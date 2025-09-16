Τα δημοφιλή οικογενειακά της Skoda τώρα με όφελος 6.000 ευρώ – Ποια μοντέλα αφορά;

Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ελληνική αγορά και η Skoda δίνει ακόμη περισσότερους λόγους σε οικογένειες να κάνουν το βήμα, προσφέροντας γενναίο όφελος 6.000 ευρώ στα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά SUV της γκάμας της.

Όφελος 6.000 ευρώ για συγκεκριμένα ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda

Περιλαμβάνει επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και το πρόγραμμα eBonus

Δωρεάν wallbox με μελέτη & εγκατάσταση από την Protergia

Αφορά τα μοντέλα Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη όταν συνδυάζεται με χειροπιαστό οικονομικό όφελος. Στη Skoda το γνωρίζουν καλά και γι’ αυτό εγκαινίασαν τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» στην Ελλάδα, δίνοντας συνολικό όφελος 6.000 ευρώ σε όσους επιλέξουν ένα από τα ηλεκτρικά SUV της μάρκας. Στο ποσό συνυπολογίζεται το eBonus της εισαγωγικής (3.000 €) αλλά και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης. Μαζί προσφέρεται δωρεάν wallbox αξίας 840 €, με πλήρη τοποθέτηση στο σπίτι, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να ξεκινήσει άμεσα την καθημερινότητά του χωρίς έξτρα έξοδα.

Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορά αποκλειστικά πελάτες λιανικής. Ας δούμε, όμως, ποια μοντέλα καλύπτονται από το πρόγραμμα και τι προσφέρει το καθένα.

Skoda Elroq – Από 28.950 €

Το νεότερο μέλος της ηλεκτρικής γκάμας είναι το Elroq, ένα compact SUV με μήκος λίγο πάνω από 4,4 μέτρα. Σχεδιαστικά φέρνει το νέο ύφος «Modern Solid» της Skoda, με πιο καθαρές γραμμές και δυναμικό παρουσιαστικό.

Στο εσωτερικό, προσφέρει ευρυχωρία για οικογένεια τεσσάρων ατόμων, πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους και πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η γκάμα μπαταριών κυμαίνεται από 52 έως 7 kWh, με αυτονομία που φτάνει ακόμη και τα 425 χιλιόμετρα WLTP. Η γρήγορη φόρτιση DC μπορεί να κατεβάσει το 10–80% σε περίπου μισή ώρα, κάτι που το καθιστά ιδανικό και για ταξίδια.

Το Elroq στοχεύει σε όσους αναζητούν ένα καθημερινό ηλεκτρικό SUV χωρίς υπερβολές στο κόστος. Με την προσφορά, γίνεται το πιο προσιτό εισιτήριο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης της Skoda.

Skoda Enyaq – Από 36.950 €

Το Enyaq είναι ήδη καθιερωμένο στην αγορά ως το μεγάλο οικογενειακό SUV της Skoda. Σε σχέση με το Elroq, είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με ακόμα πιο άνετους χώρους για πέντε άτομα και πορτμπαγκάζ που ξεπερνά τα 585 λίτρα.

Διατίθεται σε εκδόσεις με πίσω ή τετρακίνηση, με ισχύ που ξεκινά από τους 150 ίππους και φτάνει έως τους 340 στις κορυφαίες παραλλαγές RS. Η αυτονομία ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα, ενώ το επίπεδο εξοπλισμού περιλαμβάνει συστήματα ασφαλείας, infotainment με οθόνη έως 13’’ και ποιοτική αίσθηση υλικών που παραπέμπει σε premium κατηγορία.

Το Enyaq είναι η επιλογή για όσους θέλουν κάτι πιο ευρύχωρο και ολοκληρωμένο, που μπορεί να αναλάβει και ρόλο μοναδικού οικογενειακού αυτοκινήτου.

Skoda Enyaq Coupé – Από 44.950 €

Για όσους βάζουν τον σχεδιασμό στην κορυφή των προτεραιοτήτων, το Enyaq Coupé είναι η πρόταση της Skoda. Διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του Enyaq, αλλά με πιο χαμηλή οροφή και γραμμή coupé που τονίζει τον δυναμισμό του.

Παρά τη διαφορετική σιλουέτα, οι χώροι στο πίσω κάθισμα παραμένουν επαρκείς, ενώ το πορτμπαγκάζ παραμένει άνω των 570 λίτρων. Μεγάλες μπαταρίες (έως 77 kWh), ισχύς που αγγίζει τα 340 άλογα και αυτονομία μέχρι και 448 χιλιόμετρα συνθέτουν ένα πακέτο που συνδυάζει στυλ και ουσία.

Είναι το μοντέλο που απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν το κάτι παραπάνω σε εμφάνιση, χωρίς να θυσιάσουν πρακτικότητα.

Τι κρατάμε;

Όφελος 6.000 € και δωρεάν wallbox κάνουν τα ηλεκτρικά Skoda πιο προσιτά από ποτέ

και δωρεάν wallbox κάνουν τα ηλεκτρικά Skoda πιο προσιτά από ποτέ Το Elroq ανοίγει την πόρτα στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με τιμή κάτω από 29.000 €

ανοίγει την πόρτα στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με τιμή κάτω από 29.000 € Το Enyaq παραμένει το μεγάλο οικογενειακό SUV με χώρους και αυτονομία

παραμένει το μεγάλο οικογενειακό SUV με χώρους και αυτονομία Το Enyaq Coupé συνδυάζει στυλ με τις ίδιες κορυφαίες δυνατότητες

Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ