Τα 6 value for money Full Hybrid κινεζικά SUV – Τιμές

Έξι κινεζικά Full Hybrid SUV συνδυάζουν ισχύ έως 224 ίππους, χαμηλή κατανάλωση, αυτόματο κιβώτιο και πλούσιο εξοπλισμό σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Η κατηγορία των Full Hybrid SUV αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι κινεζικές μάρκες δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο μέσω χαμηλών τιμών. Τα νέα μοντέλα προσφέρουν ισχυρά υβριδικά συστήματα, σύγχρονες καμπίνες, ολοκληρωμένο εξοπλισμό ασφαλείας και πολυετείς εργοστασιακές εγγυήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζονται φόρτιση από εξωτερική πηγή. Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα, μέσω του κινητήρα βενζίνης και της ανάκτησης ενέργειας, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά για μικρά διαστήματα, κυρίως μέσα στην πόλη. Από το προσιτό MG ZS Max Hybrid+ των 197 ίππων μέχρι το ευρύχωρο MG HS Hybrid+, αυτά είναι έξι από τα πιο ενδιαφέροντα κινεζικά Full Hybrid SUV της ελληνικής αγοράς.

Μοντέλο Ισχύς Κατανάλωση Τιμή από MG ZS Max Hybrid+ 197 ίπποι 5,0 λτ./100 χλμ. 22.550 ευρώ Chery Tiggo 4 Hybrid 204 ίπποι 5,3 λτ./100 χλμ. 22.990 ευρώ Omoda 5 SHS-H 224 ίπποι 5,3 λτ./100 χλμ. 24.900 ευρώ Chery Tiggo 7 HEV 224 ίπποι 5,7 λτ./100 χλμ. 25.990 ευρώ Jaecoo 5 SHS-H 224 ίπποι 5,3 λτ./100 χλμ. 26.900 ευρώ MG HS Hybrid+ 224 ίπποι 5,5 λτ./100 χλμ. 30.900 ευρώ

MG ZS Max Hybrid+ – Από 22.550 ευρώ

Το MG ZS Max Hybrid+ είναι αυτή τη στιγμή το φθηνότερο από τα έξι μοντέλα και μία από τις πιο δυνατές value for money προτάσεις ολόκληρης της αγοράς. Το υβριδικό του σύστημα συνδυάζει ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 1,83 kWh. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 197 ίππους, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,7 δευτερόλεπτα. Η επίσημη μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,0 λτ./100 χλμ., παρά την απόδοση που ξεπερνά αρκετά ακριβότερα υβριδικά SUV.

Ακόμη και η εισαγωγική έκδοση διαθέτει αυτόματο κιβώτιο, δύο ψηφιακές οθόνες, Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας και το πακέτο υποβοήθησης MG Pilot. Η τιμή του ξεκινά από 22.550 ευρώ, ενώ καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιομέτρων.

Chery Tiggo 4 Hybrid – Από 22.990 ευρώ

Μόλις 440 ευρώ ακριβότερα τοποθετείται το Chery Tiggo 4 Hybrid, με μήκος περίπου 4,3 μέτρα και ένα ιδιαίτερα ισχυρό Full Hybrid σύστημα. Ο βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και ειδικό υβριδικό κιβώτιο DHT, αποδίδοντας 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Η Chery ανακοινώνει μέση κατανάλωση 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ η μπαταρία των 1,83 kWh επιτρέπει συχνή χρήση του ηλεκτροκινητήρα στις αστικές μετακινήσεις.

Από την έκδοση Comfort διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας και ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας. Η τιμή εκκίνησης των 22.990 ευρώ το φέρνει απέναντι ακόμη και σε μικρότερα, σημαντικά ασθενέστερα B-SUV.

Omoda 5 SHS-H – Από 24.900 ευρώ

Το Omoda 5 SHS-H ακολουθεί μια πιο δυναμική και νεανική σχεδιαστική κατεύθυνση. Η coupe γραμμή της οροφής, η μεγάλη μάσκα και οι έντονες λεπτομέρειες του αμαξώματος το κάνουν να ξεχωρίζει από τα πιο συμβατικά SUV της κατηγορίας. Κάτω από το καπό βρίσκεται το σύστημα SHS-H, το οποίο συνδυάζει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτρική μονάδα και μπαταρία 1,8 kWh. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, η ροπή τα 295 Nm και το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Η μέση κατανάλωση βρίσκεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., με τη συνολική αυτονομία να μπορεί να πλησιάσει τα 1.000 χιλιόμετρα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται δύο οθόνες 12,3 ιντσών, κλιματισμός δύο ζωνών, κάμερα οπισθοπορείας και μία μεγάλη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης. Η τιμή ξεκινά από 24.900 ευρώ.

Chery Tiggo 7 HEV – Από 25.990 ευρώ

Το Chery Tiggo 7 HEV αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις της λίστας, επειδή προσφέρει διαστάσεις κανονικού οικογενειακού C-SUV σε τιμή που συναντάται συνήθως σε μικρότερα μοντέλα. Το υβριδικό σύστημα CSH συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων, κιβώτιο DHT και μπαταρία 1,83 kWh. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, ενώ η επίσημη κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,7 λτ./100 χλμ.

Το μεταξόνιο των 2,67 μέτρων προσφέρει καλούς χώρους για τους πίσω επιβάτες, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 480 λίτρα μέχρι την οροφή και τα 1.270 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το πλούσιο τεχνολογικό πακέτο, με κυρτή διπλή οθόνη 24,6 ιντσών και έως 25 συστήματα υποβοήθησης. Η τιμή των 25.990 ευρώ αφορά την έκδοση Comfort και περιλαμβάνει την τρέχουσα προωθητική ενέργεια.

Jaecoo 5 SHS-H – Από 26.900 ευρώ

Το Jaecoo 5 SHS-H χρησιμοποιεί το ίδιο βασικό υβριδικό σύστημα με το Omoda 5, αλλά υιοθετεί μία περισσότερο τετραγωνισμένη, στιβαρή και premium αισθητική. Με μήκος 4,38 μέτρα τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV. Ο κινητήρας 1.5 TGDI συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 224 ίππους. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα διαρκεί περίπου 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση βρίσκεται κοντά στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ποιότητα της καμπίνας, στους χώρους και στην καθημερινή πρακτικότητα. Το Jaecoo 5 διαθέτει επίσης χαρακτηριστικά φιλικά προς τη μεταφορά κατοικιδίων, όπως ανθεκτικές επενδύσεις που καθαρίζονται εύκολα. Με αρχική τιμή 26.900 ευρώ, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική για όποιον θέλει πιο επιβλητική εμφάνιση χωρίς να περάσει πάνω από τις 30.000 ευρώ.

MG HS Hybrid+ – Από 30.900 ευρώ

Το μεγαλύτερο μοντέλο της λίστας είναι το MG HS Hybrid+, με μήκος 4,67 μέτρα, μεταξόνιο 2,77 μέτρων και χώρο αποσκευών 507 λίτρων. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε οικογένειες που χρειάζονται μεγαλύτερη καμπίνα, χωρίς να θέλουν να περάσουν σε ακριβότερο Plug-in Hybrid SUV. Το σύστημα Hybrid+ περιλαμβάνει turbo κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων 143 ίππων, ηλεκτροκινητήρα 198 ίππων και μπαταρία 1,83 kWh. Η συνδυαστική απόδοση είναι 224 ίπποι και 340 Nm, με το 0-100 χλμ./ώρα να έρχεται σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Παρά τις διαστάσεις και την ισχύ του, καταναλώνει επίσημα 5,5 λτ./100 χλμ. και μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας. Η μοναδική έκδοση Luxury περιλαμβάνει ζάντες 19 ιντσών, κάμερα 360 μοιρών, δύο οθόνες 12,3 ιντσών, ηλεκτρική πίσω πόρτα, θερμαινόμενα καθίσματα, ασύρματη φόρτιση και 16 συστήματα υποβοήθησης. Με τιμή 30.900 ευρώ, το MG HS Hybrid+ κοστίζει όσο αρκετά μικρότερα και ασθενέστερα SUV, αποτελώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της λίστας.

Ποιο προσφέρει τα περισσότερα;