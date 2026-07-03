Τέλος εποχής για το μοντέλο που ανέστησε την Alpine στο σήμερα

Η Alpine A110 πέρασε πλέον οριστικά στην ιστορία, καθώς η παραγωγή της ολοκληρώθηκε ύστερα από εννέα χρόνια και 28.701 μονάδες στο εργοστάσιο της Dieppe. Ένα μοντέλο που δεν κυνήγησε ποτέ τους αριθμούς με τον εύκολο τρόπο, αλλά επανέφερε στο σήμερα μια σχεδόν ξεχασμένη σχολή σκέψης: λιγότερο βάρος, μικρότερο αποτύπωμα, περισσότερη αίσθηση.

Όταν παρουσιάστηκε το 2017, η σύγχρονη A110 δεν ήταν απλώς ένα ακόμη σπορ αυτοκίνητο. Ήταν το μοντέλο που ουσιαστικά ανέστησε την Alpine ως μάρκα και της έδωσε ξανά ταυτότητα. Σε μια εποχή που τα περισσότερα αυτοκίνητα γίνονταν μεγαλύτερα, βαρύτερα και ισχυρότερα, η γαλλική πρόταση πήγε κόντρα στο ρεύμα. Με μόλις 1.103 κιλά και αρχικά 249 ίππους, η A110 δεν είχε ανάγκη από εξωφρενική δύναμη για να εντυπωσιάσει. Το μεγάλο της όπλο ήταν η ισορροπία. Η ελαφριά κατασκευή, οι compact διαστάσεις και η εξαιρετική ρύθμιση του πλαισίου την έκαναν να ξεχωρίζει απέναντι σε αντιπάλους όπως η Porsche Cayman, αλλά και να θυμίζει σε φιλοσοφία αυτοκίνητα όπως η πρώτη Lotus Elise.

Η A110 δεν ήταν ποτέ το αυτοκίνητο που θα προσπαθούσε να επιβληθεί στον δρόμο με ωμή δύναμη. Αντίθετα, ήταν φτιαγμένη για να ρέει μαζί του. Η ανάρτηση είχε έναν σπάνιο συνδυασμό άνεσης και ακρίβειας, το τιμόνι έδινε εμπιστοσύνη και το πλαίσιο άφηνε τον οδηγό να νιώσει ότι συμμετέχει πραγματικά στη διαδικασία. Δεν ήταν τέλεια. Το εσωτερικό της είχε εργονομικούς περιορισμούς, οι χώροι δεν ήταν το δυνατό της σημείο και ο κινητήρας, παρότι αποτελεσματικός, δεν είχε τον πιο συναρπαστικό χαρακτήρα. Επίσης, πολλοί θα ήθελαν να τη δουν με χειροκίνητο κιβώτιο. Η Alpine όμως επέλεξε εξαρχής το διπλού συμπλέκτη, αποφεύγοντας την πολυπλοκότητα και το κόστος δύο διαφορετικών επιλογών μετάδοσης. Ακόμη κι έτσι, η A110 κατάφερε κάτι σπάνιο: να γίνει σημείο αναφοράς όχι επειδή ήταν η ταχύτερη, αλλά επειδή ήταν μία από τις πιο απολαυστικές.

Στην πορεία, η Alpine εξέλιξε τη συνταγή. Η A110 S έφερε πιο σφιχτή ανάρτηση και ισχύ που ανέβηκε στους 296 ίππους, δίνοντας περισσότερο νεύρο στο σύνολο. Ακολούθησε η πιο ακραία A110 R, με σαφέστερο προσανατολισμό στην πίστα, αλλά χωρίς να χάνει εντελώς τη σχέση της με τον δρόμο. Το κύκνειο άσμα ήρθε με την A110 R Ultime, μια ειδική έκδοση που δεν περιορίστηκε σε αισθητικές αλλαγές. Η Alpine προχώρησε σε βαθύτερη μηχανολογική δουλειά, με αλλαγές που περιλάμβαναν νέο κιβώτιο και ανασχεδιασμένα υποπλαίσια. Ήταν ένας εντυπωσιακός αποχαιρετισμός, αλλά ακόμη και αυτή η έκδοση δεν «έσβησε» την καθαρότητα της αρχικής A110. Και αυτό λέει πολλά για το πόσο πετυχημένη ήταν η βασική ιδέα.

Η ολοκλήρωση της παραγωγής της A110 δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος ενός μοντέλου. Κλείνει έναν κύκλο για ένα από τα πιο ιδιαίτερα σπορ αυτοκίνητα της τελευταίας δεκαετίας. Ένα αυτοκίνητο που απέδειξε ότι η οδηγική απόλαυση δεν χρειάζεται πάντα τεράστια ισχύ, υπερβολικό βάρος και επιθετικό χαρακτήρα. Η A110 ήταν πιο λεπτή, πιο ευγενής και πιο οδηγοκεντρική. Έβαζε την αίσθηση πάνω από τους χρόνους πίστας και την επικοινωνία πάνω από την επίδειξη. Γι’ αυτό και κατάφερε να αγαπηθεί από ανθρώπους που αναζητούν κάτι περισσότερο από απλές επιδόσεις.

Το βάρος για τον διάδοχό της είναι μεγάλο. Η Alpine έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι ετοιμάζει την επόμενη γενιά, βασισμένη στη νέα Alpine Performance Platform, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τόσο ηλεκτρικά όσο και θερμικά σύνολα. Η φιλοσοφία, τουλάχιστον στα χαρτιά, παραμένει ίδια: χαμηλό βάρος, έξυπνη αρχιτεκτονική και οδηγική καθαρότητα. Το πρώτο πρωτότυπο αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στο Goodwood Festival of Speed του 2026, ανοίγοντας το επόμενο κεφάλαιο για τη γαλλική μάρκα. Μέχρι τότε, η A110 αποχωρεί όπως έζησε: χωρίς φανφάρες, χωρίς υπερβολές, αλλά με τεράστια σημασία για όσους πιστεύουν ότι ένα πραγματικό σπορ αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να φωνάζει. Αρκεί να στρίβει σωστά.

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