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ΑΓΟΡΑ

Θέλεις γρήγορο αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο; Δες τι έχει μείνει στην Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.11.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Από το Mazda MX-5 των 31.705 € μέχρι την Porsche 911 GT3 των 510 ίππων, υπάρχουν ακόμη σπορ αυτοκίνητα που σου αφήνουν την ευθύνη για κάθε αλλαγή σχέσης. Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι το κενό τιμής ανάμεσα στο ιαπωνικό roadster και το πρώτο καθαρόαιμο hot hatch.

Αν έχεις περάσει από ένα καλό χειροκίνητο, μάλλον θυμάσαι ακριβώς την αίσθηση του λεβιέ. Πόσο μικρή ήταν η διαδρομή από τη δεύτερη στην τρίτη, πόση δύναμη ήθελε για να κουμπώσει η σχέση, πόσο εύκολα έβρισκες το γκάζι με τη φτέρνα στο κατέβασμα. Αυτά είναι πράγματα που δύσκολα περιγράφονται σε έναν πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών. Είναι όμως αρκετά για να καθορίσουν ποιο θα είναι το επόμενο αυτοκίνητό σου. Τι βρίσκεις λοιπόν σήμερα στην ελληνική αγορά αν τα τρία πεντάλ είναι προϋπόθεση; Το φθηνότερο σπορ μοντέλο της έρευνάς μας κοστίζει 31.705 €. Αν θέλεις όμως την πρακτικότητα ενός hatchback και επιδόσεις επιπέδου GR Yaris, ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 69.700 €. Η απόσταση των 37.995 € ανάμεσα στα δύο λέει περισσότερα για όσα έχουν αλλάξει στην αγορά από οποιαδήποτε συζήτηση περί αυτόματων και χειροκίνητων.

Mazda MX-5. Το σημείο εκκίνησης στα 31.705 €

Η βασική έκδοση Prime-Line έχει όλα όσα καθορίζουν τον χαρακτήρα του MX-5. Δύο θέσεις, υφασμάτινη οροφή, ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων με 132 ίππους, κίνηση πίσω και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Τα 8,3 δλ. για το 0–100 km/h το τοποθετούν τελευταίο σε επιτάχυνση ανάμεσα στα αυτοκίνητα του θέματος. Σε έναν επαρχιακό δρόμο, όμως, αυτός ο συνδυασμός έχει το δικό του πλεονέκτημα. Μπορείς να δουλέψεις τον κινητήρα, να ανεβάσεις στροφές και να ευχαριστηθείς δύο ή τρεις διαδοχικές αλλαγές ακόμη και σε μια σύντομη διαδρομή. Στα 31.705 € που αναγράφει ο ελληνικός διαμορφωτής της Mazda, το MX-5 είναι η πιο προσιτή απάντηση για όποιον βάζει πρώτο στη λίστα του ένα καλό χειροκίνητο κιβώτιο. Ο συμβιβασμός εδώ είναι εύκολο να εντοπιστεί πριν καν μπεις στην έκθεση. Αν χρειάζεσαι πίσω κάθισμα, πρέπει να κοιτάξεις αλλού.

Toyota GR Yaris. Τρία πεντάλ και τέσσερις κινητήριοι τροχοί

Στα 69.700 €, το GR Yaris Circuit Pack είναι η τετρακίνητη επιλογή της λίστας. Ο τρικύλινδρος turbo των 1,6 λίτρων αποδίδει 280 ίππους, το χειροκίνητο κιβώτιο έχει έξι σχέσεις και το σύστημα GR-Four μοιράζει τη δύναμη στους δύο άξονες. Η Toyota Ελλάς αναφέρει ρητά ότι το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελία, μια ουσιαστική λεπτομέρεια για όποιον αναζητά καινούργιο hot hatch και συναντά συχνά αγγελίες για τα τελευταία κομμάτια παλαιότερων μοντέλων. Αυτό που αγοράζεις εδώ είναι ένας συνδυασμός που δύσκολα επαναλαμβάνεται. Το GR Yaris διατηρεί τις μικρές διαστάσεις και την πίσω πόρτα ενός hatchback, αλλά κάτω από το αμάξωμα χωρά μετάδοση ικανή να περάσει 280 ίππους στον δρόμο. Για τον οδηγό που θέλει να διαλέγει ο ίδιος σχέση πριν από μια κλειστή στροφή και να έχει την πρόσφυση της τετρακίνησης στην έξοδο, είναι το πιο ξεχωριστό αυτοκίνητο της λίστας.

Ford Mustang. Πεντάλιτρος V8 από 80.767 €

Μόλις 11.067 € χωρίζουν το GR Yaris από τη χειροκίνητη Mustang GT Fastback. Η διαφορά ακούγεται σχεδόν παράξενη αν σκεφτείς τι αλλάζει στα μηχανικά μέρη. Από τους τρεις κυλίνδρους περνάς στους οκτώ, από τα 1,6 στα 5,0 λίτρα και από την τετρακίνηση σε 446 ίππους αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος της Ford δίνει τη Mustang GT με το εξάρι μηχανικό κιβώτιο στα 80.767 € και την αντίστοιχη με το αυτόματο δέκα σχέσεων στα 84.776 €. Η προτίμηση στον συμπλέκτη εξοικονομεί εδώ 4.009 €. Υπάρχει και η Mustang Dark Horse, επίσης πισωκίνητη, με 454 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, στα 96.524 €. Για εκείνον πάντως που έχει ως ζητούμενο τον ατμοσφαιρικό V8 και τη δυνατότητα να αλλάζει μόνος του ταχύτητες, η απλή GT προσφέρει ήδη και τα δύο, με διαφορά 15.757 €.

BMW M. Από τη δίθυρη M2 στην τετράθυρη M3

Η BMW M2 παραμένει από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ένας εξακύλινδρος εν σειρά συνεργάζεται με εξάρι χειροκίνητο κιβώτιο και κίνηση πίσω. Στη σημερινή G87 η ισχύς φτάνει τους 480 ίππους. Θέλει όμως προσοχή η τιμή της συγκεκριμένης διαμόρφωσης. Τα 97.150 € του ελληνικού τιμοκαταλόγου αντιστοιχούν ρητά στην αυτόματη M2. Για το χειροκίνητο, που προσφέρεται ως επιλογή στην πισωκίνητη έκδοση, δεν προκύπτει ξεχωριστή τελική ελληνική τιμή από τα δημοσιευμένα στοιχεία. Στις M3 Sedan και M4 Coupé τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Οι βασικές πισωκίνητες εκδόσεις των 480 ίππων συνδυάζονται με έξι χειροκίνητες σχέσεις και κάνουν το 0–100 km/h σε 4,2 δλ. Η τετράθυρη M3 αναγράφεται στα 130.600 € και η δίθυρη M4 στα 133.350 €. Από όλες τις επιλογές του θέματος, η M3 έχει ίσως τον πιο ιδιαίτερο ρόλο. Διατηρεί τέσσερις κανονικές πόρτες και χώρους για την οικογένεια, ενώ στη θέση του οδηγού βρίσκεις ακόμη συμπλέκτη και λεβιέ, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο ισχύος.

Porsche 911. Ποια έκδοση πρέπει να διαλέξεις για να έχεις συμπλέκτη;

Στην 911 η απάντηση κρύβεται σε ένα γράμμα. Η βασική Carrera έχει αυτόματο κιβώτιο, ενώ η Carrera T συνδυάζει τον τρίλιτρο εξακύλινδρο boxer των 394 ίππων με εξάρι χειροκίνητο κιβώτιο και πίσω κίνηση. Η τιμή της Coupé στην Ελλάδα ξεκινά από 212.700 €. Για έναν αγοραστή που θέλει την κλασική διάταξη της 911 και σκοπεύει να τη χαίρεται κυρίως στον δρόμο, αυτή είναι η πρώτη έκδοση που αξίζει να ανοίξει στον διαμορφωτή. Από εκεί και πάνω βρίσκεται η 911 GT3. Ο ατμοσφαιρικός τετράλιτρος boxer αποδίδει 510 ίππους, η κίνηση παραμένει πίσω και η Porsche εξακολουθεί να δίνει τη δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου κιβωτίου, ακόμη και με το πιο διακριτικό πακέτο Touring. Η GT3 ξεκινά από 330.360 €, ενώ η ανοιχτή GT3 S/C, αποκλειστικά χειροκίνητη, φτάνει τα 425.630 €.

H πιο αισθητή απουσία είναι τελικά το προσθιοκίνητο hot hatch. Το Honda Civic Type R, για χρόνια σημείο αναφοράς ακριβώς για την αίσθηση του κιβωτίου του, ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή εμπορική του πορεία με την Ultimate Edition και τα τελευταία διαθέσιμα αυτοκίνητα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο παράδοξο της σημερινής αγοράς. Μπορείς ακόμη να βρεις τρία πεντάλ δίπλα σε έναν πεντάλιτρο V8 ή σε μια Porsche που ανεβάζει 9.000 σ.α.λ. Εκεί που θα περίμενες να έχεις τις περισσότερες επιλογές, σε ένα προσιτό μικρό σπορ αυτοκίνητο, το MX-5 παίζει σχεδόν μόνο του.

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Tags
#bmw M2#BMW M3#BMW M4#Ford Mustang Dark Horse SC#Mazda MX-5#Porsche 911 GT3#Toyota GR Yaris#χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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