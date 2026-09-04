Τι μεταχειρισμένο μικρό με αυτόματο κιβώτιο αγοράζεις έως 15.000 ευρώ;

Ψάξαμε στο car.gr και βρήκαμε επτά μεταχειρισμένα μικρά με αυτόματο κιβώτιο έως 15.000 ευρώ. Πόσο κοστίζουν, τι καίνε και τι πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις.

Το μεταχειρισμένο μικρό με αυτόματο κιβώτιο είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση για όποιον περνά καθημερινά αρκετή ώρα στην κίνηση. Με έως 15.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές που συνδυάζουν ευκολία στην οδήγηση, μικρές εξωτερικές διαστάσεις και λογικό κόστος χρήσης, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Χρειάζεται, όμως, προσοχή στη συγκεκριμένη έκδοση. Κάτω από την περιγραφή «αυτόματο» συναντάμε συμβατικά κιβώτια με μετατροπέα ροπής, κιβώτια διπλού συμπλέκτη, CVT και ρομποτικά μονού συμπλέκτη. Οι διαφορές τους γίνονται αισθητές τόσο στην οδήγηση όσο και στον έλεγχο πριν από την αγορά.

Πόσο κοστίζουν στο car.gr

Ψάχνοντας στις αγγελίες, βρήκαμε τις παρακάτω εκδόσεις μέσα στο όριο των 15.000 ευρώ, με αρκετές να αφήνουν περιθώριο για μεταβίβαση και αρχική συντήρηση.

Μοντέλο και έκδοση Χρονολογίες Ενδεικτικές τιμές Toyota Yaris 1.5 Hybrid 100 e-CVT 2015-2017 11.500-14.000 ευρώ Hyundai i10 1.2 87 αυτόματο 2018-2019 11.000-13.000 ευρώ Renault Clio 1.5 dCi 90 EDC 2014-2018 8.500-13.000 ευρώ Peugeot 208 1.2 PureTech 110 EAT6 2016-2018 9.000-12.000 ευρώ Fiat 500 1.2 69 Dualogic 2014-2018 10.000-13.000 ευρώ Kia Picanto 1.25 84 αυτόματο 2017-2018 11.500-13.000 ευρώ Honda Jazz 1.3 i-VTEC 102 CVT 2016-2017 13.500-14.500 ευρώ

Toyota Yaris Hybrid: οικονομία εκεί που τη χρειάζεσαι περισσότερο

Το Yaris Hybrid τρίτης γενιάς είναι από τις πρώτες επιλογές που αξίζει να εξετάσει κάποιος για καθημερινή αστική χρήση. Ο βενζινοκινητήρας των 1,5 λίτρων συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 100 ίππους, ενώ η μετάδοση e-CVT προσφέρει ομαλή επιτάχυνση χωρίς διακοπές για αλλαγές σχέσεων. Στο car.gr βρήκαμε Yaris Hybrid του 2015 στα 11.600 ευρώ με 165.000 χλμ. και του 2017 στα 13.890 ευρώ με 110.000 χλμ. Η χαμηλή κατανάλωση στην πόλη είναι το βασικό του πλεονέκτημα, μαζί με την ξεκούραστη λειτουργία του υβριδικού συστήματος.

Πριν από την αγορά, προτεραιότητα έχει ο έλεγχος της μπαταρίας υψηλής τάσης και ολόκληρου του υβριδικού συστήματος. Ζητάμε ιστορικό συντήρησης και ελέγχουμε τη σωστή ψύξη της μπαταρίας, τη μικρή μπαταρία 12V και τα φρένα. Η ηλικία της υβριδικής μπαταρίας χρειάζεται αξιολόγηση, ακόμη κι αν το αυτοκίνητο έχει λίγα χιλιόμετρα. Το e-CVT δεν χρησιμοποιεί τον ιμάντα ενός συμβατικού CVT. Επίσης, οι αυξημένες στροφές του κινητήρα με βαθύ γκάζι είναι χαρακτηριστικό της λειτουργίας του και δεν σημαίνουν από μόνες τους ότι υπάρχει πρόβλημα.

Hyundai i10: κλασικό αυτόματο σε βολικές διαστάσεις

Το i10 δεύτερης γενιάς με τον ατμοσφαιρικό 1.2 των 87 ίππων συνδυάζεται με τετρατάχυτο αυτόματο με μετατροπέα ροπής. Είναι μια πρακτική πρόταση για όποιον δίνει προτεραιότητα στην ευκολία μέσα στην πόλη και στο παρκάρισμα. Βρήκαμε i10 του 2018 στα 10.990 ευρώ με 106.000 χλμ. και του 2019 στα 12.500 ευρώ με 71.620 χλμ. Οι επιδόσεις του είναι μέτριες και οι τέσσερις σχέσεις δεν ευνοούν ιδιαίτερα την οικονομία στο ταξίδι, αλλά η λειτουργία του είναι πιο ομαλή από εκείνη ενός απλού ρομποτικού.

Στον έλεγχο δίνουμε προσοχή σε μπαταρία εκκίνησης και σύστημα ανάφλεξης, καθώς σχετικές βλάβες εμφανίζονται στις καταγραφές αυτής της γενιάς. Ελέγχουμε επίσης φρένα, τιμόνι, διαρροές και σταθερότητα του ρελαντί. Το κιβώτιο πρέπει να επιλέγει D και R χωρίς έντονο χτύπημα και να αλλάζει ομαλά αφού ζεσταθεί. Προσοχή στη γενιά: το νεότερο i10 με AMT έχει ρομποτικό κιβώτιο, με διαφορετική συμπεριφορά.

Renault Clio: για περισσότερα χιλιόμετρα εκτός πόλης

Το Clio τέταρτης γενιάς με τον 1.5 dCi των 90 ίππων και το εξατάχυτο EDC προσφέρει χαμηλή κατανάλωση και τη ροπή ενός diesel, σε συνδυασμό με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Βρήκαμε Clio του 2016 στα 9.900 ευρώ με 105.417 χλμ. και του 2018 στα 12.950 ευρώ με 150.296 χλμ. Χαμηλότερα, στα 8.500 ευρώ, βρήκαμε αυτοκίνητο του 2014, αλλά με 268.000 χλμ. Η διαφορά αυτή δείχνει πόσο προσεκτικά πρέπει να διαβάζεται κάθε αγγελία.

Στο EDC ελέγχουμε συμπλέκτες, ενεργοποιητές και ηλεκτρονική διαχείριση. Τρέμουλο στην εκκίνηση, δυσκολία επιλογής σχέσης και προειδοποιήσεις στο καντράν χρειάζονται διάγνωση πριν προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στον κινητήρα ενδιαφέρουν η κατάσταση των DPF, EGR και συστήματος ψεκασμού, καθώς και η αποδεδειγμένη αλλαγή ιμάντα χρονισμού όταν προβλέπεται. Το συγκεκριμένο Clio ταιριάζει περισσότερο σε χρήση που περιλαμβάνει μεγαλύτερες διαδρομές. Οι αποκλειστικά σύντομες μετακινήσεις στην πόλη δυσκολεύουν την αναγέννηση του DPF.

Peugeot 208: καλύτερες επιδόσεις, περισσότερη προσοχή στον PureTech

Το ανανεωμένο 208 πρώτης γενιάς με τον 1.2 PureTech των 110 ίππων και το EAT6 προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στις συγκεκριμένες επτά εκδόσεις. Το εξατάχυτο αυτόματο της Aisin χρησιμοποιεί μετατροπέα ροπής και συνεργάζεται με έναν κινητήρα που έχει αρκετή δύναμη για καθημερινή χρήση και ταξίδι. Βρήκαμε 208 του 2016 στα 9.950 ευρώ με 98.000 χλμ., του 2017 στα 11.750 ευρώ με 107.850 χλμ. και του 2018 στα 9.650 ευρώ με 118.000 χλμ.

Το σημαντικότερο σημείο ελέγχου είναι ο ιμάντας χρονισμού που λειτουργεί μέσα στο λάδι. Η πρόωρη φθορά του μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία και την πίεση λαδιού. Στις προηγούμενες γενιές PureTech έχουν επίσης αναγνωριστεί περιπτώσεις υπερβολικής κατανάλωσης λαδιού. Ζητάμε αναλυτικά παραστατικά συντήρησης, επιβεβαιώνουμε τις προδιαγραφές λιπαντικού και αναθέτουμε τον έλεγχο σε συνεργείο που γνωρίζει τον κινητήρα. Μια αλλαγή ιμάντα δεν αρκεί ως διαβεβαίωση, αν δεν γνωρίζουμε αν προηγήθηκε πρόβλημα λίπανσης. Επιβεβαιώνουμε, επίσης, ότι το αυτοκίνητο έχει πράγματι EAT6, καθώς υπάρχουν 208 με διαφορετικό ρομποτικό κιβώτιο.

Fiat 500: το στυλ συνοδεύεται από Dualogic

Το Fiat 500 1.2 των 69 ίππων εξακολουθεί να κερδίζει με τη σχεδίαση και τις μικρές διαστάσεις του. Το πεντατάχυτο Dualogic είναι ρομποτικό μονού συμπλέκτη, κάτι που σημαίνει ότι οι παύσεις ανάμεσα στις αλλαγές γίνονται αισθητές. Βρήκαμε 500 Dualogic του 2014 στα 10.350 ευρώ με 69.000 χλμ. και του 2017 στα 11.500 ευρώ με περίπου 101.000 χλμ., ενώ ένα αυτόματο του 2018 κόστιζε 13.000 ευρώ με 54.000 χλμ.

Πριν από την αγορά χρειάζεται δοκιμή στην κίνηση, ώστε να διαπιστωθεί αν η λειτουργία του Dualogic ταιριάζει στον οδηγό. Παράλληλα, ελέγχονται συμπλέκτης, ενεργοποιητής, αντλία και υδραυλικό κύκλωμα. Διαρροές και προβλήματα πίεσης μπορούν να προκαλέσουν αδυναμία επιλογής σχέσης ή ανεπιθύμητη μετάβαση στη νεκρά. Έντονο τρέμουλο και προειδοποιήσεις κιβωτίου δεν δικαιολογούνται ως φυσιολογικά χαρακτηριστικά ενός ρομποτικού. Χρειάζονται επίσης αποδεικτικά συντήρησης του κινητήρα και του ιμάντα χρονισμού.

Kia Picanto: μια ακόμη λογική επιλογή για την πόλη

Το Picanto τρίτης γενιάς με τον 1.25 των 84 ίππων, που συχνά περιγράφεται στις αγγελίες ως 1.2, συνδυάζεται με κλασικό τετρατάχυτο αυτόματο. Οι πέντε πόρτες και οι μικρές διαστάσεις εξυπηρετούν την καθημερινότητα, χωρίς οι επιδόσεις να αποτελούν προτεραιότητα. Βρήκαμε αυτόματα Picanto του 2018 στα 11.499 ευρώ με 158.000 χλμ. και στα 12.500 ευρώ με 105.000 χλμ., καθώς και ένα GT Line του 2017 στα 13.000 ευρώ με 68.500 χλμ.

Στον προαγοραστικό έλεγχο δίνουμε βάρος στη λειτουργία του κιβωτίου κρύου και ζεστού, στις πιθανές διαρροές και στο ιστορικό συντήρησης. Ελέγχουμε ακόμη μπαταρία, φρένα, αναρτήσεις και κλιματισμό, καθώς και χτυπήματα σε τροχούς και κάτω μέρος από την αστική χρήση. Η ακριβής έκδοση έχει σημασία και εδώ. Μεταγενέστερα Picanto διατίθενται με AMT, επομένως η λέξη «αυτόματο» δεν εγγυάται ότι πρόκειται για το ίδιο σύστημα μετάδοσης.

Honda Jazz: η επιλογή της πρακτικότητας

Το Jazz της γενιάς 2015-2020 με τον 1.3 i-VTEC των 102 ίππων και CVT ξεχωρίζει για τους χώρους και τη διαμόρφωση της καμπίνας. Τα Magic Seats επιτρέπουν την αναδίπλωση αλλά και την ανύψωση των πίσω εδράνων, διευκολύνοντας τη μεταφορά αντικειμένων. Βρήκαμε Jazz CVT του 2016 στα 13.700 ευρώ με 73.300 χλμ. και του 2017 στα 14.400 ευρώ με 61.000 χλμ. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας χρειάζεται στροφές όταν ζητηθούν επιδόσεις, κάτι που γίνεται περισσότερο αισθητό με το CVT.

Πριν από την αγορά ζητάμε τεκμηριωμένη συντήρηση του κιβωτίου με το προβλεπόμενο υγρό Honda. Τρέμουλο, ασυνήθιστος επίμονος θόρυβος και καθυστέρηση εμπλοκής χρειάζονται διερεύνηση. Παρότι η γενική εικόνα στους τεχνικούς ελέγχους είναι καλή, στις καταγραφές οδικών βλαβών εμφανίζεται συχνά η μπαταρία εκκίνησης. Ελέγχουμε επίσης ηλεκτρικό εξοπλισμό, συστήματα υποβοήθησης και τυχόν εκκρεμείς ανακλήσεις. Το συγκεκριμένο CVT διαφέρει από το ρομποτικό i-Shift παλαιότερων Jazz.

Ιπποδύναμη, κατανάλωση και επιδόσεις

Έκδοση Καύσιμο Ισχύς Κιβώτιο 0-100 χλμ./ώρα Μικτή κατανάλωση NEDC Yaris 1.5 Hybrid Βενζίνη, full hybrid 100 PS συνολικά e-CVT 11,8 δλ. 3,3-3,7 λτ./100 χλμ. i10 1.2 Βενζίνη 87 PS Αυτόματο 4 σχέσεων 13,8 δλ. 5,9 λτ./100 χλμ. Clio 1.5 dCi Πετρέλαιο 90 PS EDC 6 σχέσεων 12,9 δλ. 3,5 λτ./100 χλμ. 208 1.2 PureTech Βενζίνη 110 PS EAT6 6 σχέσεων 9,8 δλ. 4,5 λτ./100 χλμ. 500 1.2 Βενζίνη 69 PS Dualogic 5 σχέσεων 12,9 δλ. 4,5 λτ./100 χλμ. Picanto 1.25 Βενζίνη 84 PS Αυτόματο 4 σχέσεων 13,7 δλ. 5,4 λτ./100 χλμ. Jazz 1.3 i-VTEC Βενζίνη 102 PS CVT 12,0 δλ. 4,6-4,9 λτ./100 χλμ.

Για i10 και Picanto χρησιμοποιούνται προδιαγραφές του 2017, για 208 του 2016, για 500 και Jazz του 2015 και για Clio προδιαγραφές πριν από τη μετάβαση στο WLTP. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά έτος και εξοπλισμό. Η κατανάλωση αφορά τον παλαιότερο κύκλο NEDC και στην καθημερινή χρήση μπορεί να είναι αισθητά υψηλότερη.

Ποιο θα βάζαμε πρώτο στη λίστα;

Για καθημερινή κίνηση στην πόλη, θα ξεκινούσαμε από ένα Yaris Hybrid με ελεγμένο υβριδικό σύστημα. Για μικρότερες διαστάσεις και συμβατικό αυτόματο, τα i10 και Picanto έχουν ενδιαφέρον, ενώ το Jazz αξίζει τα επιπλέον χρήματα όταν προέχουν οι χώροι και η πρακτικότητα. Το Clio dCi EDC ταιριάζει περισσότερο σε μεγαλύτερες διαδρομές, το 208 EAT6 προσφέρει καλύτερες επιδόσεις με αυξημένες απαιτήσεις ελέγχου του κινητήρα και το 500 Dualogic απευθύνεται σε όποιον εκτιμά τη σχεδίασή του και αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες του κιβωτίου. Η τελική επιλογή, πάντως, κρίνεται στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ιστορικό συντήρησης, ανεξάρτητος τεχνικός έλεγχος και δοκιμή στον δρόμο αξίζουν περισσότερο από τον πλούσιο εξοπλισμό ή μια χαμηλή τιμή. Και αν τα 15.000 ευρώ είναι το συνολικό διαθέσιμο ποσό, μέρος του πρέπει να μείνει για μεταβίβαση, συντήρηση και αναλώσιμα που θα χρειαστούν αμέσως μετά την αγορά.