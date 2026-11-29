Με 16.900 € βρίσκεις ένα πεντάθυρο diesel με 100.00+ χλμ. ή παίρνεις τα κλειδιά ενός καινούργιου αυτοκινήτου και σου μένουν 950 €. Κοιτάξαμε πόσο ζητούν σήμερα για Volkswagen Golf, Renault Mégane και BMW Σειρά 1 του 2021 και τι μπορείς να παραγγείλεις στην αντιπροσωπεία με τα ίδια χρήματα.

Ας πούμε ότι έχεις 19.000 € και ψάχνεις αυτοκίνητο. Ανοίγεις τις αγγελίες και βρίσκεις μια BMW Σειρά 1 πενταετίας, με βενζινοκινητήρα και 45.000 χλμ. Λίγο παραπάνω κοστίζει ένα Volkswagen Golf της ίδιας χρονιάς, με 150 ίππους και ακόμη λιγότερα χιλιόμετρα. Κάπου εκεί γεννιέται η απορία που αξίζει να λύσεις πριν κλείσεις ραντεβού με τον πωλητή. Αν έμπαινες αύριο σε μια αντιπροσωπεία με το ίδιο ποσό, με τι αυτοκίνητο θα μπορούσες να φύγεις; Για να έχει νόημα η σύγκριση, διαλέξαμε συγκεκριμένες αγγελίες για τρία πεντάθυρα μικρομεσαία με πρώτη ταξινόμηση το 2021. Τα ποσά των μεταχειρισμένων είναι όσα ζητούν οι πωλητές και τα χιλιόμετρα όσα αναγράφουν στις αγγελίες τους. Στην πλευρά των καινούργιων κοιτάξαμε την τιμή αγοράς κάθε έκδοσης στην Ελλάδα.

Στα 16.900 € παίρνεις Mégane diesel ή καινούργιο Sandero και κρατάς 950 €

Το πεντάθυρο Renault Mégane 1.5 Blue dCi Intens που βρήκαμε έχει διανύσει 102.421 χλμ. και ο πωλητής του ζητά 16.900 €. Για κάποιον που καλύπτει συχνά τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, είναι εύκολο να καταλάβεις τη γοητεία του. Παίρνει ένα οικογενειακό μικρομεσαίο με πετρελαιοκινητήρα, στην έκδοση εξοπλισμού Intens, έχοντας βάλει ταβάνι τα 17.000 €. Στην ίδια οικογένεια μαρκών, όμως, υπάρχει το καινούργιο Dacia Sandero Essential TCe 100 στα 15.950 €. Έχει πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, βενζινοκινητήρα turbo 100 ίππων και σου αφήνει 950 € στην τσέπη. Το Mégane ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία και ο diesel ταιριάζει σε εκείνον που γράφει πολλά χιλιόμετρα εκτός πόλης. Αν όμως η καθημερινή διαδρομή σου είναι δέκα χιλιόμετρα μέχρι το γραφείο και άλλα τόσα για την επιστροφή, τι ακριβώς θα αξιοποιήσεις από αυτά τα πλεονεκτήματα; Το Sandero σού καλύπτει την ανάγκη για ένα πεντάθυρο και ξεκινά τη ζωή του στα δικά σου χέρια.

Στα 17.500 € διαλέγεις ανάμεσα σε BMW Σειρά 1 και Suzuki Swift

Η πιο κοντινή αναμέτρηση σε τιμή έρχεται από δύο αυτοκίνητα που δύσκολα θα έβαζες αυθόρμητα στην ίδια λίστα. Μια BMW 116i του 2021, με τον βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων των 109 ίππων και 50.355 χλμ., προσφέρεται στα 17.500 €. Το Suzuki Swift 1.2 Hybrid GL κοστίζει καινούργιο 17.090 €. Μόλις 410 € χωρίζουν το ιαπωνικό σουπερμίνι από το γερμανικό premium hatchback. Η BMW προσφέρει μεγαλύτερο αμάξωμα και ισχυρότερο κινητήρα. Το Swift απαντά με πιο βολικές διαστάσεις για την πόλη, ήπια υβριδικό σύστημα 81 ίππων και εξοπλισμό που έχει αξία κάθε πρωί στο παρκάρισμα. Ακόμη και η βασική GL διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες, προβολείς LED και οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών. Υπάρχει μάλιστα και δεύτερη 116i στις αγγελίες, με 45.000 χλμ. στα 19.000 €. Στα χρήματα εκείνης χωράει πλέον το πλουσιότερο Swift GL+ των 18.090 €, με υπόλοιπο 910 €.

Το Golf των 150 ίππων βάζει στο παιχνίδι και τα καινούργια αυτόματα

Στο Volkswagen Golf φαίνεται καλύτερα γιατί η χρονολογία από μόνη της λέει λίγα. Ένα 1.0 eTSI Life DSG 110 ίππων με 133.000 χλμ. προσφέρεται στα 15.200 €, δηλαδή 750 € χαμηλότερα από το καινούργιο Sandero, και έχει ήδη αυτόματο κιβώτιο. Αν θέλεις τον 1.5 TSI των 150 ίππων, βρήκαμε ένα Golf Life με 42.600 χλμ. στα 19.350 €. Τα δύο Volkswagen έχουν την ίδια ηλικία, αλλά τα χωρίζουν 90.400 χλμ. και 4.150 €. Κοντά στην τιμή του δεύτερου Golf, τα 19.890 € αρκούν για ένα καινούργιο Swift 1.2 Hybrid GL+ CVT. Με 540 € επιπλέον αποκτάς την ευκολία του αυτόματου, αλλά πέφτεις από τους 150 στους 81 ίππους. Πιο ενδιαφέρουσα για όποιον κοιτάζει το Golf και για τις επιδόσεις του είναι η πρόταση της MG. Το MG3 Hybrid+ Excite κοστίζει 20.450 €, έχει αυτόματο κιβώτιο και πλήρως υβριδικό σύστημα 195 ίππων. Η διαφορά από το μεταχειρισμένο Volkswagen είναι 1.100 €. Παραχωρείς χώρους περνώντας στην κατηγορία των σουπερμίνι, κερδίζεις όμως ισχύ και τη δυνατότητα να κινείσαι ηλεκτρικά σε τμήματα της αστικής διαδρομής χωρίς να χρειάζεσαι πρίζα.

Και αν θέλεις να μείνεις στην ίδια κατηγορία μεγέθους; Ένα Golf 1.5 eTSI Style DSG 150 ίππων, με 42.790 χλμ., εμφανίζεται στις αγγελίες στα 23.850 €. Η Citroën διαθέτει το καινούργιο C4 Hybrid με αυτόματο κιβώτιο από 22.700 €. Εδώ μπορείς να κρατήσεις τις πέντε πόρτες, τους οικογενειακούς χώρους και το αυτόματο κιβώτιο, να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο και να πληρώσεις 1.150 € λιγότερα. Από όλες τις συγκρίσεις, οι δύο αγγελίες των Golf 1.5 έχουν ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα αυτοκίνητα έχουν την ίδια ηλικία, την ίδια ισχύ και διαφορά μόλις 190 χλμ. στο οδόμετρο. Κι όμως, το Life και το αυτόματο, ήπια υβριδικό Style απέχουν 4.500 € στη ζητούμενη τιμή. Στην πρώτη περίπτωση, για να πάρεις καινούργιο με ανάλογες επιδόσεις, κοιτάζεις ένα μικρότερο MG και βάζεις κάτι παραπάνω. Στη δεύτερη, η ίδια βόλτα στις αντιπροσωπείες σε βάζει σε οικογενειακό Citroën και γυρίζεις σπίτι με χρήματα στην τσέπη. Γι’ αυτό, όταν βρεις την αγγελία που σου αρέσει, κράτα την έκδοση, τα χιλιόμετρα και κυρίως το ακριβές ποσό. Με αυτό αξίζει να περάσεις και μια βόλτα από την έκθεση.