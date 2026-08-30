Τι Kia παίρνω με 25.000 ευρώ; Οι επιλογές με 7 χρόνια εγγύηση

Από ένα ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης μέχρι crossover, αυτόματο mild hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό SUV, η Kia προσφέρει τέσσερις διαφορετικές λύσεις μέχρι τα 25.000 ευρώ.

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με προϋπολογισμό έως 25.000 ευρώ απαιτεί πλέον αρκετή έρευνα, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί και πολλές από τις δημοφιλείς προτάσεις της αγοράς έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο. Η γκάμα της Kia, ωστόσο, εξακολουθεί να προσφέρει αρκετές και –κυρίως– πολύ διαφορετικές μεταξύ τους επιλογές. Στο συγκεκριμένο ποσό συναντάμε το προσιτό Picanto, το SUV πόλης Stonic, το μεγαλύτερο και ισχυρότερο XCeed, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό EV2, εφόσον συνυπολογιστούν η προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας και η κρατική επιδότηση. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η γνωστή εργοστασιακή εγγύηση της Kia για 7 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο.

Kia Picanto: Η πιο προσιτή επιλογή

Το Kia Picanto αποτελεί το σημείο εισόδου στην γκάμα της κορεατικής εταιρείας και ταυτόχρονα ένα από τα λιγότερα παραδοσιακά αυτοκίνητα πόλης που εξακολουθούν να πωλούνται στην ελληνική αγορά. Η τιμή του ξεκινά από 15.990 ευρώ για την έκδοση 1.0 68 PS Optimum, μετά την έκπτωση των 700 ευρώ. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι οι ιδιαίτερα περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις, που το καθιστούν εύκολο στην κίνηση και στη στάθμευση μέσα στην πόλη, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυστηρά διθέσια ή τριθέσια λογική.

Ο ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος κινητήρας του ενός λίτρου αποδίδει 68 ίππους και συνεργάζεται με μηχανικό κιβώτιο πέντε σχέσεων. Δεν προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις, είναι όμως επαρκής για καθημερινές αστικές μετακινήσεις, με χαμηλό λειτουργικό κόστος και απλή μηχανολογική διάταξη. Η πλουσιότερη έκδοση Premium κοστίζει 16.690 ευρώ, ενώ η αισθητικά αναβαθμισμένη GT-Line φτάνει τα 18.590 ευρώ. Για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιούν συμπλέκτη μέσα στην κίνηση, υπάρχει και αυτόματη επιλογή. Το Picanto Optimum AUTO ξεκινά από 16.890 ευρώ, ενώ το Premium AUTO διαμορφώνεται στα 17.590 ευρώ. Έτσι, ακόμη και η ακριβότερη διαθέσιμη επιλογή παραμένει πολύ χαμηλότερα από το όριο των 25.000 ευρώ, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο για επιπλέον εξοπλισμό, ασφάλιση ή άλλα έξοδα της αγοράς.

Kia Stonic: Το προσιτό SUV πόλης

Για κάποιον που θέλει ένα πιο ψηλό αυτοκίνητο, χωρίς να φτάσει στις διαστάσεις και στο κόστος ενός οικογενειακού SUV, το Kia Stonic αποτελεί την αμέσως επόμενη επιλογή. Η βασική έκδοση Stonic 1.0T 100 PS 6MT GL Inmotion προσφέρεται από 19.190 ευρώ. Σε αντίθεση με το Picanto, εδώ χρησιμοποιείται υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,0 λίτρου με 100 ίππους, ο οποίος ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις ενός ταξιδιού και στις μετακινήσεις με περισσότερους επιβάτες.

Το Stonic διατηρεί σχετικά περιορισμένο μήκος, με αποτέλεσμα να παραμένει βολικό στην πόλη, προσφέροντας όμως υψηλότερη θέση οδήγησης, ευκολότερη πρόσβαση στην καμπίνα και περισσότερο χώρο για αποσκευές. Δεν είναι τετρακίνητο, καθώς ο χαρακτήρας του είναι ξεκάθαρα αστικός, αλλά η αυξημένη απόσταση από το έδαφος το βοηθά σε κακούς δρόμους και απότομες ράμπες. Η έκδοση GL Optimum με μηχανικό κιβώτιο κοστίζει 19.990 ευρώ, ενώ η καλύτερα εξοπλισμένη GLS Platinum διαμορφώνεται στα 22.190 ευρώ. Διαθέσιμη είναι και αυτόματη έκδοση με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Το Stonic 1.0T 100 PS 7DCT GL Inmotion κοστίζει 21.390 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο Optimum 7DCT φτάνει τα 22.190 ευρώ. Μόνο η κορυφαία έκδοση GT-Line, με τιμή 25.690 ευρώ, ξεπερνά ελαφρώς το όριο του συγκεκριμένου αφιερώματος. Οι υπόλοιπες επιλογές βρίσκονται άνετα κάτω από τις 25.000 ευρώ, ακόμη και με αυτόματο κιβώτιο.

Kia XCeed: Μεγαλύτερο, ισχυρότερο και mild hybrid

Το Kia XCeed αποτελεί ίσως την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για τον αγοραστή που διαθέτει ολόκληρο το ποσό των 25.000 ευρώ. Είναι αισθητά μεγαλύτερο από το Stonic, προσφέρει καλύτερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές και έχει πιο ώριμη συμπεριφορά στον αυτοκινητόδρομο. Η γκάμα ξεκινά από τα 22.390 ευρώ για το XCeed 1.0T 115 PS Premium 6MT Hybrid. Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,0 λίτρου αποδίδει 115 ίππους και συνδυάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, το οποίο υποβοηθά τον θερμικό κινητήρα και επιτρέπει λειτουργίες όπως η ανάκτηση ενέργειας και η ελεύθερη κύλιση.

Με 23.990 ευρώ διατίθεται η πλουσιότερη έκδοση Platinum 6MT Hybrid, παραμένοντας μέσα στο διαθέσιμο budget. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η δυνατότητα αγοράς του XCeed με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Το XCeed Premium 7DCT Hybrid κοστίζει 23.390 ευρώ, ενώ το Platinum 7DCT Hybrid αγγίζει ακριβώς το όριο, με τιμή 24.990 ευρώ. Πρόκειται, επομένως, για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ολοκληρωμένα αυτόματα crossover που μπορεί να αγοράσει κάποιος με έως 25.000 ευρώ. Η χειροκίνητη GT-Line κοστίζει 25.990 ευρώ και μένει οριακά εκτός, όπως και οι εκδόσεις με τον ισχυρότερο κινητήρα 1.6T των 150 ίππων, οι οποίες ξεκινούν από 25.890 ευρώ.

Kia EV2: Η ηλεκτρική επιλογή από 22.990 ευρώ

Το νεότερο μέλος της λίστας είναι το Kia EV2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV που φέρνει τη σχεδιαστική ταυτότητα των μεγαλύτερων ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας σε μια σαφώς πιο προσιτή κατηγορία. Η βασική έκδοση EV2 Light Standard Range διαθέτει μπαταρία 42,2 kWh, τετραθέσια διάταξη και εργοστασιακή τιμή 31.490 ευρώ. Με την έκπτωση των 4.000 ευρώ της Kia, η τιμή περιορίζεται στα 27.490 ευρώ, ενώ μετά την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στα 22.990 ευρώ. Η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης φτάνει έως τα 317 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη διάσταση των τροχών. Πρόκειται για μια τιμή που καλύπτει με άνεση τις καθημερινές μετακινήσεις, αρκεί ο ιδιοκτήτης να έχει πρόσβαση σε οικιακή ή τακτική δημόσια φόρτιση.

Για όσους χρειάζονται κανονική πενταθέσια καμπίνα, υπάρχει το EV2 Air Standard Range. Η αρχική τιμή των 33.490 ευρώ μειώνεται στα 29.490 ευρώ μετά την έκπτωση της Kia και στα 24.990 ευρώ με την κρατική επιδότηση. Είναι, συνεπώς, η πλουσιότερη ηλεκτρική επιλογή που χωρά ακριβώς στον προϋπολογισμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι, χωρίς την κρατική ενίσχυση, το EV2 ξεπερνά τις 25.000 ευρώ. Η τελική τιμή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τους όρους του προγράμματος επιδότησης κατά την ημερομηνία αγοράς. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται επίσης για 7 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους όρους της Kia.

Ποιο Kia αξίζει περισσότερο;

Η τελική επιλογή εξαρτάται από τη χρήση:

Το Picanto είναι το οικονομικότερο και καταλληλότερο για την πόλη

είναι το οικονομικότερο και καταλληλότερο για την πόλη Το Stonic προσθέτει την εμφάνιση και την πρακτικότητα ενός μικρού SUV.

προσθέτει την εμφάνιση και την πρακτικότητα ενός μικρού SUV. Το XCeed αποτελεί την πληρέστερη λύση για οικογένεια και ταξίδια, ειδικά στην αυτόματη έκδοση Platinum των 24.990 ευρώ.

αποτελεί την πληρέστερη λύση για οικογένεια και ταξίδια, ειδικά στην αυτόματη έκδοση Platinum των 24.990 ευρώ. Το EV2, από την άλλη πλευρά, είναι η πιο σύγχρονη και οικονομική στη χρήση πρόταση, εφόσον υπάρχει δυνατότητα φόρτισης και ο αγοραστής δικαιούται την κρατική επιδότηση.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό των 25.000 ευρώ δίνει πρόσβαση σε τέσσερα διαφορετικά Kia και σε έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό εκδόσεων, όλες με το σημαντικό πλεονέκτημα της 7ετούς εργοστασιακής εγγύησης.