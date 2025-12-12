quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ta-aftokinita-pou-agorasan-schedon-6-stous-10-ellines-ton-noemvrio-783323

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου περνάει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταβατικές περιόδους της. Τον Νοέμβριο του 2025 επιβεβαιώθηκε αυτό που ήδη διαφαινόταν: η χώρα έχει μπει για τα καλά στην εποχή της υβριδικής κυριαρχίας.

Για πρώτη φορά, σχεδόν 6 στους 10 αγοραστές επέλεξαν αυτοκίνητο με υβριδική τεχνολογία, καθιστώντας τα HEV τη μακράν πιο δημοφιλή επιλογή των Ελλήνων οδηγών. Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι οδηγοί αναζητούν οικονομία, τεχνολογία και αξιοπιστία, χωρίς να εξαρτώνται από το δίκτυο φόρτισης. Τα πλήρως ηλεκτρικά (BEV) υποχώρησαν σημαντικά, ενώ τα plug-in (PHEV) ενισχύθηκαν, προσελκύοντας όσους θέλουν ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη, αλλά και αυτονομία για τα ταξίδια.

Οι αριθμοί πίσω από τη στροφή

Το Νοέμβριο ταξινομήθηκαν 10.460 καινούργια επιβατικά, έναντι 10.666 τον ίδιο μήνα του 2024. Η μικρή πτώση (-1,9%) δεν αλλάζει τη γενική εικόνα: στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου η αγορά έχει ενισχυθεί κατά 4%, φτάνοντας τα 133.455 νέα αυτοκίνητα. Τα plug-in υβριδικά σημείωσαν άνω του 45% αύξηση σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα ηλεκτρικά έπεσαν κατά σχεδόν 30%. Αν συνυπολογιστούν, τα BEV και τα PHEV παραμένουν συνολικά στα ίδια επίπεδα, αλλά η αναλογία τους αντιστρέφεται: τα πρώτα χάνουν δυναμική, τα δεύτερα ενισχύονται. Η εικόνα είναι σαφής: το κοινό εμπιστεύεται την ηλεκτροκίνηση, αλλά επιλέγει τις εκδόσεις που δεν εξαρτώνται πλήρως από πρίζα.

Τα SUV κυβερνούν

Όποια κατηγορία κι αν εξετάσουμε, τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν. Τον Νοέμβριο κατέκτησαν 73,3% των πωλήσεων, σχεδόν δέκα μονάδες περισσότερο από πέρυσι. Πρώτα τα B-SUV, με μερίδιο 38,2%, ακολουθούμενα από τα C-SUV στο 24,2% και τα D-SUV στο 8,9%. Τα μικρότερα αυτοκίνητα πόλης περιορίζονται πλέον στο 3,3% του συνόλου, ενώ τα κλασικά hatchback και sedan βλέπουν τα ποσοστά τους να μειώνονται σταθερά. Ουσιαστικά, η ελληνική αγορά μετατοπίζεται πλήρως προς την ψηλότερη, πολυμορφική λογική των SUV, με το κοινό να επιλέγει μοντέλα που συνδυάζουν χώρους, ύψος, ασφάλεια και άνεση.

ford ranger

Η πτώση της βενζίνης και του diesel

Η βενζίνη υποχώρησε θεαματικά στο 18,2% της αγοράς, χάνοντας πάνω από 11 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο. Ακόμα πιο περιορισμένη είναι η παρουσία του diesel, στο 3,3%, απόρροια της φορολογίας, των περιορισμών και της γενικότερης δυσπιστίας των αγοραστών. Την ίδια στιγμή, τα διπλού καυσίμου (LPG) διατηρούν ένα αξιόλογο 3,6%, προσφέροντας ακόμη μια λύση χαμηλού κόστους, κυρίως σε ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης χωρίς να πληρώσουν το premium των υβριδικών.

Ελλάδα vs Ευρώπη

Η ελληνική αγορά βρίσκεται πλέον σε εντελώς διαφορετική φάση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην ΕΕ, τα υβριδικά αντιπροσωπεύουν περίπου 35%, ενώ στη χώρα μας ξεπερνούν το  57%.Αντίστροφα, τα ηλεκτρικά έχουν 16% μερίδιο στην ΕΕ, αλλά μόλις 7,5% στην Ελλάδα. Η εξήγηση είναι απλή: ελλιπές δίκτυο φόρτισης, υψηλές τιμές αγοράς και περιορισμένα φορολογικά κίνητρα κρατούν τη διείσδυση των BEV σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, η υβριδική τεχνολογία καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες του μέσου Έλληνα οδηγού, ο οποίος κινείται συχνά μέσα στην πόλη αλλά θέλει να ταξιδεύει χωρίς περιορισμούς.

Τάσεις ανά κατηγορία

Οι B-SUV παραμένουν η κινητήρια δύναμη της αγοράς, αποτελώντας πάνω από ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα. Τα C-SUV ακολουθούν με ισχυρή άνοδο, καθώς πολλές εταιρείες προσφέρουν πλέον υβριδικές εκδόσεις με αποδοτικούς κινητήρες και χαμηλές εκπομπές. Ακόμη και η κατηγορία των D-SUV δείχνει ανθεκτικότητα, προσελκύοντας οικογένειες που αναζητούν έναν πιο ολοκληρωμένο συνδυασμό χώρου και τεχνολογίας. Αντίθετα, τα παραδοσιακά hatchback φαίνεται να χάνουν ρόλο, με τους αγοραστές να προτιμούν την ψηλή θέση οδήγησης και το «feeling ασφάλειας» των SUV.

Το συμπέρασμα

Η Ελλάδα του 2025 δείχνει μια σαφή προτίμηση στην εξηλεκτρισμένη αλλά όχι πλήρως ηλεκτρική κινητικότητα. Οι καταναλωτές στρέφονται μαζικά στα υβριδικά, συνδυάζοντας τα οφέλη της ηλεκτρικής λειτουργίας με την ευκολία των παραδοσιακών καυσίμων. Η αγορά επιβεβαιώνει ότι ο εξηλεκτρισμός δεν είναι ένα άλμα, αλλά μια σταδιακή μετάβαση, με τα υβριδικά να λειτουργούν ως το απαραίτητο «ενδιάμεσο στάδιο».

Τι κρατάμε;

  • 57,3% των πωλήσεων αφορούν υβριδικά, νέο ιστορικό ρεκόρ για την Ελλάδα.
  • Τα ηλεκτρικά υποχωρούν, τα plug-in ανεβαίνουν.
  • Τα SUV καταλαμβάνουν πάνω από 7 στα 10 νέα αυτοκίνητα.
  • Η βενζίνη και το diesel χάνουν συνεχώς έδαφος, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αλλαγή προτιμήσεων.
  • Η ελληνική αγορά δείχνει τον δρόμο της πραγματικής μετάβασης: εξηλεκτρισμός με ρεαλισμό και μέτρο.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
