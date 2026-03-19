Τα SUV σαρώνουν την Ελλάδα: 7 στα 10 νέα αυτοκίνητα είναι SUV

Το SUV δεν είναι πια μια τάση. Είναι η κανονικότητα. Κοιτάζοντας τα στοιχεία ταξινομήσεων για το 2026, γίνεται ξεκάθαρο ότι η ελληνική αγορά έχει αλλάξει οριστικά κατεύθυνση, με τα SUV να κυριαρχούν σε κάθε κατηγορία και σε κάθε εύρος τιμής.

Συγκεκριμένα, τα SUV καλύπτουν περίπου το 67% των συνολικών ταξινομήσεων, δηλαδή σχεδόν 7 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα. Ένα ποσοστό που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε υπερβολικό, αλλά σήμερα αποτελεί τη νέα πραγματικότητα.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο το ποσοστό, αλλά το πώς κατανέμεται. Τα SUV δεν είναι πλέον μια “εναλλακτική”, αλλά η βασική επιλογή σε όλες τις κατηγορίες. Η κατηγορία B-SUV αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, με μοντέλα όπως Citroën C3, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 και Suzuki Vitara να βρίσκονται σταθερά στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Συνδυάζουν προσιτή τιμή, πρακτικότητα και την εικόνα που θέλει ο αγοραστής. Ανεβαίνοντας κατηγορία, τα C-SUV καλύπτουν επίσης σημαντικό μερίδιο, με επιλογές όπως Toyota C-HR, Audi Q3 και Peugeot 3008 να προσφέρουν περισσότερους χώρους και πιο premium χαρακτήρα. Ακόμη και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, τα D-SUV και E-SUV διατηρούν ισχυρή παρουσία, αποδεικνύοντας ότι το SUV δεν είναι απλώς μια μόδα, αλλά μια πλήρης μετατόπιση της αγοράς.

Η απάντηση δεν είναι μία, αλλά συνδυασμός πραγμάτων. Πρώτα απ’ όλα, προσφέρει πρακτικότητα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, η καλύτερη ορατότητα και η ευκολία στην καθημερινή χρήση παίζουν καθοριστικό ρόλο, ειδικά στους ελληνικούς δρόμους. Παράλληλα, υπάρχει και ο παράγοντας της εικόνας. Δείχνει πιο “γεμάτο”, πιο σύγχρονο και πιο ολοκληρωμένο στα μάτια του αγοραστή. Ακόμη και αν στην πράξη δεν χρειάζεται τις δυνατότητές του, θέλει την αίσθηση που προσφέρει. Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι οι κατασκευαστές έχουν επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά σε αυτή την κατηγορία. Οι περισσότερες νέες προτάσεις, οι πιο ανταγωνιστικές τιμές και οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες βρίσκονται πλέον στα SUV.

Αυτή η άνοδος έχει άμεσο αντίκτυπο στις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα παραδοσιακά hatchback, όπως τα supermini και τα μικρομεσαία, εξακολουθούν να έχουν παρουσία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις χάνουν έδαφος. Μοντέλα όπως Corsa, Clio και Yaris παραμένουν δυνατά, αλλά πλέον λειτουργούν περισσότερο ως “value επιλογές” παρά ως η βασική τάση. Αντίστοιχα, τα sedan έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ ακόμη και οι πιο εξειδικευμένες κατηγορίες βλέπουν τα SUV να “μπαίνουν στο χώρο τους”.

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι προσωρινή. Δεν μιλάμε για μια φάση της αγοράς, αλλά για μια νέα ισορροπία. Ο αγοραστής έχει μάθει να τα ζητά. Οι εταιρείες σχεδιάζουν με βάση αυτό. Και τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η τάση όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται. Από το πιο προσιτό μοντέλο πόλης μέχρι τα μεγάλα και πολυτελή αυτοκίνητα, το SUV είναι παντού.

Βέβαια, αυτή η κυριαρχία έχει και τα αρνητικά της. Τα SUV είναι συνήθως πιο βαριά, πιο ακριβά και όχι πάντα πιο αποδοτικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή γίνεται περισσότερο με βάση την εικόνα παρά την πραγματική ανάγκη. Και εδώ είναι που αρχίζει να ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό ή αν θα υπάρξει κάποια ισορροπία στο μέλλον. Προς το παρόν πάντως, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα.

