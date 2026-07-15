Τι αυτοκίνητο αγοράζει 1 στους 3 Έλληνες;

Το αυτοκίνητο που επιλέγει σήμερα ένας στους τρεις Έλληνες συνδυάζει compact διαστάσεις, αυξημένη πρακτικότητα και την εμφάνιση ενός SUV.

Οι Έλληνες αγοραστές έχουν δείξει εδώ και καιρό την προτίμησή τους στα SUV, όμως τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ένα συγκεκριμένο μέγεθος έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αγοράς. Ο λόγος για τα B-SUV, τα οποία τον Ιούνιο του 2026 απέσπασαν μερίδιο 33,3%. Με απλά λόγια, ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας τον προηγούμενο μήνα ήταν ένα μικρό SUV. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα μεγαλύτερα C-SUV, D-SUV και οι υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων ελεύθερου χρόνου. Συνολικά, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν τον Ιούνιο τις 18.672 μονάδες, αυξημένες κατά 27,5% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025. Το μερίδιο των B-SUV αντιστοιχεί επομένως σε περίπου 6.200 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα.

Τα B-SUV δεν κατέκτησαν απλώς την πρώτη θέση. Άφησαν πίσω ακόμη και τα συμβατικά μοντέλα της κατηγορίας Β, δηλαδή τα γνωστά supermini, τα οποία παραδοσιακά αποτελούσαν μία από τις ασφαλέστερες επιλογές για τον Έλληνα οδηγό. Τα supermini συγκέντρωσαν τον Ιούνιο μερίδιο 27%, έναντι 24,4% το 2025. Παρότι ενισχύθηκαν κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, δεν κατάφεραν να πλησιάσουν τα B-SUV, τα οποία έφτασαν στο 33,3%, από 31,2% έναν χρόνο νωρίτερα. Αθροιστικά, οι δύο εκδοχές της κατηγορίας Β –supermini και B-SUV– κάλυψαν το εντυπωσιακό 60,3% της ελληνικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι έξι στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον Ιούνιο ανήκαν σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Η αγορά δείχνει επομένως ξεκάθαρα ότι στρέφεται σε αυτοκίνητα σχετικά περιορισμένων διαστάσεων, με τα B-SUV να κερδίζουν τελικά τη μάχη χάρη στην πιο περιπετειώδη εμφάνιση, την ψηλότερη θέση οδήγησης και την αυξημένη πρακτικότητα.

Γιατί οι Έλληνες επιλέγουν B-SUV;

Η επιτυχία των μικρών SUV δεν είναι τυχαία. Η συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου συναντώνται οι ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης με εκείνες ενός οικογενειακού αυτοκινήτου. Ένα σύγχρονο B-SUV παραμένει αρκετά μικρό ώστε να κινείται και να παρκάρει σχετικά εύκολα μέσα στην πόλη, προσφέρει όμως καλύτερη πρόσβαση στην καμπίνα, μεγαλύτερο χώρο αποσκευών και πιο άνετη θέση για τους επιβάτες σε σχέση με ένα κλασικό supermini. Παράλληλα, η σχεδίαση παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι αυξημένες αποστάσεις από το έδαφος, τα προστατευτικά χαμηλά στο αμάξωμα και οι πιο έντονες αναλογίες δίνουν στα B-SUV την εικόνα ενός μεγαλύτερου και ακριβότερου αυτοκινήτου, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εξωτερικές διαστάσεις. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι και η τεράστια ποικιλία επιλογών. Η αγορά διαθέτει πλέον B-SUV με βενζινοκινητήρες, ήπια υβριδικά και full hybrid συστήματα, LPG, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Ο αγοραστής μπορεί έτσι να βρει μία πρόταση προσαρμοσμένη τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στις καθημερινές του ανάγκες.

Η κυριαρχία των B-SUV δεν περιορίζεται μόνο στις πωλήσεις του Ιουνίου. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2026, η κατηγορία συγκέντρωσε μερίδιο 37,2%, έναντι 34,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά από τα supermini γίνεται μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τα συμβατικά μοντέλα της κατηγορίας Β περιορίζονται στο 22,4% από την αρχή της χρονιάς. Έτσι, τα B-SUV πωλούν σχεδόν 15 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τα hatchback στα οποία βασίζονται συνήθως. Συνολικά, η κατηγορία Β έχει καταλάβει το 59,6% της αγοράς στο πρώτο εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες αγοράζουν κυρίως μικρά και compact μοντέλα. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι πλέον επιλέγουν πολύ συχνότερα την SUV εκδοχή τους.

Τα SUV έφτασαν συνολικά το 61,3%

Η γενικότερη εικόνα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Αν συνυπολογιστούν όλες οι κατηγορίες SUV, από τα μικρότερα A-SUV μέχρι τα μεγάλα και πολυτελή μοντέλα, το συνολικό τους μερίδιο τον Ιούνιο έφτασε το 61,3%. Τον ίδιο μήνα του 2025 βρίσκονταν στο 58,7%, επομένως μέσα σε έναν χρόνο κέρδισαν ακόμη 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ποσοστό τους ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, στο 65,5%, από 60,8% πέρυσι. Τα B-SUV, όμως, είναι εκείνα που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της κυριαρχίας. Τα μεγαλύτερα C-SUV κατέλαβαν τον Ιούνιο το 18,1% της αγοράς και τα D-SUV το 7,5%, ποσοστά σημαντικά αλλά σαφώς χαμηλότερα από το 33,3% των μικρών SUV. Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα «τι αυτοκίνητο αγοράζει ένας στους τρεις Έλληνες;» είναι ξεκάθαρη. Ένα B-SUV: αρκετά μικρό για την πόλη, αρκετά πρακτικό για την οικογένεια και με την εμφάνιση που ζητά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

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