αυτή αφορά το κανονικό πορτμπαγκάζ, με τις πίσω θέσεις διαθέσιμες για επιβάτες. Το πλεονέκτημά του είναι η ισορροπία ανάμεσα στη χρηστικότητα και στις διαστάσεις. Δεν χρειάζεται κάθε οικογένεια το μεγαλύτερο αμάξωμα της λίστας, ιδιαίτερα όταν οι περισσότερες διαδρομές γίνονται μέσα στην πόλη. Πριν από την αγορά, αξίζει να δοκιμαστεί το συγκεκριμένο καρότσι στο πορτμπαγκάζ. Τα 400 λίτρα περιγράφουν τον όγκο, αλλά το σχήμα και ο τρόπος που διπλώνει το καρότσι καθορίζουν πόσος χώρος απομένει.

Dacia Duster: Χώροι και εργοστασιακό LPG

Το Dacia Duster παραμένει ισχυρή επιλογή για εκείνον που αντιμετωπίζει το SUV ως οικογενειακό εργαλείο. Στον ελληνικό τιμοκατάλογο, η έκδοση Essential Eco-G 120 κοστίζει 20.700 ευρώ, ενώ η Expression Eco-G 120 ανεβαίνει στα 23.000 ευρώ. Και οι δύο χρησιμοποιούν κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης/LPG, με 120 ίππους. Το εργοστασιακό υγραέριο προσθέτει ενδιαφέρον για οικογένειες που γράφουν αρκετά χιλιόμετρα. Στην έκδοση Eco-G 120, η Dacia δηλώνει χώρο αποσκευών 453 λίτρων κατά VDA ή 513 λίτρων με την εναλλακτική ογκομετρική μέτρηση, με κιτ επισκευής ελαστικού. Είναι ο ίδιος χώρος με δύο διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού, όχι δύο διαφορετικά πορτμπαγκάζ. Η καμπίνα διαθέτει ISOFIX στις δύο πίσω εξωτερικές θέσεις, ενώ η Expression αφήνει περιθώριο 2.000 ευρώ μέχρι το όριο του προϋπολογισμού. Για οικογενειακή χρήση θα ξεκινούσαμε τη σύγκριση από την Expression, εξετάζοντας αν ο πρόσθετος εξοπλισμός της δικαιολογεί τη διαφορά από την Essential.

Renault Captur: Η ευελιξία του πίσω καθίσματος μετράει

Το Renault Captur έχει ένα χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στην οικογενειακή καθημερινότητα: πίσω κάθισμα που μετακινείται κατά μήκος, επιτρέποντας διαφορετική κατανομή χώρου ανάμεσα σε επιβάτες και αποσκευές. Η έκδοση TCe turbo 115 Evolution κοστίζει 20.900 ευρώ, σύμφωνα με τον ελληνικό τιμοκατάλογο της 10ης Ιουλίου 2026. Πρόκειται για τη βενζινοκίνητη έκδοση των 115 ίππων. Με το πίσω κάθισμα μετακινημένο προς τα πίσω, η συγκεκριμένη έκδοση δηλώνεται με 484 λίτρα πορτμπαγκάζ. Έτσι, δεν χρειάζεται να βασιστούμε στη μέγιστη χωρητικότητα με το κάθισμα μπροστά, η οποία περιορίζει τον χώρο των πίσω επιβατών. Υπάρχει επίσης το Eco-G turbo 120 Evolution Plus στα 22.700 ευρώ, όμως ο ελληνικός κατάλογος δίνει γι’ αυτό 355 λίτρα στην ίδια θέση του πίσω καθίσματος. Επομένως, η επιλογή LPG χρειάζεται να σταθμιστεί απέναντι στον μικρότερο χώρο αποσκευών. Για οικογένεια με ογκώδες καρότσι, η βενζινοκίνητη έκδοση αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Η δυνατότητα μετακίνησης του καθίσματος παραμένει πλεονέκτημα, αρκεί να ελέγχεται πάντα ο διαθέσιμος χώρος με τα παιδικά καθίσματα εγκατεστημένα.

Skoda Kamiq: Οικογενειακή λογική και αυτόματο κάτω από 25.000 ευρώ

Το Skoda Kamiq προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για όσους αναζητούν μικρό SUV με πρακτική καμπίνα και δυνατότητα αυτόματου κιβωτίου χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού. Η Selection 1.0 TSI 116 PS κοστίζει 21.950 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη DSG7 φτάνει τα 23.950 ευρώ. Στα 24.950 ευρώ υπάρχει και η Selection Plus με τον ίδιο κινητήρα και αυτόματο κιβώτιο. Οι τιμές αυτές αναγράφονται στον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο, ανεξάρτητα από τα παραδείγματα μηνιαίων δόσεων. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 400 λίτρων με πέντε θέσεις διαθέσιμες, φτάνοντας τα 1.395 λίτρα όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα. Για οικογενειακό ταξίδι με παιδιά, φυσικά, ο πρώτος αριθμός είναι εκείνος που μας ενδιαφέρει. Η Selection DSG στα 23.950 ευρώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για καθημερινή χρήση, καθώς συνδυάζει τον κινητήρα των 116 ίππων με την ευκολία του αυτόματου και αφήνει ένα μικρό περιθώριο για πρόσθετες επιλογές.

Οι πέντε επιλογές και οι τιμές τους

Μοντέλο και έκδοση Ισχύς Καύσιμο Τιμή Citroën C3 Aircross Turbo YOU! 100 ίπποι Βενζίνη 18.900 € SEAT Arona 1.0 TSI Style 95 ίπποι Βενζίνη 19.490 € Dacia Duster Essential Eco-G 120 120 ίπποι Βενζίνη/LPG 20.700 € Renault Captur TCe 115 Evolution 115 ίπποι Βενζίνη 20.900 € Skoda Kamiq Selection 1.0 TSI 116 ίπποι Βενζίνη 21.950 €

Το σημαντικότερο τεστ γίνεται με το καρότσι

Το καλύτερο οικογενειακό B-SUV είναι εκείνο που χωρά τη δική σου οικογένεια και τα δικά σου πράγματα. Στην έκθεση, τοποθέτησε το παιδικό κάθισμα, ρύθμισε το εμπρός κάθισμα στη φυσιολογική θέση και δοκίμασε το καρότσι μαζί με μία βαλίτσα. Έλεγξε επίσης αν μπορείς να δέσεις εύκολα το παιδί και αν κλείνει η εταζέρα χωρίς να πιέζει τις αποσκευές. Μην θεωρήσεις δεδομένο ότι τρία παιδικά καθίσματα χωρούν επειδή η άδεια γράφει πέντε θέσεις. Αυτή η δοκιμή θα σου πει περισσότερα από μια μικρή διαφορά στα λίτρα του πορτμπαγκάζ.