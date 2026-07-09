Τα 6 μοντέλα βενζίνης με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Η αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου κάτω από τις 18.000 ευρώ έχει γίνει πλέον αρκετά δύσκολη υπόθεση. Οι τιμές έχουν ανέβει, οι βασικές εκδόσεις έχουν περιοριστεί και αρκετά μοντέλα που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες επιλογές στην κατηγορία των οικονομικών αυτοκινήτων έχουν περάσει πια σε άλλη κλίμακα τιμής.

Υπάρχουν όμως ακόμη ορισμένες επιλογές που κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον για όσους θέλουν βενζινοκίνητο μοντέλο, χαμηλό κόστος αγοράς και, το σημαντικότερο, μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, για αυτοκίνητα που ταξινομούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, τα μοντέλα με εκπομπές CO2 έως 122 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν κοιτά μόνο την τιμή αγοράς, αλλά και το ετήσιο κόστος κατοχής. Και εκεί τα παρακάτω έξι μοντέλα έχουν ένα σαφές πλεονέκτημα: κοστίζουν κάτω από 18.000 ευρώ, καίνε βενζίνη και δεν επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη με ετήσια Τέλη.

Kia Picanto: Μικρό, προσιτό και με δυνατό χαρτί την εγγύηση

Το Kia Picanto είναι ένα από τα πιο γνωστά μικρά αυτοκίνητα της αγοράς και παραμένει στις πιο προσιτές επιλογές για όσους ψάχνουν καινούργιο μοντέλο βενζίνης με χαμηλό κόστος αγοράς. Η έκδοση Picanto 1.0 68 PS Optimum έχει επίσημη τιμή 16.890 ευρώ, ενώ με την έκπτωση λιανικής των 700 ευρώ η τελική τιμή διαμορφώνεται στις 16.190 ευρώ. Ο κινητήρας βενζίνης των 1,0 λίτρων αποδίδει 68 ίππους, τιμή απόλυτα επαρκής για τον αστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ο συνδυασμός χαμηλής τιμής, ευελιξίας και εργοστασιακής εγγύησης Kia. Δεν είναι το πιο ευρύχωρο της λίστας, ούτε το πιο γρήγορο, όμως ως αυτοκίνητο πόλης έχει σαφή στόχευση: όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος αγοράς και χρήσης.

Mitsubishi Space Star: Η απλή, παλιάς σχολής επιλογή

Το Mitsubishi Space Star είναι από τις πιο απλές και τίμιες προτάσεις της αγοράς. Δεν προσπαθεί να κερδίσει τον αγοραστή με εντυπωσιακές οθόνες ή premium εικόνα. Αντίθετα, στηρίζεται στην απλότητα, στο χαμηλό βάρος και στον ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης. Η έκδοση 1.2 Invite ξεκινά από 16.950 ευρώ, με ισχύ 71 ίππων, μέση κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 116 γρ./χλμ. Αυτές οι εκπομπές το κρατούν εντός του ορίου για μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ ο 1.200άρης κινητήρας του προσφέρει λίγο περισσότερη άνεση σε σχέση με αρκετά 1.000άρια της κατηγορίας. Το Space Star είναι μια επιλογή για όσους θέλουν κάτι απλό, μη περίπλοκο και οικονομικό. Δεν είναι το πιο σύγχρονο μοντέλο της εξάδας, αλλά για έναν αγοραστή που κοιτά κυρίως τιμή και αξιοπιστία, παραμένει υπολογίσιμη πρόταση.

SEAT Ibiza: Το πιο «μεγάλο» σε αίσθηση supermini

Το SEAT Ibiza ανήκει στα μοντέλα που έχουν μεγαλώσει αρκετά σε χαρακτήρα και αίσθηση, γι’ αυτό και παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές στην κατηγορία των supermini. Η έκδοση 1.0 80HP Business έχει ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή 17.490 ευρώ, όμως με την έκπτωση λιανικής των 500 ευρώ πέφτει στις 16.990 ευρώ. Αποδίδει 80 ίππους, έχει εκπομπές CO2 119 γρ./χλμ. και μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας. Εδώ το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η τιμή. Είναι ότι ο αγοραστής παίρνει ένα μοντέλο με πιο ολοκληρωμένη παρουσία στον δρόμο, καλύτερη αίσθηση χώρων και πιο ώριμο πάτημα. Το Ibiza δεν είναι το φθηνότερο της λίστας, αλλά με τιμή κάτω από 17.000 ευρώ σε προσφορά και μηδενικά Τέλη, παραμένει πολύ δυνατή πρόταση.

Hyundai i10: Το πιο κλασικό αυτοκίνητο πόλης

Το Hyundai i10 παραμένει μία από τις πιο λογικές λύσεις για όποιον ψάχνει μικρό, ευέλικτο και οικονομικό αυτοκίνητο πόλης. Η έκδοση i10 1.0 63 PS Style έχει επίσημη τιμή 17.090 ευρώ, με τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,0 λίτρου και ισχύ 63 ίππων. Η ισχύς του δεν εντυπωσιάζει, όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Το i10 είναι φτιαγμένο για καθημερινές μετακινήσεις, εύκολο παρκάρισμα και χαμηλά πάγια έξοδα. Παράλληλα, οι εκπομπές του βρίσκονται κάτω από το όριο των 122 γρ./χλμ., άρα απαλλάσσεται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Αν το ζητούμενο είναι ένα καθαρό city car, με μικρές διαστάσεις, χαμηλή κατανάλωση και λογική τιμή, το i10 παραμένει από τις πιο κλασικές και ασφαλείς επιλογές της αγοράς.

Suzuki Swift: Βενζίνη με ήπια υβριδική υποβοήθηση

Το Suzuki Swift είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση της λίστας για όσους θέλουν κάτι λίγο πιο ολοκληρωμένο οδηγικά. Δεν είναι απλώς ένα μικρό μοντέλο βενζίνης, καθώς χρησιμοποιεί ήπια υβριδική τεχνολογία, η οποία βοηθά στη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών. Η τιμή του Suzuki Swift Hybrid ξεκινά από 17.090 ευρώ, με τον κινητήρα 1,2 λίτρων να αποδίδει 83 ίππους. Η έκδοση 1.2 Hybrid GL έχει χαμηλές εκπομπές CO2, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Το Swift έχει επίσης πιο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα σε σχέση με τα καθαρά αυτοκίνητα πόλης. Παραμένει ελαφρύ, ευέλικτο και οικονομικό, αλλά δείχνει πιο ώριμο ως συνολικό πακέτο, ειδικά για κάποιον που δεν κινείται αποκλειστικά μέσα στην πόλη.

Skoda Fabia: Το πιο πρακτικό της εξάδας

Το Skoda Fabia είναι το μοντέλο που πατά πιο κοντά στην έννοια του οικογενειακού supermini. Η βασική έκδοση Fabia Selection 1.0 MPI 80 PS έχει τιμή 17.950 ευρώ, άρα βρίσκεται οριακά κάτω από το όριο των 18.000 ευρώ. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας του ενός λίτρου αποδίδει 80 ίππους, με μέση κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 116 γρ./χλμ.. Αυτό σημαίνει ότι και το Fabia απαλλάσσεται από τα Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ παραμένει μία από τις πιο πρακτικές επιλογές της κατηγορίας. Δεν είναι η πιο φθηνή πρόταση της λίστας, όμως προσφέρει καλή εκμετάλλευση χώρων, ώριμη εικόνα και πιο «σοβαρή» αίσθηση αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας. Για κάποιον που θέλει ένα οικονομικό βενζινοκίνητο μοντέλο, αλλά δεν θέλει να περιοριστεί σε αυστηρά αστικό αυτοκίνητο, το Fabia έχει ξεκάθαρο νόημα.

Ποιο αξίζει περισσότερο;