Τι MG παίρνεις με έως 20.000 ευρώ;

Στις 18.950 €, ένας αγοραστής της MG μπορεί να φύγει με αυτόματο υβριδικό κι ένας άλλος με οικογενειακό SUV.

Η πιο προσιτή πρόταση της MG στην Ελλάδα κοστίζει σήμερα 15.950 €. Είναι αρκετά χαμηλότερα από το όριο των 20.000 €, ώστε να έχει νόημα και μια δεύτερη ερώτηση. Τι κερδίζεις αν διαθέσεις κάτι παραπάνω; Στην περίπτωση του MG3, τα επιπλέον χρήματα μπορούν να αλλάξουν από τις ζάντες και τον εξοπλισμό της καμπίνας μέχρι τον τρόπο που κινείται το αυτοκίνητο. Μπορούν, όμως, να σε περάσουν και στην επόμενη κατηγορία μεγέθους.

Τι έχει το MG3 των 15.950 €;

Το μικρότερο MG έχει μήκος 4,1 μέτρα, πέντε πόρτες και χώρο αποσκευών 293 λίτρων. Στη βασική έκδοση Excite, κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας 1,5 λίτρων. Αποδίδει 115 ίππους και 148 Nm ροπής, στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων και επιταχύνει το MG3 από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 10,8 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση κατά WLTP είναι 6,1 λτ./100 χλμ. Για τον αγοραστή της βασικής έκδοσης, μεγαλύτερη σημασία έχει τι βρίσκει κάθε πρωί ανοίγοντας την πόρτα. Η οθόνη αφής των 10,25 ιντσών διαθέτει πλοήγηση και υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ στις μανούβρες προβάλλει την εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας. Ο πίνακας οργάνων είναι επίσης ψηφιακός, με διαγώνιο 7 ιντσών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Με την προωθητική τιμή στις 15.950 €, η Excite αφήνει περιθώριο 4.050 € από το αρχικό όριο. Η βενζινοκίνητη Exclusive κοστίζει 18.950 €. Κρατά τον ίδιο κινητήρα και το ίδιο πεντάρι κιβώτιο, προσθέτοντας ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, εκκίνηση με κουμπί και ηχοσύστημα έξι ηχείων. Εδώ η επιλογή γίνεται πιο δύσκολη, διότι όποιος είναι έτοιμος να δώσει αυτά τα 3.000 € επιπλέον έχει έναν καλό λόγο να οδηγήσει και το υβριδικό.

Στην ίδια τιμή, το MG3 αλλάζει χαρακτήρα

Με την προωθητική τιμή της έκδοσης Hybrid+ Excite στις 18.950 €, το πρώτο κέρδος γίνεται αντιληπτό από το πρώτο κιόλας μποτιλιάρισμα. Το κιβώτιο είναι αυτόματο και ο ηλεκτροκινητήρας των 136 ίππων μπορεί να κινεί μόνος του το αυτοκίνητο σε χαμηλές ταχύτητες. Η μπαταρία των 1,83 kWh φορτίζει εν κινήσει, επομένως το πλήρως υβριδικό MG3 ταιριάζει εξίσου και σε κάποιον που παρκάρει μονίμως στον δρόμο. Έξω από την πόλη, η διαφορά φαίνεται στις επιδόσεις. Το Hybrid+ φτάνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 8 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας 2,8 δευτερόλεπτα απέναντι στο χειροκίνητο MG3. Παράλληλα, η μέση κατανάλωση πέφτει στα 4,4 λτ./100 χλμ. Με βάση τις εργοστασιακές μετρήσεις, στα 10.000 χλμ. η διαφορά ανάμεσα στις δύο βασικές εκδόσεις φτάνει τα 170 λίτρα βενζίνης. Στο πορτμπαγκάζ, πάντως, οι δύο εκδόσεις είναι ισόπαλες. Η τοποθέτηση της μπαταρίας αφήνει και τα 293 λίτρα διαθέσιμα για αποσκευές.

Κι αν χρειάζεσαι μεγαλύτερο αυτοκίνητο;

Εκεί μπαίνει στη συζήτηση το MG ZS MAX 1.5 Excite, που προσφέρεται επίσης στις 18.950 €. Με μήκος 4,43 μέτρα, καταλαμβάνει περίπου 33 εκατοστά παραπάνω σε μια θέση στάθμευσης από το MG3. Μέρος αυτής της διαφοράς το βρίσκεις ανοίγοντας την πέμπτη πόρτα. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 443 λίτρα, ακριβώς 150 περισσότερα από όσα προσφέρει το μικρό hatchback. Για όποιον ταξιδεύει συχνά με παιδιά και πρέπει να βολέψει καρότσι μαζί με τις βαλίτσες, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό νούμερο της σύγκρισης. Στα χρήματα αυτά το ZS MAX διατίθεται με ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, 115 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο. Το μεγαλύτερο αμάξωμα έχει το τίμημά του τόσο στην επιτάχυνση, με 12,5 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα, όσο και στην κατανάλωση, που φτάνει τα 6,5 λτ./100 χλμ. Έτσι, η πιο ενδιαφέρουσα σύγκριση στις 18.950 € είναι ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα που δύσκολα θα έβαζε κανείς δίπλα δίπλα αν δεν είχαν την ίδια τιμή. Στη διαδρομή σπίτι, γραφείο και πάλι πίσω, το αυτόματο Hybrid+ έχει το προβάδισμα. Την Παρασκευή το απόγευμα, με όλη την οικογένεια και τις αποσκευές της στο πεζοδρόμιο, τα 150 επιπλέον λίτρα του ZS MAX αποκτούν άλλη αξία.