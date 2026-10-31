Θες μικρό αυτοκίνητο πόλης; Αυτά τα 3 αγοράζουν οι Έλληνες

Τρία μοντέλα συγκεντρώνουν σχεδόν το 85% των ταξινομήσεων στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης στην Ελλάδα. Ποια ξεχωρίζουν και πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που τα χωρίζει;

Το μικρό αυτοκίνητο πόλης εξακολουθεί να δίνει μια πρακτική απάντηση στην ελληνική καθημερινότητα. Στενοί δρόμοι, περιορισμένες θέσεις στάθμευσης και συνεχείς μετακινήσεις μέσα στην κίνηση δημιουργούν τις συνθήκες στις οποίες οι μαζεμένες διαστάσεις έχουν πραγματική αξία. Για αρκετούς οδηγούς, άλλωστε, το ζητούμενο παραμένει ένα εύχρηστο αυτοκίνητο που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες χωρίς να απαιτεί μεγάλο χώρο στο γκαράζ ή στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, η συνολική κατηγορία Α κατέγραψε 7.111 ταξινομήσεις. Από αυτές, οι 6.035 αφορούν μόλις τρία μοντέλα: τα Kia Picanto, Toyota Aygo X και Fiat Panda. Με συνδυαστικό μερίδιο 84,87%, η συγκεκριμένη τριάδα συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα των ταξινομήσεων στα μικρότερα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς. Η σειρά τους στο εννεάμηνο είναι ξεκάθαρη, παρότι ο Σεπτέμβριος έφερε μια αλλαγή στην κορυφή της μηνιαίας κατάταξης.

Kia Picanto: Πρώτο με 2.601 ταξινομήσεις

Το Kia Picanto βρίσκεται στην πρώτη θέση με 2.601 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο 36,58% στο σύνολο της κατηγορίας. Με άλλα λόγια, περισσότερα από ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα αυτής της κλάσης που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο ήταν Picanto. Η διαφορά του από το δεύτερο Aygo X φτάνει τα 663 αυτοκίνητα, ενώ απέναντι στο τρίτο Panda το προβάδισμα διαμορφώνεται στις 1.105 μονάδες. Πρόκειται για μια σαφή πρωτιά, η οποία επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του μοντέλου στις ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου: με 227 αυτοκίνητα, το Picanto διατήρησε ισχυρό ρυθμό στο τέλος του εννεαμήνου.

Η πρόταση της Kia ακολουθεί τη γνώριμη συνταγή του μικρού πεντάθυρου hatchback. Με μήκος περίπου 3,60 μέτρα, παραμένει ιδιαίτερα συμπαγές, στοιχείο που διευκολύνει τόσο τους ελιγμούς όσο και την αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Στα χαρακτηριστικά της ελληνικής διάθεσής του περιλαμβάνεται και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση της μάρκας. Ενδιαφέρον έχει και η επίδοσή του αποκλειστικά στην υποκατηγορία των συμβατικών μίνι, χωρίς τα A-SUV. Εκεί, το Picanto συγκεντρώνει 54,18%, ξεπερνώντας μόνο του το σύνολο των υπόλοιπων μοντέλων. Στη συνολική εικόνα των μικρών αυτοκινήτων πόλης, πάντως, το μερίδιο που αντιστοιχεί στην πρώτη θέση του είναι το 36,58%.

Toyota Aygo X: Δεύτερο στο εννεάμηνο, πρώτο τον Σεπτέμβριο

Με 1.938 ταξινομήσεις και μερίδιο 27,25%, το Toyota Aygo X καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η απόστασή του από το Panda είναι 442 αυτοκίνητα, ενώ παραμένει ο πλησιέστερος αντίπαλος του Picanto στη συνολική κατάταξη. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην επίδοση του Σεπτεμβρίου. Με 246 ταξινομήσεις, το μικρό Toyota πέρασε μπροστά από το Picanto για τον συγκεκριμένο μήνα και συγκέντρωσε 40,93% της συνολικής κατηγορίας. Η μηνιαία πρωτιά δεν αλλάζει τη σειρά του εννεαμήνου, δείχνει όμως ότι η εικόνα δεν είναι ίδια σε κάθε επιμέρους περίοδο. Το Aygo X προσεγγίζει το αυτοκίνητο πόλης μέσα από μια διαφορετική σχεδιαστική λογική. Η crossover εμφάνιση και η υπερυψωμένη στάση του αμαξώματος το διαφοροποιούν από τα πιο συμβατικά μίνι, διατηρώντας τον αστικό προσανατολισμό του.

Στη σημερινή του μορφή, η Toyota το διαθέτει με full hybrid σύστημα 1,5 λίτρων και συνδυαστική ισχύ 116 ίππων, προσθέτοντας την υβριδική τεχνολογία στις επιλογές της μικρής κατηγορίας. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αστική χρήση, όπου οι συχνές επιβραδύνσεις και οι χαμηλές ταχύτητες ευνοούν τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Στην επιμέρους κατηγορία A-SUV, η κυριαρχία του είναι ακόμη πιο έντονη: το Aygo X συγκεντρώνει 83,90% των ταξινομήσεων του εννεαμήνου.

Fiat Panda: Σταθερή παρουσία στην πρώτη τριάδα

Το Fiat Panda συμπληρώνει την τριάδα με 1.496 ταξινομήσεις και μερίδιο 21,04%. Περίπου ένα στα πέντε αυτοκίνητα της συνολικής κατηγορίας φέρει, επομένως, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία των μικρών μοντέλων πόλης. Η φιλοσοφία του παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την πρακτικότητα. Το ψηλό αμάξωμα, οι όρθιες επιφάνειες και η αξιοποίηση των περιορισμένων εξωτερικών διαστάσεων αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Είναι μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην καθημερινή χρηστικότητα και έχει συνδέσει το όνομα Panda με την απλή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Η συγκεκριμένη οικογένεια συνεχίζει την πορεία της ως Pandina, με υβριδικό σύστημα κίνησης, παράλληλα με το μεγαλύτερο Grande Panda. Τα δύο μοντέλα αποτελούν διαφορετικές προτάσεις στην γκάμα της Fiat, με το μικρότερο να διατηρεί τον γνώριμο ρόλο του. Τον Σεπτέμβριο, πάντως, το Panda περιορίστηκε στις 19 ταξινομήσεις, αισθητά χαμηλότερα από τους δύο πρωταγωνιστές της κατηγορίας. Η επίδοση ενός μήνα δεν αναιρεί την ισχυρή παρουσία του στο εννεάμηνο, όπου διατηρεί καθαρά την τρίτη θέση.

Σχεδόν 85% της κατηγορίας σε τρία μοντέλα

Η απόσταση της πρώτης τριάδας από τα υπόλοιπα μοντέλα είναι μεγάλη. Πίσω από το Panda ακολουθεί το Hyundai i10 με 425 ταξινομήσεις, ενώ το Hyundai Inster βρίσκεται στις 320 και το Leapmotor T03 στις 168. Συνολικά, τα μοντέλα εκτός της πρώτης τριάδας μοιράζονται μόλις 1.076 ταξινομήσεις, λιγότερες από όσες έχει καταγράψει μόνο του το Panda. Αυτό αποτυπώνει πόσο συγκεντρωμένη είναι η συγκεκριμένη κατηγορία στην ελληνική αγορά. Το Picanto κρατά την πρωτιά του εννεαμήνου, το Aygo X κέρδισε τον Σεπτέμβριο και το Panda διατηρεί μια ισχυρή βάση στην τρίτη θέση. Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στο μικρό αυτοκίνητο πόλης, που καλύπτουν μαζί σχεδόν το 85% των ταξινομήσεων της κατηγορίας.