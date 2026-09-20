Τι Peugeot παίρνω με 30.000 ευρώ; – Όλες οι επιλογές

Με προϋπολογισμό έως 30.000 ευρώ, η Peugeot προσφέρει εννέα εκδόσεις των 208, 2008 και 308, με κινητήρες βενζίνης και υβριδικά σύνολα έως 145 ίππους.

Τα 30.000 ευρώ αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον όριο για όποιον αναζητά σήμερα ένα καινούργιο Peugeot. Σε αυτά τα χρήματα δεν περιορίζεται κανείς αποκλειστικά σε ένα βασικό supermini, αλλά μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αυτοκινήτων: το μικρό 208, το B-SUV 2008 και το μεγαλύτερο οικογενειακό hatchback 308.

Συνολικά, στον ελληνικό τιμοκατάλογο υπάρχουν εννέα εκδόσεις Peugeot με τιμή έως και 30.000 ευρώ. Οι τέσσερις αφορούν το 208, άλλες τέσσερις το 2008 και μία το 308. Παράλληλα, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε έναν συμβατικό βενζινοκινητήρα 100 ίππων και στα νεότερα υβριδικά σύνολα των 110 ή 145 ίππων.

Peugeot 208: Η πιο προσιτή επιλογή από 20.800 ευρώ

Η είσοδος στην γκάμα γίνεται με το Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Style, το οποίο κοστίζει 20.800 ευρώ. Ο τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας αποδίδει 100 ίππους, προσφέρει τελική ταχύτητα 194 χλμ./ώρα και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 10,1 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,0 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO2 των 117 γρ./χλμ. σημαίνουν ότι ο ιδιοκτήτης δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Πρόκειται για την οικονομικότερη επιλογή της γκάμας και μία πρόταση που καλύπτει επαρκώς τις καθημερινές μετακινήσεις.

Με 22.800 ευρώ, ο ίδιος κινητήρας συνδυάζεται με το πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Allure. Η διαφορά των 2.000 ευρώ απευθύνεται κυρίως σε εκείνον που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην εμφάνιση, στην άνεση και στον εξοπλισμό, χωρίς να χρειάζεται περισσότερη ισχύ ή αυτόματο κιβώτιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 208 Hybrid 110 e-DCS6 Style, με τιμή 23.000 ευρώ. Για μόλις 2.200 ευρώ περισσότερα από τη βασική έκδοση, προσφέρει υβριδική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Αποδίδει 110 ίππους, χρειάζεται 9,8 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα και περιορίζει τη μέση κατανάλωση στα 4,5 λτ./100 χλμ.. Πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές ολόκληρης της γκάμας, ιδιαίτερα για καθημερινή χρήση στην πόλη. Στην κορυφή των εκδόσεων του 208 που παραμένουν εντός προϋπολογισμού βρίσκεται το Hybrid 145 e-DCS6 Allure, στα 27.500 ευρώ. Με 145 ίππους, 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 214 χλμ./ώρα, είναι η σαφώς πιο δυναμική πρόταση. Την ίδια στιγμή διατηρεί χαμηλή κατανάλωση 4,6 λτ./100 χλμ. και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Peugeot 2008: SUV από 22.700 ευρώ

Για όσους θέλουν την υπερυψωμένη θέση οδήγησης, την πιο περιπετειώδη εμφάνιση και την πρακτικότητα ενός μικρού SUV, το Peugeot 2008 ξεκινά από τις 22.700 ευρώ στην έκδοση 1.2 PureTech 100 Style. Χρησιμοποιεί τον ίδιο τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα των 100 ίππων, με μέση κατανάλωση 5,4 λτ./100 χλμ. και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 10,8 δευτερόλεπτα. Οι εκπομπές CO2 φτάνουν τα 128 γρ./χλμ., με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας να διαμορφώνονται στα 81,92 ευρώ.

Η έκδοση PureTech 100 Allure ανεβάζει την τιμή στις 25.600 ευρώ, χωρίς αλλαγή στο μηχανικό σύνολο. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει νόημα για τον αγοραστή που προτιμά το πλουσιότερο πακέτο εξοπλισμού, αλλά θέλει να διατηρήσει την τιμή αρκετά χαμηλότερα από το όριο των 30.000 ευρώ. Η καλύτερη ισορροπία στην γκάμα του γαλλικού B-SUV βρίσκεται πιθανότατα στο 2008 Hybrid 145 e-DCS6 Style, το οποίο κοστίζει 26.700 ευρώ. Οι 145 ίπποι χαρίζουν αισθητά καλύτερες επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ το αυτόματο κιβώτιο κάνει σαφώς ευκολότερη την καθημερινότητα.

Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,9 λτ./100 χλμ., οι εκπομπές CO2 βρίσκονται στα 110 γρ./χλμ. και τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά. Ακριβώς στο ανώτατο όριο συναντάμε το 2008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure, με τιμή 30.000 ευρώ. Προσφέρει το ίδιο αποδοτικό υβριδικό σύστημα, αλλά σε πλουσιότερη έκδοση εξοπλισμού. Είναι η πληρέστερη SUV επιλογή του καταλόγου σε αυτό το budget, αν και εξαντλεί ολόκληρο το διαθέσιμο ποσό.

Peugeot 308: Το μεγαλύτερο αυτοκίνητο της λίστας

Η ευχάριστη έκπληξη είναι ότι κάτω από τις 30.000 ευρώ χωρά και το μεγαλύτερο Peugeot 308. Η έκδοση Hybrid 145 e-DCS6 Style κοστίζει 28.900 ευρώ, φέρνοντας στην εξίσωση ένα πιο ευρύχωρο, ώριμο και οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς συμβιβασμό στο μηχανικό σύνολο. Το υβριδικό σύστημα αποδίδει 145 ίππους και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,0 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα φτάνει τα 210 χλμ./ώρα και η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 4,7 λτ./100 χλμ.

Με εκπομπές 107 γρ./χλμ., δεν επιβαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας. Ουσιαστικά, το 308 ζητά μόλις 1.400 ευρώ περισσότερα από το 208 Hybrid 145 Allure και κοστίζει 1.100 ευρώ λιγότερο από το 2008 Hybrid 145 Allure. Αν οι μεγαλύτεροι χώροι, η ποιότητα κύλισης και η πιο ολοκληρωμένη συμπεριφορά στον αυτοκινητόδρομο έχουν προτεραιότητα έναντι της SUV εμφάνισης, αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική αγορά της λίστας.

Όλες οι εκδόσεις Peugeot έως 30.000 ευρώ

Μοντέλο και έκδοση Ισχύς Κατανάλωση Τέλη κυκλοφορίας Τιμή Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Style 100 ίπποι 5,0 λτ./100 χλμ. 0 € 20.800 € Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 Style 100 ίπποι 5,4 λτ./100 χλμ. 81,92 € 22.700 € Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Allure 100 ίπποι 5,0 λτ./100 χλμ. 0 € 22.800 € Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Style 110 ίπποι 4,5 λτ./100 χλμ. 0 € 23.000 € Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 Allure 100 ίπποι 5,4 λτ./100 χλμ. 82,56 € 25.600 € Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCS6 Style 145 ίπποι 4,9 λτ./100 χλμ. 0 € 26.700 € Peugeot 208 Hybrid 145 e-DCS6 Allure 145 ίπποι 4,6 λτ./100 χλμ. 0 € 27.500 € Peugeot 308 Hybrid 145 e-DCS6 Style 145 ίπποι 4,7 λτ./100 χλμ. 0 € 28.900 € Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure 145 ίπποι 4,9 λτ./100 χλμ. 0 € 30.000 €

Ποιο Peugeot αξίζει περισσότερο;

Η απάντηση εξαρτάται από τις ανάγκες του αγοραστή.