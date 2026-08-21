Τα 4+2 φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

Η άνεση που προσφέρει το αυτόματο κιβώτιο δεν απαιτεί πλέον μεγάλο budget, καθώς επτά προτάσεις της ελληνικής αγοράς κοστίζουν λιγότερο από 20.000 ευρώ.

Οι περισσότεροι οδηγοί που έχουν ζήσει για λίγο με αυτόματο κιβώτιο δύσκολα επιστρέφουν στον συμπλέκτη. Στην πόλη μειώνει αισθητά την κούραση, διευκολύνει στις ανηφόρες και κάνει την καθημερινή μετακίνηση απλούστερη. Παράλληλα, όμως, συνήθως ανεβάζει την τιμή αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Εξετάζοντας την ελληνική αγορά, εντοπίσαμε τα πέντε φθηνότερα βενζινοκίνητα, υγραεριοκίνητα ή υβριδικά μοντέλα με αυτόματη μετάδοση, προσθέτοντας δύο ηλεκτρικά που προσφέρουν την ίδια –και ακόμη πιο ομαλή– εμπειρία οδήγησης. Οι τιμές των τελευταίων υπολογίζονται με τα ισχύοντα κρατικά κίνητρα, γι’ αυτό και τοποθετούνται ξεχωριστά ως «+2».

1. Kia Picanto – Από 16.890 ευρώ

Το Kia Picanto είναι αυτήν τη στιγμή το φθηνότερο συμβατικό καινούργιο αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο. Η έκδοση Model Year 2026 Optimum AUTO κοστίζει 16.890 ευρώ, μετά την τρέχουσα έκπτωση των 700 ευρώ. Για το νεότερο Model Year 2027, που διαθέτει επιπλέον κάμερα παρακολούθησης καμπίνας, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 17.090 ευρώ. Ο ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος κινητήρας των 1,0 λίτρων αποδίδει 68 ίππους και συνδυάζεται με αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο πέντε σχέσεων. Δεν διαθέτει την απόλυτη ομαλότητα ενός CVT ή ενός υβριδικού συστήματος, όμως απαλλάσσει πλήρως τον οδηγό από τον συμπλέκτη. Το Picanto παραμένει ευέλικτο, εύκολο στο παρκάρισμα και πρακτικό για το μέγεθός του, με 255 λίτρα χώρου αποσκευών και εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών.

2. Mitsubishi Space Star – Από 17.990 ευρώ

Με μόλις 600 ευρώ περισσότερα, το Mitsubishi Space Star Invite CVT φέρνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: χρησιμοποιεί κανονικό κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT και όχι ένα αυτοματοποιημένο μηχανικό. Αυτό σημαίνει πιο ομαλή εκκίνηση και απουσία των μικρών διακοπών στην επιτάχυνση που χαρακτηρίζουν τα AMT. Ο κινητήρας είναι ένας ατμοσφαιρικός 1.2 MIVEC, με έμφαση στην απλότητα και την οικονομία. Παρά την τιμή των 17.990 ευρώ, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει οθόνη αφής 7 ιντσών με Android Auto και Apple CarPlay, κάμερα οπισθοπορείας, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών, θερμαινόμενα καθίσματα και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος. Η σχεδίαση και η συνολική αίσθηση της καμπίνας φανερώνουν την ηλικία του μοντέλου, όμως η πλούσια βασική έκδοση και το ομαλό CVT αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα.

3. Dacia Sandero – Από 19.300 ευρώ

Το ανανεωμένο Dacia Sandero είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη πρόταση της λίστας. Στην έκδοση Expression Eco-G 120 EDC κοστίζει 19.300 ευρώ και συνδυάζει βενζίνη και LPG με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Ο νέος τρικύλινδρος turbo των 1,2 λίτρων αποδίδει 120 ίππους όταν λειτουργεί με υγραέριο και 115 ίππους με βενζίνη. Πρόκειται για σημαντικό άλμα σε επιδόσεις σε σχέση με τα πρώτα τρία μοντέλα, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, το Sandero διαθέτει κανονικούς χώρους μικρού οικογενειακού αυτοκινήτου και πορτμπαγκάζ 410 λίτρων. Η χαμηλότερη τιμή του LPG περιορίζει αισθητά το κόστος χρήσης, ενώ το EDC λειτουργεί πιο γρήγορα και ομαλά από τα φθηνότερα αυτοματοποιημένα κιβώτια.

4. Toyota Aygo X Hybrid – Από 19.670 ευρώ

Το Toyota Aygo X ολοκληρώνει την πεντάδα, αλλά διαθέτει το πιο προηγμένο και οικονομικό σύστημα κίνησης. Είναι πλέον αποκλειστικά full hybrid, χρησιμοποιώντας τον γνωστό κινητήρα των 1,5 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα, με συνδυαστική ισχύ 116 ίππων. Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω του αυτόματου e-CVT, με την εκκίνηση και μεγάλο μέρος της αστικής κίνησης να γίνονται αθόρυβα με ηλεκτρική ενέργεια. Η εργοστασιακή κατανάλωση περιορίζεται στα 3,7 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO2 ξεκινούν από 85 γρ./χλμ. Η βασική έκδοση X-Play κοστίζει 19.670 ευρώ και προσφέρει χώρο αποσκευών 231 λίτρων. Δεν είναι το φθηνότερο της λίστας, αλλά διαθέτει με διαφορά τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των μίνι μοντέλων, την πιο ομαλή λειτουργία και τη χαμηλότερη κατανάλωση βενζίνης.

+1. Leapmotor T03 – Από 16.190 ευρώ (με επιδότηση)

Το αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor T03 κοστίζει πλέον 16.190 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 95 ίππους και 158 Nm, ενώ η μπαταρία των 37,3 kWh εξασφαλίζει αυτονομία 265 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως 395 χλμ. μέσα στην πόλη. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει οθόνη αφής 10,1 ιντσών, online πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος και μεγάλη γυάλινη ηλιοροφή. Η μπαταρία καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 160.000 χλμ., ενώ όλα τα διαθέσιμα χρώματα προσφέρονται χωρίς επιπλέον χρέωση.

+2. Renault Twingo E-Tech – Από 14.990 ευρώ (με επιδότηση και απόσυρση)

Το ολοκαίνουργιο Renault Twingo E-Tech electric έχει επίσημη τιμή 19.490 ευρώ. Με την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ πέφτει στα 16.490 ευρώ, ενώ με επιπλέον όφελος απόσυρσης 1.500 ευρώ διαμορφώνεται στα 14.990 ευρώ. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, μπαταρία 27 kWh και αυτονομία έως 263 χλμ. WLTP. Το μήκος του είναι μόλις 3,79 μέτρα, έχει πέντε πόρτες και ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα, τα οποία επιτρέπουν στον χώρο αποσκευών να φτάσει έως τα 360 λίτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Υποστηρίζει επίσης φόρτιση DC 50 kW, ολοκληρώνοντας το 15-80% σε περίπου 28 λεπτά.

Ποιο συμφέρει περισσότερο;

Με καθαρά οικονομικά κριτήρια και χωρίς κρατικές επιδοτήσεις, το Kia Picanto παραμένει η φθηνότερη επιλογή. Το Space Star έχει το πιο ομαλό κιβώτιο από τα τρία οικονομικότερα, ενώ το Sandero προσφέρει μακράν τους περισσότερους χώρους, υψηλότερη ισχύ και πολύ χαμηλό κόστος καυσίμου χάρη στο LPG. Το Aygo X είναι η πιο ολοκληρωμένη επιλογή για εκείνον που κινείται κυρίως μέσα στην πόλη και θέλει χαμηλή κατανάλωση χωρίς να ασχολείται με φόρτιση. Εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε οικιακό φορτιστή, πάντως, τα Leapmotor T03 και Renault Twingo συνδυάζουν την απόλυτη ευκολία οδήγησης με το χαμηλότερο καθημερινό κόστος χρήσης.