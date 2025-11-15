quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Τα αυτοκίνητα που έχει αγοράσει το 50% των Ελλήνων μέσα στο 2025 – Τι προσφέρουν;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.11.2025
Στέλιος Παππάς
ta-aftokinita-pou-echei-agorasei-to-50-ton-ellinon-mesa-sto-2025-ti-prosferoun-781437

Το 2025 υπάρχει κατηγορία που κατέχει το 50% των πωλήσεων στην Ελλάδα. Πού κινούνται οι υπόλοιποι και τι σημαίνει για τον οδηγό.

Η ελληνική αγορά νέων επιβατικών συνεχίζει ανοδικά. Τον Οκτώβριο 2025 ταξινομήθηκαν 10.768 (+11,4% σε σχέση με Οκτ. ’24) και στο δεκάμηνο Ιαν.–Οκτ. έφτασαν τα 123.000 (+4,5% ετήσια μεταβολή).
Το μεγάλο νέο είναι η εκτόξευση των υβριδικών(HEV): 50,0% μερίδιο στο δεκάμηνο και 52,4% τον Οκτώβριο. Με απλά λόγια, 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν το 2025 είναι HEV.

Παράλληλα, οι επαναφορτιζόμενες κατηγορίες (BEV+PHEV) διαμορφώνονται ως εξής:

  • BEV: 6.957 στο δεκάμηνο (5,7% μερίδιο, οκτώβριος 7,4% αλλά -2 μονάδες σε σχέση με τον Οκτ. ’24).

  • PHEV: 9.256 στο δεκάμηνο (7,5% μερίδιο), με έντονη άνοδο τον Οκτώβριο (+75,1% vs Οκτ. ’24).

  • Σύνολο BEV+PHEV: 16.213 στο δεκάμηνο (+21,6%), 2.116 τον Οκτώβριο (+26,9%).

Στα συμβατικά καύσιμα, η βενζίνη υποχωρεί στο 30,4% στο δεκάμηνο (21,4% τον Οκτώβριο), ενώ το diesel έχει πλέον 3,3% (2,7% τον Οκτώβριο). Το LPG ενισχύεται στο 3,1% (3,9% τον Οκτώβριο).

Σε σχέση με την ΕΕ (Ιαν.–Σεπ. ’25): η Ελλάδα προηγείται καθαρά στα HEV (50,0% vs 34,7%), υπολείπεται στα BEV (5,7% vs 16,1%) και είναι ελαφρώς κάτω στα PHEV (7,5% vs 9,0%).

Γιατί κερδίζουν τα HEV;

  • Πραγματική οικονομία καυσίμου στην πόλη χωρίς φόρτιση: το υβριδικό σύστημα μειώνει την κατανάλωση, ειδικά σε κίνηση.

  • Απλότητα χρήσης: γεμίζεις βενζίνη και οδηγείς. Δεν χρειάζεσαι οικιακό φορτιστή.

  • Φορολογία/τέλη: αρκετά HEV διατηρούν χαμηλές εκπομπές CO₂, άρα μικρότερο συνολικό κόστος κτήσης/χρήσης.

  • Μεταπωλητική αξία: υψηλή ζήτηση στην αγορά των μεταχειρισμένων κρατά τις τιμές κοντά στις αρχικές.

BEV & PHEV: πού βρισκόμαστε σήμερα

  • BEV: Η ανάπτυξη είναι συγκρατημένη λόγω κόστους αγορά, ανισόρροπης υποδομής φόρτισης εκτός μεγάλων αστικών κέντρων και κυρίως αμφίβολου πλαισίου ενισχύσεων από πλευράς της κυβέρνησης σε μορφή επιδοτήσεων.

  • PHEV: Κερδίζουν έδαφος γιατί λειτουργούν ως γέφυρα: καθημερινές διαδρομές ηλεκτρικά (όταν φορτίζονται σωστά), χωρίς άγχος αυτονομίας στα ταξίδια. Η φετινή ισχυρή άνοδος το αποδεικνύει, ενώ σίγουρα ρόλο έχει παίξει και η εξέλιξη που έχουμε δει στη συγκεκριμένη τεχνολογία, με πολλά πλέον μοντέλα να ξεπερνούν τα 100 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Ποια αμαξώματα επιλέγουμε: τα SUV προφανώς δεν έχουν αντίπαλο

Η SUV-ποίηση της αγοράς εντείνεται. Τον Οκτώβριο τα SUV έπιασαν 73,6% μερίδιο (+10,4 μον. vs Οκτ. ’24) και στο δεκάμηνο 63,9% (+4,9 μον.).
Οι κινητήριοι μοχλοί:

  • B-SUV: 35,6% στο δεκάμηνο (+2,9 μον.).

  • C-SUV: 18,9% στο δεκάμηνο (+2,0 μον.).

  • D-SUV: επίσης ανοδικά (6,3% στο δεκάμηνο, +1,7 μον.).

Τα μικρά A/A-SUV υποχωρούν, ενώ τα κλασικά B επίσης πιέζονται από τα B-SUV. Η αγορά δείχνει να μετατοπίζεται σε ψηλότερα, πρακτικότερα αμαξώματα με υβριδική τεχνολογία.

Τι σημαίνουν αυτά για εσένα (οδηγό/αγοραστή)

  • Πόλη & μικτές διαδρομές: ένα HEV προσφέρει άμεσο όφελος κατανάλωσης και μηδενική έγνοια φόρτισης.

  • Καθημερινά χλμ. 30–60 με φορτιστή στο σπίτι: ένα PHEV μπορεί να ρίξει θεαματικά το κόστος καυσίμου – αρκεί να φορτίζεται τακτικά.

  • Συχνά ταξίδια με σαφές δίκτυο φόρτισης στη διαδρομή: ένα BEV με ρεαλιστική αυτονομία και γρήγορη φόρτιση είναι λύση με χαμηλό κόστος χρήσης.

  • Αμάξωμα: η αγορά «ψηφίζει» SUV για χώρους/άνεση/ύψος. Αν προτεραιότητα είναι η οικονομία, αξίζει να δεις και μη-SUV επιλογές (χαμηλότερη κατανάλωση/τιμή).

Μερικοί αριθμοί που ξεχωρίζουν (Οκτώβριος & δεκάμηνο)

  • 10.768 νέα επιβατικά τον Οκτώβριο (+11,4%).

  • 123.000 νέα επιβατικά στο δεκάμηνο (+4,5%).

  • HEV: 52,4% τον Οκτώβριο, 50,0% στο δεκάμηνο (+8,2 μον. vs ’24).

  • PHEV: 12,2% τον Οκτώβριο (+4,4 μον.), 7,5% στο δεκάμηνο.

  • BEV: 7,4% τον Οκτώβριο (-2,0 μον.), 5,7% στο δεκάμηνο.

  • SUV: 73,6% μερίδιο τον Οκτώβριο / 63,9% στο δεκάμηνο.

Λίγα λόγια για τα επαγγελματικά

Και τα καινούργια φορτηγά κινήθηκαν ανοδικά (+10,8% στον Οκτώβριο, +2,5% στο δεκάμηνο), ενώ τα λεωφορεία είχαν ισχυρή μηνιαία μεταβολή (+124,2%), επιβεβαιώνοντας γενικευμένη τάση ανανέωσης στόλων.

Τι κρατάμε;

  • Τα υβριδικά (HEV) έγιναν mainstream στην Ελλάδα50% του δεκαμήνου, 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα.

  • Τα PHEV επιταχύνουν, ιδίως σε εταιρικούς στόλους, ενώ τα BEV προχωρούν πιο αργά λόγω κόστους/υποδομών.

  • Τα SUV κυριαρχούν: 63,9% στο δεκάμηνο, με B-SUV και C-SUV να οδηγούν το παιχνίδι.

  • Η Ελλάδα διαφέρει από την ΕΕ: πιο υβριδική, λιγότερο καθαρά ηλεκτρική προς το παρόν.

  • Επιλογή για σένα: HEV για σιγουριά/οικονομία χωρίς πρίζα, PHEV αν φορτίζεις καθημερινά, BEV αν έχεις πρόσβαση σε φόρτιση και κάνεις προβλέψιμες διαδρομές.

Όλες οι ειδήσεις

Super Hybrid SUV με κατανάλωση 0,4 lt/100 km και αυτονομία 1.125 km – Ποιο είναι;

Δες το εσωτερικό από το νέο compact οικογενειακό της Mercedes-Benz

Τι λέει ο ΚΟΚ για τα τρέιλερ; – Δες τι ισχύει και ποια είναι τα πρόστιμά σε περίπτωση παραβάσεων

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#SUV#ΕΛΣΤΑΤ#Πωλήσεις#πωλήσεις αυτοκινήτων#ΣΕΑΑ#υβριδικά
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

neo-audi-q3-5-logoi-gia-na-ginei-best-seller-783062

ΑΓΟΡΑ

14.11.2025

Νέο Audi Q3: 5 λόγοι για να γίνει best-seller
nissan-qashqai-stin-ellada-i-nea-yvridiki-ekdosi-me-204-ippous-pou-kaiei-46-lt-100km-timi-779080

ΑΓΟΡΑ

13.10.2025

Nissan Qashqai: Στην Ελλάδα η νέα υβριδική έκδοση με 204 ίππους που καίει 4,6 lt/100km – Τιμή
stin-ellada-to-neo-kia-sportage-analytika-times-kai-exoplismos-765805

ΑΓΟΡΑ

26.09.2025

Στην Ελλάδα το νέο Kia Sportage – Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός
ta-5-best-seller-suv-gia-to-2025-stin-ellada-enimerosi-septemvriou-770950

ΑΓΟΡΑ

17.09.2025

Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Σεπτεμβρίου
fthinotero-stin-ellada-ap-oti-sti-germania-to-oikogeneiako-suv-tis-bmw-ti-timi-echei-684235

ΑΓΟΡΑ

16.09.2025

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;
to-premium-suv-pou-kaiei-molis-09-lt-100km-kai-kanei-200-km-ilektrika-patise-ellada-poso-kostizei-772540

ΑΓΟΡΑ

28.08.2025

Το premium SUV που καίει μόλις 0,9 lt/100km και κάνει 200 km ηλεκτρικά πάτησε Ελλάδα – Πόσο κοστίζει;

Πρόσφατες Ειδήσεις