Τετρακίνητο B-SUV με 163 ίππους και τιμή 20.400 ευρώ – Ποιο είναι;

Στον ωκεανό των B-SUV που κυκλοφορούν σήμερα, λίγα μοντέλα καταφέρνουν να προσφέρουν πραγματική τετρακίνηση σε προσιτή τιμή.

Το KGM Tivoli είναι ένα από αυτά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που έρχεται από τη Νότια Κορέα, φέρει τη σφραγίδα της KGM (πρώην SsangYong) και επιχειρεί να ξανασυστήσει τον εαυτό του στην Ευρώπη με σαφή εστίαση στο value for money. Στην έκδοση 1.5T 4WD Premium, με τελική τιμή 20.400 ευρώ, το Tivoli βάζει δύσκολα σε πιο ακριβά ονόματα της κατηγορίας, προσφέροντας 163 ίππους, 6άρι μηχανικό κιβώτιο και πραγματικό σύστημα τετρακίνησης με δυνατότητα αυτόματης κατανομής ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες.

Εμφάνιση με χαρακτήρα

Το Tivoli δεν προσπαθεί να μιμηθεί κανέναν. Οι γραμμές του είναι γεωμετρικές και “καθαρά κορεατικές”, με μια σχεδίαση που αποπνέει στερεότητα και πρακτικότητα αντί για επιδειξιομανία. Το εμπρός μέρος διακρίνεται για τη στενή μάσκα με το νέο λογότυπο KGM και τα LED φώτα ημέρας που χαράζουν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή. Το προφίλ χαρακτηρίζεται από τονισμένους θόλους, ζάντες 18 ιντσών και μια γραμμή οροφής που κατεβαίνει διακριτικά προς τα πίσω, προσδίδοντας μια δυναμική αλλά όχι υπερβολική στάση. Το πίσω μέρος παραμένει καθαρό, με μοντέρνα LED φωτιστικά και έντονα οριζόντια στοιχεία. Συνολικά, πρόκειται για ένα SUV με ισορροπημένη, “τίμια” σχεδίαση, που δείχνει στιβαρό και αξιόπιστο από κάθε οπτική.

Εσωτερικό με premium πινελιές

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το Tivoli εντυπωσιάζει θετικά. Ο διάκοσμος είναι μοντέρνος, η ποιότητα υλικών ανώτερη του αναμενομένου, και η αίσθηση πίσω από το τιμόνι ευχάριστα ψηλή. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” προσφέρει καθαρή απεικόνιση πληροφοριών, ενώ το infotainment των 8” υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, χωρίς την ανάγκη καλωδίου. Τα καθίσματα είναι άνετα και θερμαινόμενα, ο οδηγός κάθεται με καλή εποπτεία, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν από τους πιο γενναιόδωρους χώρους της κατηγορίας. Ο χώρος αποσκευών των 423 λίτρων είναι πρακτικός, με διπλό πάτωμα και κανονικό σχήμα. Η έκδοση Premium περιλαμβάνει climate control, cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, αλλά και πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας (ADAS): προειδοποίηση απόκλισης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης και ειδοποίηση προπορευόμενου οχήματος.

Κάτω από το καπό: turbo ισχύς και τετρακίνηση

Η καρδιά του Tivoli είναι ο 1.5 λίτρων υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης με 163 ίππους και 280 Nm ροπής. Το μοτέρ συνεργάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο και τετρακίνηση on-demand, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης. Στο δρόμο, το Tivoli μεταφέρει την αίσθηση στιβαρού SUV. Η ανάρτηση, με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω, προσφέρει άνεση στις λακκούβες χωρίς να επιτρέπει έντονες κλίσεις, ενώ το τιμόνι έχει σωστό βάρος και καλή αίσθηση γύρω από το κέντρο. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 7,3 lt/100 km, με την επιτάχυνση 0–100 km/h να ολοκληρώνεται σε περίπου 9,5 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 181 km/h. Πρόκειται για έναν ζωντανό κινητήρα που κινεί με ευκολία το αυτοκίνητο, ακόμα και όταν είναι φορτωμένο, χωρίς υπερβολικό θόρυβο ή κραδασμούς.

Οικονομία και αξιοπιστία

Η τελική τιμή των 20.400 ευρώ (με τη τρέχουσα προωθητική ενέργεια) καθιστά το Tivoli μία από τις πιο συμφέρουσες τετρακίνητες προτάσεις στην αγορά. Για το ποσό αυτό, ο αγοραστής παίρνει 163 ίππους, πλούσιο εξοπλισμό και πραγματική 4WD, σε ένα SUV με καλή ποιότητα κύλισης και κορεατική αξιοπιστία. Η εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη, ενώ το δίκτυο της KGM Ελλάδας αναπτύσσεται συνεχώς, με πλήρη υποστήριξη after sales και παροχές ανταγωνιστικές σε σχέση με ευρωπαϊκούς κατασκευαστές.

Πόσο κοστίζει πραγματικά;

Η έκδοση 1.5T 4WD Premium με χειροκίνητο κιβώτιο έχει τιμή λιανικής 24.490 ευρώ, όμως χάρη στην τρέχουσα προωθητική ενέργεια της KGM, η τελική τιμή με ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 20.400 ευρώ. Πρόκειται για μια ουσιαστική έκπτωση 4.000 ευρώ, που κάνει τη συγκεκριμένη έκδοση εξαιρετικά ελκυστική. Στην ίδια λογική, διατίθεται και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ όσοι δεν χρειάζονται τετρακίνηση μπορούν να επιλέξουν την προσθιοκίνητη έκδοση, σε ακόμη χαμηλότερη τιμή. Με αυτά τα δεδομένα, το Tivoli στοχεύει σε οικογενειάρχες ή δραστήριους οδηγούς που θέλουν πραγματικό B-SUV για παντός καιρού διαδρομές, χωρίς υπερβολές στο κόστος κτήσης.

Το KGM Tivoli είναι ένα μοντέλο που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φιγούρα ή βαρύ όνομα, αλλά με ουσία. Συνδυάζει ισχυρό turbo κινητήρα, τετρακίνηση, πλήρη εξοπλισμό και χαμηλό κόστος αγοράς, προσφέροντας μια τίμια και ολοκληρωμένη πρόταση σε μια κατηγορία που έχει πλέον ανάγκη από ρεαλιστικές επιλογές. Δεν είναι το πιο φανταχτερό, ούτε το πιο “lifestyle”. Είναι όμως πραγματικά ικανό, στιβαρό και αξιόπιστο, με ένα μηχανικό υπόβαθρο που εμπνέει εμπιστοσύνη και έναν χαρακτήρα που δεν φοβάται να λερωθεί.

Τι κρατάμε;

Τετρακίνητο B-SUV και 163 ίπποι από 1.5 turbo κινητήρα

από 1.5 turbo κινητήρα Τελική τιμή 20.400 ευρώ

Πλούσιος εξοπλισμός και ευρύχωρη καμπίνα

και ευρύχωρη καμπίνα 5ετής εγγύηση και κορεατική αξιοπιστία

