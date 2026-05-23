Τα 5 supermini με πάνω από 1.000 πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές από 18.490 ευρώ

Η κατηγορία των supermini συνεχίζει να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στην ελληνική αγορά, ακόμη και σε μια εποχή όπου τα SUV κυριαρχούν σχεδόν παντού.

Και αν κοιτάξει κανείς τις φετινές ταξινομήσεις, θα διαπιστώσει ότι μόλις πέντε μοντέλα έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το «φράγμα» των 1.000 πωλήσεων μέσα στο 2026. Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι πως μιλάμε για αυτοκίνητα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Άλλα επενδύουν στην υβριδική τεχνολογία, άλλα στο value for money και άλλα στην πιο premium αίσθηση ή στην οδηγική συμπεριφορά. Κοινός παρονομαστής όμως παραμένει ένας: προσφέρουν αυτό που ζητά σήμερα ο Έλληνας οδηγός, δηλαδή λογικό κόστος αγοράς, χαμηλή κατανάλωση, εύκολη καθημερινότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Και φυσικά, οι τιμές παίζουν τεράστιο ρόλο. Ειδικά σήμερα, όπου ακόμη και τα μικρά αυτοκίνητα έχουν περάσει πλέον σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού και τεχνολογίας σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Και αυτό, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο δελτίο ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ.

Opel Corsa : Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της χρονιάς

Στην κορυφή της κατηγορίας βρίσκεται το Opel Corsa, το οποίο με 1.912 ταξινομήσεις διατηρεί την πρώτη θέση στα supermini για το 2026, καταγράφοντας μερίδιο 19,05% στην κατηγορία. Μόνο τον τελευταίο μήνα σημείωσε 546 ταξινομήσεις, με ποσοστό 18,84%. Το γερμανικό supermini συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς, κυρίως χάρη στη μεγάλη γκάμα κινητήρων και εκδόσεων.

Η βασική έκδοση με τον turbo βενζινοκινητήρα προσφέρει πολύ καλή ισορροπία επιδόσεων και κατανάλωσης, ενώ υπάρχουν και hybrid επιλογές που μειώνουν ακόμη περισσότερο το κόστος χρήσης στην πόλη. Παράλληλα, το Corsa παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και σε επίπεδο εξοπλισμού, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, multimedia συστήματα νέας γενιάς και σύγχρονα ADAS να βρίσκονται πλέον σε μεγάλο μέρος της γκάμας. Η τιμή του ξεκινά από 18.600 ευρώ, γεγονός που το καθιστά και ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα της πεντάδας.

Toyota Yaris : Ο βασιλιάς των hybrid

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Toyota Yaris, το οποίο συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς στα υβριδικά supermini. Το 2026 έχει ήδη φτάσει τις 1.636 ταξινομήσεις, με μερίδιο 16,30%, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα κατέγραψε 542 πωλήσεις και ποσοστό 18,70%. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Yaris παραμένει το εξαιρετικά αποδοτικό 1.5 Hybrid σύστημα, το οποίο μπορεί να κινηθεί για σημαντικό ποσοστό του χρόνου ηλεκτρικά μέσα στην πόλη.

Η κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες παραμένει εντυπωσιακά χαμηλή, ενώ η συνολική αίσθηση ποιότητας έχει ανέβει αισθητά σε σχέση με παλαιότερες γενιές. Το Yaris διαθέτει επίσης πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας, με το Toyota Safety Sense να περιλαμβάνεται ακόμη και σε πιο προσιτές εκδόσεις. Παράλληλα, η μεταπωλητική του αξία παραμένει μία από τις ισχυρότερες στην αγορά. Η τιμή του ξεκινά από 21.750 ευρώ.

Renault Clio : Το γαλλικό comeback συνεχίζεται

Το Renault Clio παραμένει σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της κατηγορίας και φέτος έχει ήδη σημειώσει 1.538 ταξινομήσεις, κατακτώντας μερίδιο 15,32%. Τον τελευταίο μήνα κατέγραψε 443 πωλήσεις και ποσοστό 15,29%. Η Renault έχει καταφέρει να δώσει στο Clio πιο ώριμο και premium χαρακτήρα, χωρίς να χάσει την πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης που πάντα χαρακτήριζαν το μοντέλο.

Το εσωτερικό του δείχνει πιο ποιοτικό από ποτέ, ενώ οι διαθέσιμοι κινητήρες καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη. Ξεχωρίζει φυσικά η υβριδική έκδοση E-Tech, η οποία συνδυάζει πολύ χαμηλή κατανάλωση με αρκετά πολιτισμένη λειτουργία στην καθημερινότητα. Παράλληλα, οι turbo βενζινοκινητήρες παραμένουν ιδιαίτερα οικονομικοί και ευχάριστοι στην οδήγηση. Η βασική τιμή του Clio ξεκινά από 20.900 ευρώ.

Hyundai i20 : Η value for money επιλογή της κατηγορίας

Το Hyundai i20 συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο λογικές και ολοκληρωμένες επιλογές στα supermini, ειδικά για όσους δίνουν έμφαση στον εξοπλισμό και στην τιμή αγοράς. Μέχρι στιγμής μέσα στο 2026 έχει σημειώσει 1.058 ταξινομήσεις, με ποσοστό 10,54%, ενώ τον τελευταίο μήνα κατέγραψε 356 πωλήσεις και μερίδιο 12,28%. Η κορεατική πρόταση ξεχωρίζει για τους μεγάλους χώρους της κατηγορίας, το σύγχρονο εσωτερικό και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό ακόμη και στις εισαγωγικές εκδόσεις.

Το i20 έχει επίσης ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος αγοράς, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εμπορική του επιτυχία. Οι κινητήρες βενζίνης με turbo τεχνολογία προσφέρουν καλές επιδόσεις χωρίς υπερβολική κατανάλωση, ενώ η συνολική αίσθηση ποιότητας βρίσκεται πλέον σε πολύ υψηλό επίπεδο για την κατηγορία. Η τιμή του ξεκινά από μόλις 18.490 ευρώ, αποτελώντας το φθηνότερο μοντέλο αυτής της πεντάδας.

Peugeot 208 : Το πιο premium της παρέας

Την πεντάδα ολοκληρώνει το Peugeot 208, το οποίο έχει ήδη καταγράψει 1.007 ταξινομήσεις μέσα στη χρονιά, με ποσοστό 10,03% στην κατηγορία. Τον τελευταίο μήνα σημείωσε 242 πωλήσεις και μερίδιο 8,35%. Το γαλλικό supermini συνεχίζει να ξεχωρίζει κυρίως χάρη στη σχεδίασή του. Εξωτερικά παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της κατηγορίας, ενώ στο εσωτερικό το i-Cockpit δημιουργεί μια αρκετά πιο premium αίσθηση σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές.

Η Peugeot προσφέρει το 208 τόσο με κινητήρες βενζίνης όσο και σε hybrid εκδόσεις, ενώ υπάρχει φυσικά και αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή για όσους θέλουν μηδενικούς ρύπους και αθόρυβη καθημερινή μετακίνηση. Η τιμή εκκίνησης του μοντέλου βρίσκεται στα 20.200 ευρώ.

Μπορεί τα SUV να κυριαρχούν στις συζητήσεις και στις περισσότερες νέες παρουσιάσεις, όμως τα supermini συνεχίζουν να αποτελούν τον «πυρήνα» της ελληνικής αγοράς. Είναι τα αυτοκίνητα που καλούνται να κάνουν τα πάντα: πόλη, ταξίδι, οικογενειακή χρήση, χαμηλό κόστος μετακίνησης και εύκολο παρκάρισμα. Και όπως δείχνουν οι αριθμοί, τα πέντε συγκεκριμένα μοντέλα έχουν καταφέρει να βρουν ακριβώς τη σωστή ισορροπία για το ελληνικό κοινό.

Τι κρατάμε;