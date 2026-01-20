Τα 5 SUV που ξεπούλησαν στην Ελλάδα το 2025 – Τιμές από 17.300 ευρώ

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2025 επιβεβαίωσε κάτι που πλέον θεωρείται δεδομένο: Τα SUV δεν είναι απλώς μια δημοφιλής επιλογή, αλλά ο βασικός πυλώνας των ταξινομήσεων.

Από τα B-SUV που καλύπτουν ιδανικά τις ανάγκες της πόλης μέχρι τα μεγαλύτερα C-SUV με οικογενειακό προσανατολισμό, οι αγοραστές επέλεξαν μοντέλα που συνδυάζουν εικόνα, οικονομία χρήσης, τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινότητα. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Ορισμένα SUV ξεχώρισαν τόσο έντονα, που ουσιαστικά «ξεπούλησαν» μέσα στη χρονιά. Ακολουθούν τα πέντε SUV με τις περισσότερες ταξινομήσεις το 2025, από το Νο5 μέχρι το απόλυτο best-seller.

Με 3.557 ταξινομήσεις και μερίδιο 3,77%, το Toyota C-HR παραμένει μια σταθερή δύναμη στην κατηγορία των C-SUV. Το coupe σχήμα του εξακολουθεί να το διαφοροποιεί σε μια αγορά γεμάτη «ορθογώνιες» προτάσεις, προσελκύοντας κοινό που δίνει βαρύτητα στο design.

Παράλληλα, η υβριδική τεχνολογία της Toyota λειτουργεί ως βασικό πλεονέκτημα. Χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, πολιτισμένη λειτουργία και αποδεδειγμένη αξιοπιστία συνθέτουν ένα πακέτο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του Έλληνα οδηγού. Το C-HR δεν είναι το πιο ευρύχωρο της κατηγορίας, όμως απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα SUV με χαρακτήρα και ξεκάθαρη ταυτότητα.

#4 – Suzuki Vitara – τιμές από 20.580€

Το Suzuki Vitara ολοκλήρωσε το 2025 με 4.315 ταξινομήσεις και 4,58% μερίδιο αγοράς, αποδεικνύοντας ότι η διαχρονική συνταγή εξακολουθεί να λειτουργεί. Δεν είναι το πιο φανταχτερό SUV της αγοράς, αλλά είναι από τα πιο ισορροπημένα.

Η ήπια υβριδική τεχνολογία, το χαμηλό βάρος και η δυνατότητα τετρακίνησης σε συγκεκριμένες εκδόσεις το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο σε κάθε είδους χρήση. Από την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη μέχρι εξορμήσεις εκτός δρόμου, το Vitara κρατά έναν πολυχρηστικό χαρακτήρα που εκτιμάται ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Είναι ένα SUV που δεν υπόσχεται υπερβολές, αλλά παραδίδει ουσία.

#3 – Citroën C3 – τιμές από 17.300€ (με προωθητική ενέργεια)

Η νέα γενιά του Citroën C3 σημείωσε 4.888 ταξινομήσεις και κατέκτησε 5,19% της αγοράς, αποτελώντας μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του 2025. Η μεταμόρφωσή του σε πιο SUV πρόταση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εμπορική του επιτυχία.

Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, πιο «σκληρή» εικόνα και έντονη έμφαση στην άνεση, το C3 απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα προσιτό SUV πόλης χωρίς περιττές πολυπλοκότητες. Η ανάρτηση και η συνολική ρύθμιση δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα στους ελληνικούς δρόμους. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που απευθύνεται σε μεγάλο εύρος αγοραστών, από νέους οδηγούς μέχρι μικρές οικογένειες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Peugeot 2008 με 6.441 ταξινομήσεις και 6,83% μερίδιο αγοράς. Το γαλλικό B-SUV συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα της κατηγορίας, με ξεκάθαρη premium αύρα.

Το εσωτερικό με το i-Cockpit, ο πλούσιος εξοπλισμός και η μεγάλη γκάμα κινητήρων το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό. Από συμβατικές εκδόσεις μέχρι υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές, το 2008 καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού, συνδυάζοντας εικόνα, τεχνολογία και καθημερινή ευκολία.

Στην κορυφή, με διαφορά, βρίσκεται το Toyota Yaris Cross. Με 8.017 ταξινομήσεις και 8,50% μερίδιο αγοράς, είναι το SUV που καθόρισε την ελληνική αγορά το 2025. Ένα μοντέλο που κατάφερε να συνδυάσει ιδανικά μέγεθος, οικονομία και αξιοπιστία.

Η υβριδική τεχνολογία αποτελεί το ισχυρό του χαρτί, προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση στην πόλη και ξεκούραστη λειτουργία στην καθημερινότητα. Το Yaris Cross είναι εύκολο στην οδήγηση, πρακτικό στους χώρους και απολύτως προσαρμοσμένο στις συνθήκες της Ελλάδας. Δεν εντυπωσιάζει με ακρότητες, αλλά κερδίζει με τη συνολική του ισορροπία. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που βρέθηκε στην κορυφή των ταξινομήσεων.

Το 2025 απέδειξε ότι τα SUV και ειδικά τα B-SUV αποτελούν την καρδιά της ελληνικής αγοράς. Τα πέντε αυτά μοντέλα δεν ξεχώρισαν τυχαία. Ανταποκρίθηκαν στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών και γι’ αυτό βρέθηκαν στην κορυφή.