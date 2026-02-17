Τα τελευταία roadster της ελληνικής αγοράς

Το αυθεντικό roadster δεν σχεδιάστηκε γύρω από πρακτικότητα ή χώρους, αλλά γύρω από το συναίσθημα πίσω από το τιμόνι.

Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων που δεν αγοράζεται με το Excel. Δεν σε νοιάζει η κατανάλωση, ούτε το leasing rate, ούτε καν το πόσο πρακτικό είναι στην καθημερινότητα. Σε νοιάζει πώς σε κάνει να νιώθεις όταν κατεβάζεις την οροφή. Όταν ακούς τον κινητήρα χωρίς φίλτρα. Όταν η οδήγηση γίνεται εμπειρία και όχι μετακίνηση. Μιλάμε για τα καθαρόαιμα roadster, τα σπορ αυτοκίνητα που γεννήθηκαν εξαρχής χωρίς οροφή. Όχι coupe ή sedan που «έχασαν» το πάνω μέρος τους στην πορεία, αλλά μοντέλα που το cabrio είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας τους. Και σήμερα, στην ελληνική αγορά, αυτή η λίστα έχει μικρύνει δραματικά.

Μια κατηγορία που συρρικνώθηκε

Αν γυρίσεις 15–20 χρόνια πίσω, τα cabriolet ήταν πολύ περισσότερα. Υπήρχαν επιλογές σε κάθε κατηγορία και budget. Από mainstream μέχρι premium. Σήμερα όμως, τα περισσότερα ανοιχτά μοντέλα που επιβιώνουν είναι είτε niche είτε πολύ ακριβά. Τα roadster, με τη γνήσια έννοια του όρου, έχουν μείνει ελάχιστα. Και αυτό τα κάνει ακόμη πιο ξεχωριστά.

Mazda MX-5 – Η επιτομή της roadster φιλοσοφίας

Αν υπάρχει ένα μοντέλο που ορίζει την κατηγορία, αυτό είναι το Mazda MX-5. Με τιμή εκκίνησης από 29.700 ευρώ, αποτελεί το πιο προσιτό καθαρόαιμο roadster της αγοράς και ίσως το πιο αυθεντικό οδηγικά. Ελαφρύ, πισωκίνητο, χαμηλό, με ιδανική κατανομή βάρους και χειροκίνητη υφασμάτινη οροφή, το MX-5 δεν προσπαθεί να γίνει grand tourer. Παραμένει πιστό στη λογική του «driver’s car». Η οροφή εδώ δεν είναι lifestyle στοιχείο. Είναι μέρος της εμπειρίας.

MG Cyberster – Η ηλεκτρική ανάγνωση του roadster

Στον αντίποδα, το MG Cyberster φέρνει τη φιλοσοφία του roadster στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με τιμή από 77.000 ευρώ, αποτελεί ένα τεχνολογικό halo model για τη μάρκα. Ηλεκτρικό, τετρακίνητο σε ισχυρές εκδόσεις, με εντυπωσιακές αναλογίες και scissor doors, το Cyberster δεν προσπαθεί να μιμηθεί το παρελθόν. Προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του open-top sportscar. Αποδεικνύει ότι ακόμη και χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης, το roadster DNA μπορεί να επιβιώσει.

BMW Z4 – Το τελευταίο κλασικό premium roadster

Η BMW Z4 είναι ίσως ο πιο παραδοσιακός εκπρόσωπος της κατηγορίας σήμερα. Με τιμή από 68.550 ευρώ, διατηρεί την κλασική συνταγή: μακρύ καπό, πισωκίνηση, υφασμάτινη οροφή και χαμηλή θέση οδήγησης. Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου μοιραζόταν coupe εκδοχή, η σημερινή Z4 υπάρχει αποκλειστικά ως roadster. Και αυτό την κάνει ακόμη πιο αυθεντική. Οδηγικά ισορροπεί ανάμεσα σε sport χαρακτήρα και grand touring άνεση, παραμένοντας ένα από τα τελευταία premium καθαρόαιμα open sports cars της αγοράς.

Mercedes-AMG SL – Από luxury icon σε καθαρό sport roadster

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Mercedes-AMG SL, με τιμή που ξεκινά από 176.850 ευρώ. Η SL έχει περάσει πολλές φάσεις στην ιστορία της, όμως η νέα γενιά επέστρεψε σε πιο σπορ ρίζες. Με υφασμάτινη οροφή ξανά, 2+2 διάταξη και AMG μηχανικά σύνολα, συνδυάζει πολυτέλεια και επιδόσεις με τρόπο που λίγα roadster μπορούν. Δεν είναι το πιο «καθαρό» οδηγοκεντρικά, αλλά είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο grand touring roadster που μπορείς να αγοράσεις σήμερα.

Honorable mention: Porsche 911

Τυπικά δεν ανήκει εδώ, γιατί η Porsche 911 υπάρχει και ως coupe. Όμως με δύο διαφορετικές open-top εκδοχές, Cabriolet και Targa, έχει εξελιχθεί σε μια open 911 εμπειρία. Η Targa ειδικά, με τον χαρακτηριστικό roll-bar σχεδιασμό, αποτελεί ξεχωριστή σχολή από μόνη της. Και για πολλούς, ίσως την πιο εμβληματική μορφή ανοιχτής 911.

Τα «συμβατικά» cabrio που δεν είναι roadster

Υπάρχουν φυσικά και τα cabriolet που προκύπτουν από coupe ή sedan βάσεις. Μοντέλα όπως BMW Σειρά 4 Cabrio, Mercedes CLE Cabrio ή MINI Cooper Cabrio. Ανοιχτά μεν, αλλά όχι roadster με την αυστηρή έννοια. Γιατί εδώ η οροφή αφαιρέθηκε εκ των υστέρων και το πλαίσιο ενισχύθηκε αναλόγως. Δεν σχεδιάστηκαν εξαρχής γύρω από την open-top εμπειρία. Και αυτό αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία οδήγησης.

Κάποτε όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχαν cabrio επιλογές ακόμη και σε mainstream κατηγορίες. Peugeot 306 CC, VW Eos, Opel Cascada, Citroën C3 Pluriel ήταν μοντέλα που έφερναν την open εμπειρία σε πολύ χαμηλότερα budgets. Η αγορά τότε είχε όγκο. Σήμερα έχει χαρακτήρα. Λιγότερες επιλογές, αλλά πιο ξεκάθαρες.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Κόστος εξέλιξης, μειωμένη ζήτηση, αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και η στροφή της αγοράς προς τα SUV. Ένα roadster απαιτεί ειδικό πλαίσιο, χαμηλούς όγκους παραγωγής και δεν προσφέρει πρακτικότητα. Σε μια εποχή που η αγορά ζητά χώρους και υβριδικά συστήματα, η ύπαρξή του γίνεται σχεδόν ρομαντική. Και ίσως γι’ αυτό τόσο γοητευτική.

Τι κρατάμε;