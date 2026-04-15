Τα 5 SUV με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα – Κάτω από 20.000 ευρώ

Η κατηγορία των SUV συνεχίζει να κυριαρχεί στην ελληνική αγορά, ωστόσο μέχρι πρόσφατα η απόκτησή τους απαιτούσε σημαντικό κεφάλαιο.

Σήμερα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι κατασκευαστές πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω, φέρνοντας στην αγορά προσιτές επιλογές που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες ενός σύγχρονου οδηγού, χωρίς να θυσιάζουν τον χαρακτήρα και την πρακτικότητα που περιμένεις από ένα SUV. Η νέα γενιά οικονομικών SUV προσφέρει πλέον πραγματικές λύσεις μετακίνησης, με σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπρεπείς χώρους και χαμηλό κόστος χρήσης. Παρακάτω συγκεντρώνουμε πέντε από τις πιο προσιτές επιλογές που μπορεί να βρει κανείς σήμερα στην Ελλάδα.

MG ZS Max από 19.950€

Το MG ZS Max αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των οικονομικών SUV, με ξεκάθαρη στόχευση στο value for money. Με τιμή εκκίνησης στα 19.950 ευρώ, τοποθετείται ως ένα από τα πιο προσιτά «κανονικά» SUV της αγοράς, προσφέροντας χώρους που δύσκολα βρίσκεις σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Σχεδιαστικά, ακολουθεί τη σύγχρονη ταυτότητα της MG, με δυναμικές γραμμές και SUV αναλογίες που το κάνουν να δείχνει μεγαλύτερο από όσο είναι. Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι πρακτική, με έμφαση στην ευρυχωρία και τον εξοπλισμό, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας οικογένειας χωρίς εκπτώσεις. Στον δρόμο, το ZS Max εστιάζει στην άνεση και την καθημερινή χρήση, χωρίς να κυνηγά σπορ χαρακτήρα. Είναι ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα προσιτό SUV με ουσία, χωρίς να μπουν σε μεγαλύτερα κόστη αγοράς ή χρήσης.

KGM Tivoli από 18.000€

Το KGM Tivoli συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο value επιλογές της κατηγορίας, με τιμή που ξεκινά από 18.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα B-SUV με πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και την αντοχή.

Η σχεδίασή του είναι πιο ουδέτερη σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ωστόσο διατηρεί τα βασικά SUV στοιχεία που περιμένει κανείς. Στο εσωτερικό, η διάταξη είναι απλή και λειτουργική, με εύκολη εξοικείωση και καθημερινή χρηστικότητα, κάτι που εκτιμούν ιδιαίτερα όσοι δεν θέλουν περίπλοκα συστήματα. Οδηγικά, το Tivoli δίνει προτεραιότητα στην άνεση και την προβλεψιμότητα. Δεν εντυπωσιάζει, αλλά κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται: προσφέρει ένα αξιόπιστο και οικονομικό SUV για καθημερινή χρήση.

Citroën C3 από 18.300€

Το νέο Citroën C3 φέρνει μια πιο φρέσκια προσέγγιση στην κατηγορία των προσιτών SUV, με τιμή εκκίνησης στα 18.300 ευρώ. Με crossover λογική και σύγχρονη αισθητική, απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από τα κλασικά B-SUV.

Η σχεδίαση ξεχωρίζει άμεσα, με έντονες γραμμές και στοιχεία που θυμίζουν μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας. Το εσωτερικό ακολουθεί τη γνωστή φιλοσοφία της Citroën, δίνοντας έμφαση στην άνεση και στην ευχάριστη καθημερινή συμβίωση. Στον δρόμο, το C3 παραμένει πιστό στον χαρακτήρα της μάρκας, με μαλακή ανάρτηση και έμφαση στην απορρόφηση ανωμαλιών. Είναι ένα SUV που δίνει προτεραιότητα στην άνεση, κάτι που το κάνει ιδανικό για την ελληνική καθημερινότητα.

Dacia Sandero Stepway από 17.350€

Το Dacia Sandero Stepway είναι ίσως η πιο γνωστή πρόταση όταν μιλάμε για προσιτά SUV, με τιμή από 17.350 ευρώ. Αν και τεχνικά βρίσκεται πιο κοντά σε crossover, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η SUV αισθητική το φέρνουν απευθείας στο στόχαστρο όσων θέλουν οικονομία.

Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: χαμηλό κόστος αγοράς και χρήσης, χωρίς περιττές πολυτέλειες. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά σε ποιότητα και εξοπλισμό, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Στην πράξη, το Stepway καλύπτει με άνεση τις καθημερινές ανάγκες, με οικονομικούς κινητήρες και χαμηλό κόστος συντήρησης. Είναι ένα SUV για όσους θέλουν απλότητα και οικονομία, χωρίς να μπουν σε περιττά έξοδα.

Fiat Grande Panda από 16.990€

Το νέο Fiat Grande Panda έρχεται να επαναφέρει τη μάρκα δυναμικά στην κατηγορία των μικρών SUV, με τιμή που ξεκινά από 16.990 ευρώ. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην απλότητα, αλλά με μοντέρνα αισθητική και χαρακτήρα.

Η σχεδίαση είναι ιδιαίτερη και ξεχωρίζει, συνδυάζοντας στοιχεία από το παρελθόν της Fiat με σύγχρονες λεπτομέρειες. Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια λογική, με πρακτικές λύσεις και ευχάριστο design, χωρίς υπερβολές. Στην καθημερινότητα, το Grande Panda στοχεύει στην ευκολία και την οικονομία. Είναι ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει κυρίως σε αστικό περιβάλλον, προσφέροντας ένα προσιτό SUV χαρακτήρα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή.

Τι κρατάμε;

• Τα SUV κάτω από 20.000 ευρώ είναι πλέον πραγματικότητα στην Ελλάδα

• Υπάρχουν επιλογές για κάθε χρήση, από πόλη μέχρι οικογενειακές ανάγκες

• Το value for money είναι το βασικό τους πλεονέκτημα

• Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως σε χώρους, άνεση και εξοπλισμό