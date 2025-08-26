Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ

Τα υβριδικά B-SUV κερδίζουν έδαφος χάρη στη χαμηλή κατανάλωση, με πέντε μοντέλα στην Ελλάδα να καίνε κάτω από 5 lt/100 km.

Γιατί B-SUV (και γιατί υβριδικά);

Η κατηγορία των B-SUV είναι εδώ και χρόνια η πιο εμπορική στην Ελλάδα. Οι διαστάσεις τους τα κάνουν ευέλικτα στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ικανοποιητικούς χώρους και μια εικόνα SUV που ζητά το κοινό. Η υβριδική τεχνολογία ήρθε για να ενισχύσει αυτά τα χαρακτηριστικά, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές, χωρίς να θυσιάζει την αυτονομία. Σήμερα, μπορείς να αποκτήσεις ένα τέτοιο μοντέλο με επίσημη κατανάλωση κάτω από 5 λίτρα/100 km, και τιμή εκκίνησης λίγο κάτω από τις 24.000 ευρώ. Τα παρουσιάζουμε σε αλφαβητική σειρά:

Το νέο Fiat 600 είναι το μοντέλο που φέρνει την ιταλική φινέτσα στο χώρο των B-SUV με την πιο προσιτή τιμή της κατηγορίας. Ξεκινά από 23.390 ευρώ και συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 1.2 με υβριδικό σύστημα 48V. Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,9 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές ρύπων είναι σημαντικά χαμηλές. Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από τη νέα ψηφιακή φιλοσοφία της Fiat με οθόνη αφής 10,25’’, ψηφιακό πίνακα οργάνων και πρακτικούς χώρους για οικογένεια. Το Fiat 600 έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά το 500X, με πιο μοντέρνα σχεδίαση και έμφαση στην οικονομία.

Το Nissan Juke στη νέα του υβριδική εκδοχή συνδυάζει τον γνωστό 1.6 βενζίνης με ηλεκτροκινητήρα, για συνολική ισχύ 143 ίππων. Το κιβώτιο είναι αυτόματο multi-mode, προσφέροντας ομαλή απόδοση και αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης στην πόλη. Η κατανάλωση περιορίζεται στα 4,7 lt/100 km, ενώ η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινά από 24.990 ευρώ. Ξεχωρίζει για το δυναμικό του στυλ και το σφιχτό στήσιμο που τονίζει τον σπορ χαρακτήρα.

Το Opel Mokka έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά μικρά SUV της αγοράς. Στην υβριδική του εκδοχή υιοθετεί τον νέο κινητήρα 1.2 Turbo με υβριδικό σύστημα 48V και αυτόματο κιβώτιο e-DCT. Η κατανάλωση περιορίζεται στα 4,7 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ πέφτουν κάτω από τα 110 g/km. Η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινά από 25.650 ευρώ. Με τον μοντέρνο σχεδιασμό “Vizor” στο εμπρός μέρος, το Mokka δείχνει ξεχωριστό, ενώ στο εσωτερικό το Pure Panel με δύο μεγάλες οθόνες προσφέρει σύγχρονη εικόνα και πρακτικότητα.

Το Renault Captur E-Tech Hybrid είναι το πιο ώριμο από τα πέντε μοντέλα, με τεχνολογία που εξελίχθηκε σε αγώνες Formula 1. Στην έκδοση E-Tech Hybrid συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1.6 με δύο ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας συνολική ισχύ 145 ίππων. Η μέση κατανάλωση φτάνει τα 4,7 lt/100 km. Ξεχωρίζει για το ευρύχωρο εσωτερικό του, τη δυνατότητα συρόμενου πίσω καθίσματος που αυξάνει τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, καθώς και για την άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Το Captur παραμένει σημείο αναφοράς για την κατηγορία. Στην Ελλάδα ξεκινά από 26.500 ευρώ.

Το best-seller της κατηγορίας, το Toyota Yaris Cross Hybrid, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς. Το σύστημα Hybrid 1.5 αποδίδει 116 ίππους, με μέση κατανάλωση 4,6 lt/100 km. Η τιμή εκκίνησης είναι 24.120 ευρώ, ενώ προσφέρεται και σε τετρακίνητη εκδοχή. Το εσωτερικό είναι πρακτικό και καλοφτιαγμένο, με σύγχρονες οθόνες και πληθώρα συστημάτων ασφαλείας Toyota Safety Sense. Ο συνδυασμός αξιοπιστίας, χαμηλής κατανάλωσης και μεταπωλητικής αξίας το καθιστούν κορυφαία επιλογή στο ελληνικό κοινό.

Όλα τους καίνε κάτω από 5 λίτρα/100 km και καλύπτουν ένα εύρος τιμών από 23.000 έως περίπου 27.000 ευρώ. Διαφορές υπάρχουν σε χώρους, τεχνολογία και χαρακτήρα, όμως κοινό στοιχείο είναι η χαμηλή κατανάλωση και η φιλικότητα προς την καθημερινή μετακίνηση.

Τι κρατάμε;

