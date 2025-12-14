Τελικά συμφέρει το Leasing; Οι όροι που πρέπει να προσέξεις πριν υπογράψεις

Tι είναι to leasing, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα – Πως να αποφύγεις τις παγίδες που θα σου κοστίσουν χρήμνατα

Στην κλασική μέθοδο απόκτησης ενός αυτοκινήτου, που για δεκαετίες ήταν η αγορά του, τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί μια νέα, ευέλικτη μορφή χρήσης, το leasing. Πρόκειται για την μίσθωση ενός αυτοκινήτου, για ορισμένο χρονικό διάστημα, με συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ του μισθωτή και της εταιρίας μίσθωσης. To leasing, δεν πρέπει να συγχέεται με την ενοικίαση αυτοκινήτου, που είναι ένα διαφορετικό, βραχύχρονο είδος μίσθωσης, με διαφορετικούς όρους. Στο leasing, κατά το τέλος της περιόδου μίσθωσης, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του οχήματος, είτε η αγορά του, σε μια συμφωνημένη τιμή.

Πώς Λειτουργεί το leasing;

Η διαδικασία του leasing αυτοκινήτου περιλαμβάνει τα εξής βασικά βήματα:

Επιλογή του Αυτοκινήτου: Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το αυτοκίνητο που επιθυμεί από μια πληθώρα μοντέλων και τύπων, είτε από αντιπροσωπείες, είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών leasing.

Σύμβαση Leasing: Υπογράφεται μια σύμβαση, η οποία καθορίζει τη διάρκεια της μίσθωσης (συνήθως 2-5 χρόνια), τις μηνιαίες δόσεις και άλλους όρους, όπως το όριο χιλιομέτρων και τη δυνατότητα αγοράς του αυτοκινήτου μετά το τέλος της σύμβασης.

Προκαταβολή: Ο πελάτης θα κληθεί να καταβάλει, με τρόπο αντίστοιχο που γίνεται στις ενοικιάσεις οικιών, κάποια μισθώματα «μπροστά». Το ύψος τους ποσού αυτού εξαρτάται από την εταιρεία leasing. Υπάρχουν ευέλικτες μορφές καταβολής του ποσού αυτού, ενώ μερικές εταιρείες, δεν απαιτούν προκαταβολή.

Μηνιαία Δόση: Ο πελάτης καταβάλλει μια συμφωνημένη μηνιαία δόση, η οποία εξαρτάται από την αξία του αυτοκινήτου, την διάρκεια της μίσθωσης και τις συνθήκες της σύμβασης.

Επιστροφή ή Αγορά: Στο τέλος της σύμβασης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να επιστρέψει το αυτοκίνητο, είτε να το αγοράσει στην προκαθορισμένη τιμή.

Πλεονεκτήματα του Leasing

Μηδενικά έξοδα συντήρησης: Το leasing, απαλλάσσει τον μισθωτή από τα προκαθορισμένα service, τις αντικαταστάσεις αναλώσιμων, τις τυχόν επισκευές που θα χρειαστούν, καθώς και από τα πάγια έξοδα, όπως τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιση. Όλα αυτά, τα αναλαμβάνει η εταιρεία μίσθωσης. Η ασφάλιση είναι μικτή και καλύπτει πλήρως τον οδηγό, ενώ στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου ένα μισθωμένο με leasing όχημα θα χρειαστεί πολυήμερη επισκευή, προσφέρεται αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Μικρότερο κόστος προκαταβολής, σταθερές μηνιαίες δόσεις : Σε σύγκριση με την αγορά μέσω χρηματοδοτικού από τράπεζα, το leasing απαιτεί μικρότερη προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις είναι σταθερές.

Διαρκής πρόσβαση σε νέα μοντέλα: Με τη λήξη κάθε σύμβασης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει καινούριο αυτοκίνητο και να απολαύσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Λιγότερη εξάρτηση από την μεταπωλητική αξία: Ο χρήστης δεν ανησυχεί για την απομείωση της αξίας του αυτοκινήτου, καθώς αυτό το ρίσκο το αναλαμβάνει η εταιρεία leasing.

Μειονεκτήματα του Leasing

Μηνιαίες Δόσεις: Αν και οι μηνιαίες δόσεις είναι χαμηλότερες σε σχέση με την αγορά μέσω χρηματοδότησης, παραμένουν πληρωμές που δεν οδηγούν απαραίτητα στην απόκτηση του αυτοκινήτου μετά την ολοκλήρωση της μίσθωσης. Ουσιαστικά, αν δεν υπάρχει συμφωνία για αγορά του οχήματος μετά το πέρας της μίσθωσης, είναι σαν να βρίσκεται κανείς σε μια συνεχή διαδικασία δανειοδότησης, χωρίς να ολοκληρώνεται η αποπληρωμή.

Περιορισμός χιλιομέτρων: Τα περισσότερα συμβόλαια leasing θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των χιλιομέτρων που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο κάθε χρόνο. Αν υπερβείτε αυτό το όριο, μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε επιπλέον χρεώσεις.

Περιορισμοί στην προσαρμογή του αυτοκινήτου: Ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει σημαντικές τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο, ούτε να το προσαρμόσει τα μέτρα του με μόνιμες ή εκτενείς παρεμβάσεις.

Για ποιους είναι κατάλληλο το leasing;

Το leasing μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρούν τον στόλο των οχημάτων τους σε καλή κατάσταση και να τα ανανεώνουν τακτικά. Σε ότι αφορά στους ιδιώτες είναι μια εναλλακτική μέθοδος «απόκτησης» ενός αυτοκινήτου για όσους επιθυμούν να οδηγήσουν ένα νέο και μοντέρνο αυτοκίνητο, χωρίς την ανάγκη της πλήρους αγοράς. Σημαντικό στοιχείο είναι φυσικά και το μειωμένο κόστος συντήρησης.

Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε

Το σημείο κλειδί είναι η προσεκτική εξέταση των αναγκών σας και η αναζήτηση ενός συμβολαίου που να ανταποκρίνεται σε αυτές.

1. Το ετήσιο όριο των χιλιομέτρων είναι πολύ σημαντική παράμετρος και θα πρέπει να είστε σίγουροι -στο μέτρο του δυνατού- για το ότι θα παραμείνετε εντός των προβλεπόμενων περιορισμών που προβλέπει το συμβόλαιο. Είναι προτιμότερη μια αρχική συμφωνία με χιλιόμετρα που ίσως τελικά δεν θα διανύσετε, παρά να υπερβαίνετε το όριο κάθε χρονιά.

2. To leasing δεν είναι ακριβώς μια «worry-free» διαδικασία, μπορεί να σας απαλλάσει από τα έξοδα συντήρησης ωστόσο πρέπει να φροντίζετε το αυτοκίνητο και να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση. Αν παραδοθεί με μκροζημιές και φθορές, ενδέχεται να χρεωθείτε αρχκετά χρήματα για την αποκατάσταση τους.

3. Μεγάλη προσοχή στους όρους και στα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων. Καμία εταιρεία δεν θέλει να σας «ξεγελάσει» ή να σας «παγιδεύσει» αλλά θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε κατανοήσει πλήρως αυτά που πρόκειται να υπογράψετε για να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

