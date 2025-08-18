Η αγορά των SUV στην Ελλάδα δείχνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των οικογενειών: χώρους, άνεση και οικονομία κατανάλωσης.

Οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στα οικογενειακά SUV χάρη στους χώρους και την πρακτικότητά τους.

Η κατηγορία προσφέρει επιλογές για κάθε προϋπολογισμό, από value-for-money λύσεις έως premium προτάσεις.

Υβριδικά συστήματα κυριαρχούν, μειώνοντας κατανάλωση και κόστος χρήσης.

Τα πέντε κορυφαία σε πωλήσεις SUV δείχνουν ξεκάθαρα τις τάσεις της αγοράς.

Οι τιμές εκκίνησης κυμαίνονται από περίπου 22.500 € έως και 42.000 €, ανάλογα με τη μάρκα.

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων επταμήνου από το Σ.Ε.Α.Α., αυτά είναι τα πέντε μοντέλα που βρίσκονται στην κορυφή των πωλήσεων.

1. Toyota C-HR – από 28.300€ – 2.138 ταξινομήσεις

Το C-HR παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά SUV που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Με ανανεωμένη σχεδίαση, έντονες γωνίες και coupe γραμμή, απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η βασική υβριδική έκδοση με τον 1.8 HEV κινητήρα ξεκινά από 28.300 €. Το πλεονέκτημά του είναι η οικονομία καυσίμου σε συνδυασμό με την αίσθηση ποιότητας στην κύλιση. Στο εσωτερικό βρίσκεις καλή ποιότητα υλικών, ψηφιακές οθόνες και πληθώρα συστημάτων ασφαλείας Toyota Safety Sense. Δεν είναι το πιο πρακτικό σε πίσω χώρο, αλλά η ξεχωριστή εμφάνιση και η σιγουριά της Toyota το κρατούν πρώτο στις πωλήσεις.

2. BMW X1 – από 42.070€ – 1.669 ταξινομήσεις

Το X1 είναι η πιο προσιτή είσοδος στον κόσμο της BMW για όποιον θέλει premium οικογενειακό SUV. Η φθηνότερη έκδοση παραδόξως δεν είναι η εισαγωγική sDrive18i, αλλά η ήπια υβριδική sDrive20i που ξεκινά από 42.070€ και προσφέρει 170 (+19) ίππους με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το αμάξωμα συνδυάζει μοντέρνα εμφάνιση με στιβαρή αίσθηση στο δρόμο, ενώ το εσωτερικό ξεχωρίζει για την ποιότητα κατασκευής, τη μεγάλη κυρτή οθόνη και τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης. Οδηγικά, παραμένει ένα από τα πιο ευχάριστα SUV της κατηγορίας, με γρήγορο τιμόνι και premium αίσθηση ανάρτησης. Το κόστος είναι υψηλότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά το κύρος του σήματος και η πολυτέλεια που προσφέρει εξηγούν γιατί βρίσκεται τόσο ψηλά στις πωλήσεις.

3. MG ZS MAX – από 21.750€ – 1.194 ταξινομήσεις

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από την MG, που με το ZS MAX έχει καταφέρει να προσφέρει ίσως το πιο value for money SUV στην Ελλάδα. Στην έκδοση Excite 2WD, ξεκινά από μόλις 21.750 €. Αυτό το νούμερο είναι σχεδόν αδιανόητο για οικογενειακό SUV με τέτοιο εξοπλισμό: οθόνη αφής, Android Auto/Apple CarPlay, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και άνετους χώρους. Η ποιότητα είναι τίμια για την κατηγορία, ενώ η κατανάλωση καυσίμου το καθιστά εξαιρετικό εργαλείο καθημερινής μετακίνησης. Δεν στοχεύει σε σπορ χαρακτήρα ή κορυφαία υλικά, αλλά προσφέρει σιγουριά, ευρυχωρία και τεχνολογία σε τιμή που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

4. Toyota Corolla Cross – από 30.970 € -1.134 ταξινομήσεις

Το Corolla Cross έρχεται να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στο Yaris Cross και στο C-HR, προσφέροντας περισσότερους χώρους αλλά με την ίδια φιλοσοφία οικονομίας και αξιοπιστίας. Η τιμή εκκίνησης στις 30.970 €, είναι κάτι που το καθιστά άμεσα ανταγωνιστικό σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία. Εσωτερικά θυμίζει έντονα το hatchback Corolla, με εργονομικό ταμπλό και σύγχρονη τεχνολογία, ενώ το πορτμπαγκάζ του είναι πρακτικό για οικογενειακές ανάγκες. Το υβριδικό σύστημα προσφέρει μέση κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km, και συνδυάζεται με χαμηλά κόστη συντήρησης. Με την εξωτερική του εμφάνιση να είναι πιο διακριτική από του C-HR, απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν Toyota με πιο κλασικό χαρακτήρα, αλλά χωρίς να θυσιάσουν το πλεονέκτημα της οικονομίας.

5. Nissan Qashqai – από 27.990 € – 1.029 ταξινομήσεις

Το Qashqai παραμένει ένας από τους πρωτοπόρους της κατηγορίας και συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα. Η βασική του έκδοση ξεκινά από 27.990 €, προσφέροντας έναν βενζινοκινητήρα 1.3 λίτρων με επαρκή ισχύ για καθημερινές ανάγκες. Το εσωτερικό είναι σύγχρονο, με οθόνη αφής, συνδεσιμότητα και πρακτικούς χώρους για πέντε άτομα. Η ποιότητα κύλισης είναι ευχάριστη, με ανάρτηση που απορροφά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Υπάρχουν φυσικά και οι πιο ακριβές εκδόσεις e-Power, αλλά η βασική παραμένει η πιο προσιτή επιλογή για οικογένειες που θέλουν την αξιοπιστία και το όνομα Qashqai σε λογική τιμή. Δεν είναι τυχαίο ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στις πεντάδες πωλήσεων.

Tα best-seller SUV – Τι κρατάμε;

Toyota C-HR : τολμηρό design, χαμηλή κατανάλωση, κορυφαία ασφάλεια – λίγο περιορισμένοι οι πίσω χώροι.

: τολμηρό design, χαμηλή κατανάλωση, κορυφαία ασφάλεια – λίγο περιορισμένοι οι πίσω χώροι. BMW X1 : premium αίσθηση, ποιοτικό εσωτερικό και οδηγική απόλαυση – με υψηλότερο κόστος κτήσης.

: premium αίσθηση, ποιοτικό εσωτερικό και οδηγική απόλαυση – με υψηλότερο κόστος κτήσης. MG ZS MAX : η value-for-money πρόταση της κατηγορίας με πλήρη εξοπλισμό από μόλις 18.564 €.

: η value-for-money πρόταση της κατηγορίας με πλήρη εξοπλισμό από μόλις 18.564 €. Toyota Corolla Cross : κλασική εμφάνιση, άνετοι χώροι και υβριδική οικονομία με προσιτή τιμή εκκίνησης.

: κλασική εμφάνιση, άνετοι χώροι και υβριδική οικονομία με προσιτή τιμή εκκίνησης. Nissan Qashqai: ο «παλιός γνώριμος» της κατηγορίας, με ισορροπημένο χαρακτήρα και σίγουρη επιλογή για την οικογένεια.

