Τα 5+1 C-SUV με μηδενικά Τέλη και κατανάλωση έως 5 lt/100km

Έξι υβριδικά C-SUV συνδυάζουν κατανάλωση έως 5 lt/100 km με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, χωρίς να χρειάζονται φόρτιση από πρίζα.

Τα C-SUV βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της ελληνικής αγοράς, καθώς συνδυάζουν οικογενειακούς χώρους, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και διαστάσεις που παραμένουν διαχειρίσιμες μέσα στην πόλη. Το αυξημένο βάρος και η μεγαλύτερη μετωπική επιφάνεια, όμως, μπορούν να επιβαρύνουν αισθητά την κατανάλωση σε σχέση με ένα μικρότερο hatchback. Η απάντηση των κατασκευαστών έρχεται μέσα από τα σύγχρονα full hybrid συστήματα, τα οποία επιτρέπουν στα παρακάτω C-SUV να κινούνται με επίσημη κατανάλωση από 4,3 έως 5,0 lt/100 km. Παράλληλα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παραμένουν έως τα 122 g/km, εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Για αυτοκίνητα με πρώτη ταξινόμηση από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές CO₂ του πρωτοκόλλου WLTP. Στην κλίμακα από 0 έως 122 g/km, η ετήσια χρέωση είναι μηδενική.

Στη λίστα δεν υπολογίζονται τα plug-in hybrid μοντέλα. Παρότι τα PHEV μπορούν να εμφανίζουν εργαστηριακή κατανάλωση ακόμη και κάτω από 1 lt/100 km, η συγκεκριμένη επίδοση βασίζεται στην εκκίνηση της μέτρησης με φορτισμένη μπαταρία και στην αξιοποίηση της ηλεκτρικής αυτονομίας τους. Στην καθημερινότητα, το πραγματικό αποτέλεσμα ενός plug-in hybrid εξαρτάται άμεσα από το πόσο συχνά φορτίζει ο οδηγός. Εάν η μπαταρία παραμένει αποφορτισμένη, η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας και του πρόσθετου βάρους του υβριδικού συστήματος. Τα έξι μοντέλα που ακολουθούν δεν συνδέονται σε πρίζα. Η μπαταρία τους φορτίζεται κατά την επιβράδυνση, το φρενάρισμα και τη λειτουργία του κινητήρα βενζίνης. Επομένως, οι επίσημες τιμές κατανάλωσης μπορούν να συγκριθούν με πιο άμεσο τρόπο.

Toyota C-HR – 28.300 ευρώ

Το Toyota C-HR είναι η πιο σχεδιαστικά τολμηρή πρόταση της λίστας. Η δεύτερη γενιά διατηρεί τη coupe λογική του προκατόχου της, αλλά αποκτά πιο αιχμηρή εμφάνιση, φαρδύτερο αμάξωμα και την εμπρός σχεδιαστική ταυτότητα «hammerhead» των νεότερων Toyota. Η έκδοση Hybrid 140 χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 140 ίππους, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h απαιτούνται 9,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 km/h. Η επίσημη κατανάλωση της βασικής διαμόρφωσης βρίσκεται στα 4,7 lt/100 km, με εκπομπές 105 g/km CO₂. Το C-HR περνά με μεγάλη απόσταση κάτω από το όριο των 122 g/km και δεν επιβαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας.

Το υβριδικό σύστημα μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά για μικρά χρονικά διαστήματα και απενεργοποιεί συχνά τον κινητήρα βενζίνης σε χαμηλές ταχύτητες. Το πλεονέκτημα γίνεται πιο έντονο στην πόλη, όπου οι επιβραδύνσεις επιτρέπουν συστηματική ανάκτηση ενέργειας. Το C-HR έχει μήκος 4,362 μέτρα, πλάτος 1,832 μέτρα και μεταξόνιο 2,640 μέτρα. Ο χώρος αποσκευών της έκδοσης 1.8 Hybrid φτάνει τα 388 λίτρα, ενώ η πίσω ανάρτηση με διπλά ψαλίδια αποτελεί πιο εξελιγμένη λύση από τον ημιάκαμπτο άξονα αρκετών ανταγωνιστών. Η βασική έκδοση C-ENTER 1.8 Hybrid 140 κοστίζει 28.300 ευρώ, με την τιμή να περιλαμβάνει τις διαθέσιμες εκπτώσεις του τρέχοντος προωθητικού προγράμματος της Toyota.

MG ZS MAX Hybrid+ – 22.050 ευρώ (με την τρέχουσα προσφορά)

Το MG ZS MAX Hybrid+ είναι το ισχυρότερο από τα πιο προσιτά μοντέλα της λίστας. Το υβριδικό του σύστημα αποδίδει συνδυαστικά 197 ίππους, ισχύς που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε αισθητά ακριβότερα οικογενειακά SUV. Το σύστημα Hybrid+ αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ισχύ 102 ίππων, έναν ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων, γεννήτρια και μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh. Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω υβριδικού αυτόματου κιβωτίου τριών σχέσεων, ενώ η συνδυαστική ροπή φτάνει τα 465 Nm. Ανάλογα με την ταχύτητα και το φορτίο, το ZS MAX Hybrid+ μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα, να χρησιμοποιήσει τον κινητήρα βενζίνης ως γεννήτρια ή να συνδυάσει τις δύο πηγές ενέργειας. Σε ηλεκτρική λειτουργία μπορεί να φτάσει έως τα 87 km/h.

Παρά την υψηλή ισχύ, η έκδοση Excite καταναλώνει 5,0 lt/100 km και εκπέμπει 113 g/km CO₂. Επομένως, βρίσκεται ακριβώς στο ανώτατο όριο κατανάλωσης της λίστας και απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Οι πλουσιότερες Exclusive και Luxury δηλώνουν 5,1 lt/100 km και 115 g/km, συνεπώς διατηρούν μηδενικά τέλη αλλά ξεπερνούν οριακά το όριο κατανάλωσης του τίτλου. Οι 197 ίπποι επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ολοκληρώνει τα 0-100 km/h σε 8,7 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 168 km/h. Το μήκος του φτάνει τα 4,430 μέτρα και ο χώρος αποσκευών τα 443 λίτρα, τα οποία αυξάνονται σε 1.457 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η επίσημη τιμή καταλόγου του ZS MAX Hybrid+ Excite είναι 24.050 ευρώ, ενώ η τρέχουσα προωθητική τιμή που αναγράφεται από την MG είναι 22.050 ευρώ. Η βασική έκδοση περιλαμβάνει οθόνη αφής 10,25 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, Apple CarPlay, Android Auto και το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης MG Pilot.

Toyota Corolla Cross – 30.800 ευρώ

Η Toyota Corolla Cross τοποθετεί την υβριδική τεχνολογία της ιαπωνικής εταιρείας σε ένα πιο συμβατικό και πρακτικό οικογενειακό αμάξωμα. Δεν διαθέτει την coupe γραμμή του C-HR, αλλά προσφέρει καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ και πιο εύκολη πρόσβαση στις πίσω θέσεις. Η έκδοση Hybrid 140 χρησιμοποιεί τον ίδιο βασικό συνδυασμό ατμοσφαιρικού κινητήρα 1,8 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και αυτόματου e-CVT. Η συνδυαστική ισχύς είναι 140 ίπποι, ενώ η μέγιστη ροπή του ηλεκτροκινητήρα φτάνει τα 207 Nm. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 9,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 km/h. Η επίσημη κατανάλωση του Corolla Cross Hybrid 140 ξεκινά από 4,9 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 112 g/km. Οι τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με την έκδοση και τη διάσταση των τροχών, με το εύρος του Hybrid 140 να φτάνει έως τα 5,3 lt/100 km και τα 121 g/km.

Για τη συγκεκριμένη λίστα λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότερη διαμόρφωση με κατανάλωση 4,9 lt/100 km. Ακόμη και οι εκδόσεις των 121 g/km, πάντως, παραμένουν μέσα στο όριο των μηδενικών τελών κυκλοφορίας. Το Corolla Cross έχει μήκος 4,460 μέτρα, πλάτος 1,825 μέτρα και ύψος 1,620 μέτρα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 473 λίτρα, προσφέροντας 85 λίτρα περισσότερα από το C-HR 1.8 Hybrid. Το πίσω κάθισμα αναδιπλώνεται σε αναλογία 60:40, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 750 κιλά για τρέιλερ με φρένα. Η έκδοση Active Plus Hybrid 140 έχει αρχική τιμή 30.800 ευρώ πριν από την επιλογή χρώματος. Στον επίσημο διαμορφωτή, η λευκή βαφή κοστίζει 170 ευρώ και ανεβάζει τη συγκεκριμένη διαμόρφωση στα 30.970 ευρώ.

Nissan Qashqai – 40.590 ευρώ

Το Nissan Qashqai e-POWER ξεχωρίζει επειδή εφαρμόζει διαφορετική αρχιτεκτονική από τα κλασικά full hybrid. Ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς. Λειτουργεί αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ την κίνηση αναλαμβάνει πάντοτε ο ηλεκτροκινητήρας. Η τρίτη γενιά του e-POWER χρησιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων ως γεννήτρια και έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 204 ίππων. Επειδή οι τροχοί κινούνται μόνο ηλεκτρικά, η απόκριση στο πάτημα του γκαζιού είναι άμεση και η επιτάχυνση δεν διακόπτεται από αλλαγές ταχυτήτων. Το αναβαθμισμένο σύστημα έχει συγκεντρώσει τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα και τον μειωτήρα σε μία μικρότερη και ελαφρύτερη μονάδα.

Παράλληλα, η λειτουργία του κινητήρα βενζίνης έχει γίνει πιο αθόρυβη και αποδοτική. Στη βασική έκδοση Unique, η επίσημη μικτή κατανάλωση είναι 4,6 lt/100 km και οι εκπομπές περιορίζονται στα 103 g/km CO₂. Στην N-Connecta τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 4,7 lt/100 km και 105 g/km. Και οι δύο εκδόσεις απαλλάσσονται πλήρως από τέλη κυκλοφορίας. Το Qashqai e-POWER προσφέρει αίσθηση που πλησιάζει περισσότερο σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της λίστας, χωρίς να απαιτεί φόρτιση. Ο κινητήρας βενζίνης ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται να τροφοδοτήσει την μπαταρία ή τον ηλεκτροκινητήρα. Η βασική έκδοση Qashqai e-POWER 204 Unique κοστίζει 40.590 ευρώ. Η N-Connecta κοστίζει 42.590 ευρώ, η N-Connecta Feel 44.590 ευρώ, η N-Design 45.590 ευρώ, η Techna 46.590 ευρώ και η Techna Plus 48.590 ευρώ.

Renault Symbioz – 27.900 ευρώ

Το Renault Symbioz συνδυάζει εξωτερικό μήκος 4,41 μέτρων με ένα ιδιαίτερα ευέλικτο εσωτερικό. Τοποθετείται ανάμεσα στο Captur και στο Austral και απευθύνεται σε όσους θέλουν οικογενειακούς χώρους χωρίς να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο και ακριβότερο SUV. Το νέο full hybrid E-Tech σύστημα αποδίδει 160 ίππους και βασίζεται σε τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων άμεσου ψεκασμού. Ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με έναν κύριο ηλεκτροκινητήρα 36 kW, μία δεύτερη ηλεκτρική μονάδα HSG 15 kW και αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμβατικό συμπλέκτη. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,4 kWh, αυξημένη από τις 1,2 kWh του προηγούμενου συστήματος. Η Renault αναφέρει ότι το Symbioz ξεκινά ηλεκτρικά και μπορεί να κινείται χωρίς τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα για περισσότερο από το 80% του χρόνου στις αστικές διαδρομές, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η επίσημη κατανάλωση περιορίζεται στα 4,3 lt/100 km, τη χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στα έξι μοντέλα. Οι εκπομπές CO₂ είναι 100 g/km, εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τα 1.000 κιλά. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το συρόμενο πίσω κάθισμα με διαδρομή 16 εκατοστών. Όταν μετακινηθεί προς τα εμπρός, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών φτάνει τα 624 λίτρα, τιμή που τοποθετεί το Symbioz ανάμεσα στα πιο πρακτικά C-SUV. Η βασική έκδοση full hybrid E-Tech 160 evolution κοστίζει 27.900 ευρώ. Η techno κοστίζει 29.900 ευρώ, η esprit Alpine 32.200 ευρώ και η iconic 33.900 ευρώ.

Renault Austral – 35.500 ευρώ

Το Renault Austral είναι το μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV της λίστας. Με μήκος 4,51 μέτρων, περισσότερους εσωτερικούς χώρους και ισχύ 200 ίππων, απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα C-SUV που μπορεί να καλύψει με μεγαλύτερη άνεση και τις ταξιδιωτικές ανάγκες μιας οικογένειας. Η έκδοση full hybrid E-Tech 200 συνδυάζει τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και αυτόματο κιβώτιο multimode. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 2 kWh, ενώ η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 200 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,4 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h.

Παρά τις αυξημένες διαστάσεις και την υψηλότερη ισχύ, η μικτή κατανάλωση της βασικής διαμόρφωσης βρίσκεται στα 4,6 lt/100 km. Οι εκπομπές CO₂ της έκδοσης techno είναι 107 g/km, επομένως το Austral full hybrid απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Αντίθετα, το φθηνότερο Austral Hybrid 150 δεν μπαίνει στη λίστα, καθώς δηλώνει 144 g/km και κατανάλωση 6,3 lt/100 km. Το συρόμενο πίσω κάθισμα έχει διαδρομή 16 εκατοστών, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τα πόδια ή μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ. Η χωρητικότητα αποσκευών του full hybrid φτάνει έως τα 657 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.736 λίτρα. Η έκδοση Austral full hybrid E-Tech 200 techno κοστίζει 35.500 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη esprit Alpine κοστίζει 37.500 ευρώ. Και οι δύο συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 χιλιομέτρων.

Κατανάλωση μικρού αυτοκινήτου σε οικογενειακό SUV

Τα παραπάνω C-SUV δείχνουν ότι η χαμηλή κατανάλωση δεν απαιτεί απαραίτητα plug-in σύστημα ή καθημερινή φόρτιση. Με επίσημες τιμές από 4,3 έως 5,0 lt/100 km, προσφέρουν οικονομία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε κυρίως σε μικρά diesel ή βενζινοκίνητα αυτοκίνητα πόλης. Παράλληλα, όλα παραμένουν κάτω από το όριο των 122 g/km CO₂, με αποτέλεσμα να έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Η τελική επιλογή εξαρτάται από το διαθέσιμο ποσό, τους απαιτούμενους χώρους και την προτεραιότητα που δίνει ο οδηγός στην ισχύ, στον εξοπλισμό ή στην κατανάλωση.