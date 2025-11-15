Τα αυτοκίνητα που έχει αγοράσει το 50% των Ελλήνων μέσα στο 2025 – Τι προσφέρουν;

Το 2025 υπάρχει κατηγορία που κατέχει το 50% των πωλήσεων στην Ελλάδα. Πού κινούνται οι υπόλοιποι και τι σημαίνει για τον οδηγό.

Η ελληνική αγορά νέων επιβατικών συνεχίζει ανοδικά. Τον Οκτώβριο 2025 ταξινομήθηκαν 10.768 (+11,4% σε σχέση με Οκτ. ’24) και στο δεκάμηνο Ιαν.–Οκτ. έφτασαν τα 123.000 (+4,5% ετήσια μεταβολή).

Το μεγάλο νέο είναι η εκτόξευση των υβριδικών(HEV): 50,0% μερίδιο στο δεκάμηνο και 52,4% τον Οκτώβριο. Με απλά λόγια, 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν το 2025 είναι HEV.

Παράλληλα, οι επαναφορτιζόμενες κατηγορίες (BEV+PHEV) διαμορφώνονται ως εξής:

BEV : 6.957 στο δεκάμηνο ( 5,7% μερίδιο, οκτώβριος 7,4% αλλά -2 μονάδες σε σχέση με τον Οκτ. ’24).

PHEV : 9.256 στο δεκάμηνο ( 7,5% μερίδιο), με έντονη άνοδο τον Οκτώβριο ( +75,1% vs Οκτ. ’24).

Σύνολο BEV+PHEV: 16.213 στο δεκάμηνο (+21,6%), 2.116 τον Οκτώβριο (+26,9%).

Στα συμβατικά καύσιμα, η βενζίνη υποχωρεί στο 30,4% στο δεκάμηνο (21,4% τον Οκτώβριο), ενώ το diesel έχει πλέον 3,3% (2,7% τον Οκτώβριο). Το LPG ενισχύεται στο 3,1% (3,9% τον Οκτώβριο).

Σε σχέση με την ΕΕ (Ιαν.–Σεπ. ’25): η Ελλάδα προηγείται καθαρά στα HEV (50,0% vs 34,7%), υπολείπεται στα BEV (5,7% vs 16,1%) και είναι ελαφρώς κάτω στα PHEV (7,5% vs 9,0%).

Γιατί κερδίζουν τα HEV;

Πραγματική οικονομία καυσίμου στην πόλη χωρίς φόρτιση: το υβριδικό σύστημα μειώνει την κατανάλωση, ειδικά σε κίνηση.

Απλότητα χρήσης : γεμίζεις βενζίνη και οδηγείς. Δεν χρειάζεσαι οικιακό φορτιστή.

Φορολογία/τέλη : αρκετά HEV διατηρούν χαμηλές εκπομπές CO₂, άρα μικρότερο συνολικό κόστος κτήσης/χρήσης.

Μεταπωλητική αξία: υψηλή ζήτηση στην αγορά των μεταχειρισμένων κρατά τις τιμές κοντά στις αρχικές.

BEV & PHEV: πού βρισκόμαστε σήμερα

BEV : Η ανάπτυξη είναι συγκρατημένη λόγω κόστους αγορά, ανισόρροπης υποδομής φόρτισης εκτός μεγάλων αστικών κέντρων και κυρίως αμφίβολου πλαισίου ενισχύσεων από πλευράς της κυβέρνησης σε μορφή επιδοτήσεων .

PHEV: Κερδίζουν έδαφος γιατί λειτουργούν ως γέφυρα: καθημερινές διαδρομές ηλεκτρικά (όταν φορτίζονται σωστά), χωρίς άγχος αυτονομίας στα ταξίδια. Η φετινή ισχυρή άνοδος το αποδεικνύει, ενώ σίγουρα ρόλο έχει παίξει και η εξέλιξη που έχουμε δει στη συγκεκριμένη τεχνολογία, με πολλά πλέον μοντέλα να ξεπερνούν τα 100 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Ποια αμαξώματα επιλέγουμε: τα SUV προφανώς δεν έχουν αντίπαλο

Η SUV-ποίηση της αγοράς εντείνεται. Τον Οκτώβριο τα SUV έπιασαν 73,6% μερίδιο (+10,4 μον. vs Οκτ. ’24) και στο δεκάμηνο 63,9% (+4,9 μον.).

Οι κινητήριοι μοχλοί:

B-SUV : 35,6% στο δεκάμηνο (+2,9 μον.).

C-SUV : 18,9% στο δεκάμηνο (+2,0 μον.).

D-SUV: επίσης ανοδικά (6,3% στο δεκάμηνο, +1,7 μον.).

Τα μικρά A/A-SUV υποχωρούν, ενώ τα κλασικά B επίσης πιέζονται από τα B-SUV. Η αγορά δείχνει να μετατοπίζεται σε ψηλότερα, πρακτικότερα αμαξώματα με υβριδική τεχνολογία.

Τι σημαίνουν αυτά για εσένα (οδηγό/αγοραστή)

Πόλη & μικτές διαδρομές : ένα HEV προσφέρει άμεσο όφελος κατανάλωσης και μηδενική έγνοια φόρτισης .

Καθημερινά χλμ. 30–60 με φορτιστή στο σπίτι : ένα PHEV μπορεί να ρίξει θεαματικά το κόστος καυσίμου – αρκεί να φορτίζεται τακτικά .

Συχνά ταξίδια με σαφές δίκτυο φόρτισης στη διαδρομή : ένα BEV με ρεαλιστική αυτονομία και γρήγορη φόρτιση είναι λύση με χαμηλό κόστος χρήσης.

Αμάξωμα: η αγορά «ψηφίζει» SUV για χώρους/άνεση/ύψος. Αν προτεραιότητα είναι η οικονομία, αξίζει να δεις και μη-SUV επιλογές (χαμηλότερη κατανάλωση/τιμή).

Μερικοί αριθμοί που ξεχωρίζουν (Οκτώβριος & δεκάμηνο)

10.768 νέα επιβατικά τον Οκτώβριο ( +11,4% ).

123.000 νέα επιβατικά στο δεκάμηνο ( +4,5% ).

HEV : 52,4% τον Οκτώβριο, 50,0% στο δεκάμηνο ( +8,2 μον. vs ’24).

PHEV : 12,2% τον Οκτώβριο ( +4,4 μον. ), 7,5% στο δεκάμηνο.

BEV : 7,4% τον Οκτώβριο (-2,0 μον.), 5,7% στο δεκάμηνο.

SUV: 73,6% μερίδιο τον Οκτώβριο / 63,9% στο δεκάμηνο.

Λίγα λόγια για τα επαγγελματικά

Και τα καινούργια φορτηγά κινήθηκαν ανοδικά (+10,8% στον Οκτώβριο, +2,5% στο δεκάμηνο), ενώ τα λεωφορεία είχαν ισχυρή μηνιαία μεταβολή (+124,2%), επιβεβαιώνοντας γενικευμένη τάση ανανέωσης στόλων.

Τι κρατάμε;

Τα υβριδικά (HEV) έγιναν mainstream στην Ελλάδα – 50% του δεκαμήνου, 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα.

Τα PHEV επιταχύνουν , ιδίως σε εταιρικούς στόλους, ενώ τα BEV προχωρούν πιο αργά λόγω κόστους/υποδομών .

Τα SUV κυριαρχούν : 63,9% στο δεκάμηνο, με B-SUV και C-SUV να οδηγούν το παιχνίδι.

Η Ελλάδα διαφέρει από την ΕΕ : πιο υβριδική , λιγότερο καθαρά ηλεκτρική προς το παρόν.

Επιλογή για σένα: HEV για σιγουριά/οικονομία χωρίς πρίζα, PHEV αν φορτίζεις καθημερινά, BEV αν έχεις πρόσβαση σε φόρτιση και κάνεις προβλέψιμες διαδρομές.

