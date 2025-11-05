Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Η Hyundai συνεχίζει δυναμικά την πορεία εξηλεκτρισμού της στην ελληνική αγορά και παρουσιάζει τις ανανεωμένες MY26 εκδόσεις τριών εξαιρετικά σημαντικών μοντέλων της: Kona, Tucson και Santa Fe.

Από το compact αστικό SUV, μέχρι το μεγάλο 7θέσιο οικογενειακό όχημα περιπέτειας, η γκάμα απλώνεται σε όλες τις κατηγορίες που έχουν πέραση στη χώρα μας — και πλέον όλες διαθέτουν υβριδική τεχνολογία. Σε μια αγορά που η οικονομία καυσίμου και το μειωμένο λειτουργικό κόστος έχουν γίνει βασικά κριτήρια αγοράς, η Hyundai χτυπά στοχευμένα: οικονομία όταν θες, απόδοση όταν χρειάζεται, και τιμές που — για όσα προσφέρουν — παραμένουν σε λογικό πλαίσιο.

Το νέο Kona έχει μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα και πλέον οι διαστάσεις του αγγίζουν εκείνες των μεγαλύτερων B-SUV της αγοράς. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι το υβριδικό του σύνολο: ένας 1.6 GDi που συνεργάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ και αποδίδει συνολικά 138 ίππους, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Η κατανάλωση παραμένει εξαιρετικά χαμηλή (τυπικά γύρω στα 5 λίτρα/100 χλμ.), ενώ η αίσθηση στο δρόμο είναι αυτή που περιμένεις από ένα μικρό SUV: ευέλικτο στην πόλη, άνετο στα ταξίδια, με ποιοτική κύλιση και αναβαθμισμένους εσωτερικούς χώρους που δεν θυμίζουν σε τίποτα τη μικρών διαστάσεων προηγούμενη γενιά.

Η βασική έκδοση ξεκινά από 28.390 ευρώ, ενώ οι πιο πλούσιες εκδόσεις, όπως οι N Line, ανεβαίνουν αντίστοιχα. Με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, ψηφιακό εσωτερικό και δυναμική σχεδίαση, το Kona δείχνει να χτυπά εκεί που πονά ο ανταγωνισμός: “όλα-σε-ένα”, χωρίς υπερβολές στην τιμή.

Το πιο εμπορικό SUV της Hyundai στην Ελλάδα ανανεώνεται και υιοθετεί μια υβριδική στρατηγική με δύο δρόμους: 1.6T 48V Mild Hybrid, με 160 ίππους, σε κίνηση μπροστά, είτε με χειροκίνητο, είτε με DCT αυτόματο κιβώτιο. Και το σημαντικότερο: η Full Hybrid έκδοση, με τον ίδιο κινητήρα αλλά με ηλεκτροκινητήρα πολύ μεγαλύτερης ισχύος, φτάνοντας τους 239 ίππους. Διατίθεται τόσο με κίνηση στους εμπρός τροχούς όσο και τετρακίνητη, με αυτόματο 6τάχυτο.

Από πλευράς χώρων, το Tucson παραμένει μια από τις πιο οικογενειακές προτάσεις της κατηγορίας, με μεγάλο πορτμπαγκάζ, έξυπνη εκμετάλλευση καμπίνας και εξαιρετική ηχομόνωση. Το νέο infotainment και η ψηφιακή κονσόλα αναβαθμίζουν σημαντικά την εικόνα στην καμπίνα.

Η τιμή της Full Hybrid έκδοσης ξεκινά από 35.890 ευρώ, προσφέροντας μια πολύ ουσιαστική αναβάθμιση από τις πιο βασικές εκδόσεις — ειδικά για οδηγούς που κάνουν συχνά ταξίδια και θέλουν δύναμη με χαμηλή κατανάλωση. Για όσους θέλουν ένα SUV «για όλα»: είναι εύκολα στη shortlist.

Εδώ περνάμε σε άλλη κατηγορία. Το Santa Fe δεν είναι απλώς ένα μεγάλο SUV — είναι ένα πολυτελές οικογενειακό όχημα που μπορείς να ταξιδεύεις οδικώς χωρίς δεύτερη σκέψη. Επτά θέσεις, τετρακίνηση, premium υλικά και μία νέα σχεδιαστική ταυτότητα που δεν περνά απαρατήρητη.

Το Plug-in Hybrid σύνολο βασίζεται στον 1.6Τ βενζινοκινητήρα, με την συνολική ισχύ να αγγίζει τους 253 ίππους, και μπαταρία που επιτρέπει κατά κύριο λόγο ηλεκτρική καθημερινή μετακίνηση. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, η ισχύς φτάνει έως τους 288 ίππους, πάντα με 4WD.

Οι τιμές ξεκινούν από 62.290 ευρώ για την εισαγωγική 7θέσια έκδοση, ενώ οι πιο premium εκδόσεις φτάνουν περίπου στις 66-68 χιλιάδες ευρώ. Είναι επένδυση, αλλά για κάποιον που θέλει «ένα αυτοκίνητο για όλα και για χρόνια», το Santa Fe απλά… δεν έχει αντίπαλο σε αυτό το μεικτό προφίλ άνεσης-απόδοσης-τεχνολογίας.

Με τις νέες MY26 εκδόσεις, η Hyundai δείχνει να κατανοεί απόλυτα την ανάγκη του Έλληνα οδηγού: οικονομία, αξιοπιστία, υψηλός εξοπλισμός και ευρεία γκάμα που καλύπτει τα πάντα — από το park assist της πόλης μέχρι την περιπέτεια με 7 άτομα και αποσκευές.

Kona: Η λογική και πιο compact επιλογή: οικονομική, ευέλικτη, με όλα τα σύγχρονα καλούδια.

Η λογική και πιο compact επιλογή: οικονομική, ευέλικτη, με όλα τα σύγχρονα καλούδια. Tucson: Ο «βασιλιάς» των οικογενειακών SUV, με ιδανική ισορροπία τιμής-απόδοσης-χώρων.

Ο «βασιλιάς» των οικογενειακών SUV, με ιδανική ισορροπία τιμής-απόδοσης-χώρων. Santa Fe: Το μεγάλο ταξιδιάρικο: για όσους θέλουν άνεση και πολυτέλεια, χωρίς να αποχωριστούν την πρακτικότητα και την υβριδική οικονομία.

Σε μια εποχή που οι επιλογές γίνονται πιο περίπλοκες από ποτέ, η Hyundai έχει μια απλή απάντηση: διάλεξε το μέγεθος που σου ταιριάζει — και η τεχνολογία θα κάνει τα υπόλοιπα.

Τι κρατάμε;

Τιμές που καλύπτουν κάθε ανάγκη: από €28.390 (Kona), €35.890 (Tucson Hybrid) και €62.290 (Santa Fe Plug-in).

από (Kona), (Tucson Hybrid) και (Santa Fe Plug-in). Απόδοση με οικονομία: από 138 έως 288 ίππους — με έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση και το μειωμένο κόστος χρήσης.

από 138 έως 288 ίππους — με έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση και το μειωμένο κόστος χρήσης. Εξοπλισμός στο ύψος των απαιτήσεων: ψηφιακές καμπίνες, προηγμένα συστήματα ασφαλείας, τετρακίνηση όπου χρειάζεται.

Οδήγηση στη βροχή: Οι απαράβατοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Δες ποιοι δεν πληρώνουν φέτος και γιατί

Suzuki SV-7GX: Αποκάλυψη του «μεσαίου» crossover της Suzuki, με έναν γνωστό κινητήρα που παραμένει ζωντανός!