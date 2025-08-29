Τα 5+1 φθηνότερα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Τιμές από 18.900 ευρώ

Τα οικογενειακά SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν στις πωλήσεις, με τους περισσότερους κατασκευαστές να επενδύουν σε προσιτά αλλά πρακτικά μοντέλα.

Είναι όλα C-SUV, με ένα μοντέλο να αποτελεί την εξαίρεση αλλά να συμμετέχει λόγω διαστάσεων.

Τιμές εκκίνησης από 18.900 ευρώ.

Επικέντρωση σε χώρους, πρακτικότητα και οικονομία.

Το ελληνικό κοινό ζητά χώρους, χαμηλή κατανάλωση και τιμές που να μην ξεφεύγουν. Στον οδηγό που ακολουθεί συγκεντρώσαμε τις έξι πιο οικονομικές επιλογές SUV, παρουσιάζοντάς τες σε αλφαβητική σειρά.

Το Citroën C3 Aircross είναι το φθηνότερο οικογενειακό SUV της αγοράς, με τιμή εκκίνησης 18.900 ευρώ (με προωθητική ενέργεια). Παρά τις compact διαστάσεις του (4,39 μ.), καταφέρνει να φιλοξενήσει έως και επτά επιβάτες, στοιχείο που σπάνια συναντά κανείς κάτω από τις 20.000€. Ο σχεδιασμός παραμένει παιχνιδιάρικος και μοντέρνος, με χαρακτηριστικά στοιχεία Citroën, ενώ στο εσωτερικό η έμφαση δίνεται στην άνεση και την εργονομία. Η θέση οδήγησης είναι υπερυψωμένη, οι χώροι για τους πίσω ικανοποιητικοί και το πορτμπαγκάζ αρκετά πρακτικό για τις καθημερινές ανάγκες. Ο βασικός κινητήρας βενζίνης καλύπτει χωρίς πρόβλημα τις μετακινήσεις εντός πόλης και ταξιδιών, ενώ η ανάρτηση παραμένει μαλακή, προσφέροντας ταξίδια με χαλαρό ρυθμό. Το C3 Aircross είναι ο ιδανικός συνδυασμός τιμής και χρηστικότητας, ιδανικό για οικογένειες που θέλουν κάτι προσιτό, άνετο και λειτουργικό, χωρίς να χρειαστεί να ανέβουν κατηγορία.

Το Opel Frontera είναι το αδελφικό μοντέλο του C3 Aircross, με κοινή πλατφόρμα και διαστάσεις, αλλά πιο γερμανική αισθητική. Η τιμή εκκίνησης παραμένει επίσης γύρω στις 22.900 ευρώ (συμπ. προωθητικής ενέργειας), καθιστώντας το μια από τις επίσης οικονομικές προτάσεις της κατηγορίας. Εξωτερικά υιοθετεί το Vizor design της Opel, με τετραγωνισμένες γραμμές και δυναμικό προφίλ, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί πιο λιτό και σοβαρό ταμπλό. Η δυνατότητα επταθέσιας διάταξης παραμένει, όπως και οι πρακτικοί χώροι, ενώ το πορτμπαγκάζ προσφέρει ευελιξία στις καθημερινές ανάγκες. Ο βασικός κινητήρας βενζίνης προσφέρει επαρκείς επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση, ενώ η ποιότητα κύλισης δίνει μια πιο στιβαρή αίσθηση στο δρόμο. Το Frontera διαφοροποιείται από το C3 Aircross κυρίως σε σχεδιασμό και χαρακτήρα, απευθυνόμενο σε όσους θέλουν μια πιο «σοβαρή» εικόνα χωρίς να χάσουν την πρακτικότητα και την οικονομία που υπόσχεται το πακέτο.

Το Dacia Duster συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα value-for-money SUV. Με τιμή εκκίνησης 20.500 ευρώ, προσφέρει πληθώρα επιλογών, από απλές δικίνητες εκδόσεις μέχρι τετρακίνητες για όσους θέλουν περισσότερη ευελιξία. Το νέο μοντέλο έχει αναβαθμιστεί σχεδιαστικά, με πιο επιθετική μάσκα και μοντέρνα φωτιστικά σώματα, ενώ στο εσωτερικό οι βελτιώσεις σε ποιότητα και τεχνολογία είναι εμφανείς. Ο χώρος αποσκευών είναι μεγάλος, οι πίσω θέσεις άνετες και η γενικότερη πρακτικότητα κορυφαία για την κατηγορία. Με κινητήρα διπλού καυσίμου LPG, το Duster υπόσχεται χαμηλό κόστος χρήσης, ιδανικό για όσους κινούνται πολλά χιλιόμετρα. Η ανάρτηση είναι στιβαρή, με αρκετή απόσταση από το έδαφος, ώστε να αντεπεξέλθει σε πιο δύσκολα τερέν. Συνολικά, είναι το SUV που «δουλεύει» για τον κάτοχό του: οικονομικό, χωμάτινο όταν χρειάζεται και με τιμή που δύσκολα συναντάς για τέτοιες δυνατότητες.

Το MG ZS Max εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας προσιτή τιμή με πλούσιο εξοπλισμό. Η τιμή εκκίνησης τοποθετείται στις 21.750 ευρώ, προσφέροντας ένα SUV με μήκος άνω των 4,4 μέτρων και ευρύχωρο εσωτερικό. Ο σχεδιασμός του είναι σύγχρονος, με δυναμικά φώτα και γραμμές που θυμίζουν πιο ακριβά μοντέλα, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η μεγάλη κεντρική οθόνη, οι ψηφιακές ενδείξεις και τα υλικά που εκπλήσσουν θετικά για την κατηγορία. Ο βασικός κινητήρας βενζίνης καλύπτει άνετα τις οικογενειακές ανάγκες, ενώ η μάρκα διαθέτει και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις για όσους θέλουν να κάνουν το βήμα στον εξηλεκτρισμό. Με μεγάλο πορτμπαγκάζ και εγγύηση μακράς διάρκειας, το ZS Max φέρνει στην πράξη την έννοια του value for money, αποτελώντας έναν νέο αλλά πολλά υποσχόμενο παίκτη που μπορεί να ταράξει τα νερά στα οικογενειακά SUV.

Το Suzuki S-Cross είναι η ιαπωνική πρόταση στην κατηγορία, με τιμή εκκίνησης 22.680 ευρώ. Με μήκος 4,3 μέτρων, προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες και πρακτικό πορτμπαγκάζ. Ο κινητήρας mild hybrid 48V χαρίζει οικονομία καυσίμου κοντά στα 6 λίτρα/100 χλμ. και χαμηλές εκπομπές CO₂, διατηρώντας το κόστος χρήσης σε χαμηλά επίπεδα. Σχεδιαστικά είναι διακριτικό, με έντονες γραμμές στη μάσκα και στα φτερά, ενώ στο εσωτερικό η εικόνα είναι καθαρά σύγχρονη, με οθόνη αφής, ψηφιακό πίνακα και πλούσια συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η ποιότητα κύλισης είναι χαρακτηριστικά Suzuki: άνετη, με καλή ανάρτηση και ήσυχη καμπίνα. Οι εκδόσεις με τετρακίνηση απευθύνονται σε όσους θέλουν περισσότερη ελευθερία, ενώ η αξιοπιστία της μάρκας αποτελεί ισχυρό χαρτί για μακροχρόνια χρήση. Το S-Cross είναι η ισορροπημένη λύση που συνδυάζει τεχνολογία, οικονομία και οικογενειακή άνεση.

Το Dacia Bigster είναι το «+1» της λίστας με τα οικογενειακά SUV, καθώς ανήκει στη κατηγορία των D-SUV: διαστάσεις που φτάνουν τα 4,6 μέτρα και χώρους που αγγίζουν μεγαλύτερη κατηγορία, σε τιμή από 23.800 ευρώ. Η δυνατότητα επτά θέσεων το καθιστά ιδανικό για μεγάλες οικογένειες, ενώ η σχεδίαση με φαρδιά μάσκα και δυναμικές γραμμές του δίνει premium εμφάνιση χωρίς το ανάλογο κόστος. Το εσωτερικό είναι λίγο ανώτερο σε σχέση με το Duster, με μεγαλύτερη οθόνη, αναβαθμισμένα υλικά και έξυπνες θήκες. Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι εξαιρετικοί, ενώ το πορτμπαγκάζ παραμένει τεράστιο ακόμη και με πέντε καθίσματα σε χρήση. Στο δρόμο, η ανάρτηση είναι άνετη και η θέση οδήγησης υπερυψωμένη, προσφέροντας καλή ορατότητα και αίσθηση ασφάλειας. Το Bigster είναι η πιο οικονομική επιλογή για όποιον θέλει μεγάλο SUV με χώρους και παρουσία, χωρίς να ξεπεράσει τις 25 χιλιάδες ευρώ.

Τι κρατάμε;