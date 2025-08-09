Τα αυτοκίνητα που σάρωσαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Έφτασαν το 52,9% των πωλήσεων

Τα υβριδικά αυτοκίνητα έφτασαν στο 52,9% των πωλήσεων στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2025, κατακτώντας την κορυφή. Δες τι σημαίνει αυτό για την αγορά.

Τα υβριδικά (HEV) έφτασαν στο 52,9% των ταξινομήσεων τον Ιούλιο 2025

Σημαντική άνοδος +8,1 μονάδων σε σχέση με τον Ιούλιο 2024

Κρατούν σταθερά την πρώτη θέση και στο επτάμηνο με 49% μερίδιο

Ο συνδυασμός χαμηλής κατανάλωσης και ευκολίας χρήσης τα κάνει την πρώτη επιλογή

Οι καταναλωτές αποφεύγουν τα αμιγώς ηλεκτρικά, προτιμώντας λύσεις χωρίς φόρτιση

Υβριδικά: η ξεκάθαρη επιλογή του Έλληνα οδηγού

Απόλυτη κυριαρχία σημείωσαν τα υβριδικά οχήματα (HEV) στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο του 2025, φτάνοντας το 52,9% των συνολικών πωλήσεων. Πρόκειται για εντυπωσιακή αύξηση 8,1 μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό ποσοστό, που ήταν στο 44,8%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), η δυναμική αυτή δεν είναι τυχαία. Οι οδηγοί στρέφονται μαζικά στα HEV, αναζητώντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, καλύτερη τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινή χρήση, χωρίς την ανάγκη για φόρτιση.

Πρώτοι και στο επτάμηνο

Η ανοδική πορεία δεν περιορίζεται μόνο στον Ιούλιο. Τα υβριδικά διατηρούν τη μερίδα του λέοντος και στο σύνολο του 2025, με 49% μερίδιο αγοράς στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου, έναντι 40% πέρυσι. Η διαφορά +9 μονάδων επιβεβαιώνει την τάση και αποτυπώνει την πιο σταθερή ζήτηση στην αγορά.

Γιατί επιλέγουν όλοι υβριδικό;

Οι λόγοι που καθιστούν τα HEV την κορυφαία επιλογή των Ελλήνων οδηγών είναι πολλοί:

Δεν απαιτούν φόρτιση , όπως τα PHEV και BEV

Καίνε λιγότερο καύσιμο από τα βενζινοκίνητα

Έχουν πλεονεκτήματα σε φόρους και τέλη κυκλοφορίας

Προσφέρονται σε όλες τις κατηγορίες: από μικρά μέχρι SUV και premium

Επιπλέον, οι περισσότερες μάρκες έχουν διευρύνει τη γκάμα τους με υβριδικές εκδόσεις, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και προσιτές τιμές.

Η μεγάλη διαφορά με τα ηλεκτρικά

Την ίδια στιγμή, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) εμφανίζουν μειωμένο μερίδιο 4,5%, παρουσιάζοντας πτώση 2,7 μονάδων από το 7,2% του Ιουλίου 2024. Παρότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η αστάθεια στις επιδοτήσεις και το υψηλό αρχικό κόστος αποτρέπουν αρκετούς αγοραστές.

Το αποτέλεσμα; Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν HEV για να επωφεληθούν από την τεχνολογία εξηλεκτρισμού, χωρίς τις δεσμεύσεις ενός πλήρως ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Τι σημαίνει αυτό για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η επιτυχία των HEV δημιουργεί πίεση στις αυτοκινητοβιομηχανίες να ενισχύσουν τη σχετική τους παρουσία στην αγορά. Οι εταιρείες που προσφέρουν ευρύ χαρτοφυλάκιο υβριδικών – όπως Toyota, Honda, Kia και Hyundai – βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.

Αντίστοιχα, όσοι πόνταραν αποκλειστικά στο ηλεκτρικό μέλλον, ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους – τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την παγκόσμια αγορά.

Τι κρατάμε;

Τα HEV κυριάρχησαν τον Ιούλιο με 52,9% μερίδιο αγοράς

Προσφέρουν την καλύτερη ισορροπία κόστους, απόδοσης και ευκολίας χρήσης

Αντίθετα, τα BEV υποχώρησαν στο 4,5%, κυρίως λόγω αβεβαιότητας στις επιδοτήσεις

Η τάση δείχνει πως η εξηλεκτρισμένη αλλά όχι πλήρως ηλεκτρική μετάβαση είναι αυτή που προτιμά η πλειονότητα των οδηγών στην Ελλάδα

