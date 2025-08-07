quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση του best-seller αυτοκινήτου στην Ελλάδα – Τιμή

ΠΕΜΠΤΗ | 07.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
afti-einai-i-fthinoteri-ekdosi-tou-best-seller-aftokinitou-stin-ellada-timi-770461

Σε μια κατηγορία που κατακλύζεται από επιλογές, ένα μοντέλο συνεχίζει αθόρυβα αλλά σταθερά να πρωταγωνιστεί στις ταξινομήσεις στην Ελλάδα.

  • Πρώτο σε πωλήσεις στο εξάμηνο με 3.812 ταξινομήσεις
  • Βασική έκδοση: 1.2 PureTech 100 Style
  • Τιμή: 22.700 ευρώ
  • Υβριδικό από 26.700 ευρώ 

PEUGEOT 2008

Το SUV που προηγείται μόνιμα στις πωλήσεις

Το Peugeot 2008 είναι ένα μοντέλο που έχει αποδείξει την αξία του στην ελληνική αγορά. Με 3.812 ταξινομήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025, βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων για την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του Ιουλίου δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, όλα δείχνουν πως παραμένει το SUV που εμπιστεύονται οι Έλληνες περισσότερο.

Ο λόγος; Προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης με μοντέρνα σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία, ευχάριστο εσωτερικό και πλούσιο εξοπλισμό, ακόμη και στις βασικές εκδόσεις. Το κυριότερο όμως: έχει εκδόσεις για κάθε ανάγκη και κάθε τσέπη.

PEUGEOT 2008

Η εισαγωγική έκδοση: PureTech 100 Style

Η έκδοση 1.2 PureTech 100 Style αποτελεί την είσοδο στη γκάμα του Peugeot 2008. Με τιμή 22.700 ευρώ, προσφέρει έναν turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1.2 λίτρων και 100 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Οι εκπομπές CO₂ φτάνουν τα 128 g/km, εξασφαλίζοντας χαμηλά τέλη κυκλοφορίας (82€), ενώ η εργοστασιακή μέση κατανάλωση διαμορφώνεται σε 5,5 lt/100 km.

Παρά τη χαμηλή τιμή, η έκδοση αυτή δεν υστερεί σε εξοπλισμό. Περιλαμβάνει:

  • Ψηφιακό πίνακα οργάνων
  • Οθόνη αφής 10 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto
  • Αυτόματο κλιματισμό
  • Φώτα ημέρας και πίσω LED, προβολείς EcoLED
  • Ζάντες αλουμινίου 16″
  • Cruise control
  • Αυτόνομο φρενάρισμα και σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Είναι, με λίγα λόγια, ένα πλήρες αυτοκίνητο για την κατηγορία του, χωρίς να ζητά υπερβολικά ανταλλάγματα.

PEUGEOT 2008

Υβριδικό: Μετακινήσεις χωρίς άγχος

Για όσους θέλουν αυτόματο κιβώτιο και μεγαλύτερη οικονομία χωρίς την πολυπλοκότητα ενός plug-in υβριδικού ή ηλεκτρικού, υπάρχει η ήπια υβριδική έκδοση Hybrid 145 e-DCS6. Χρησιμοποιεί τον ίδιο 1.2 PureTech κινητήρα με ισχύ 136 ίππων αλλά εδώ συνοδεύεται από έναν ηλεκτροκινητήρα, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Οι τιμές ξεκινούν από 26.700 € (έκδοση Style) και κορυφώνονται στις 33.300 € (έκδοση GT). Το σύστημα λειτουργεί ως ήπιο υβριδικό, βελτιώνοντας την απόκριση και μειώνοντας την κατανάλωση, ειδικά σε αστικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εξοπλισμός τους ανεβαίνει αναλόγως, με τις ανώτερες εκδόσεις να διαθέτουν:

  • Matrix LED προβολείς,
  • Ζάντες 18″,
  • Κάμερα οπισθοπορείας,
  • Σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

PEUGEOT 2008

Ηλεκτρικό: Για όσους είναι ήδη έτοιμοι για το αύριο

Το Peugeot e-2008 είναι η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου, εξοπλισμένο με μπαταρία 50 ή 54 kWh και ηλεκτροκινητήρα 136 ή 156 ίππων αντίστοιχα. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 406 km (WLTP), ενώ η ταχεία φόρτιση γίνεται με ισχύ έως και 100 kW, προσφέροντας 20-80% σε μόλις 30 λεπτά.

Παρότι σημαντικά ακριβότερο, μπορεί να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το οποίο μειώνει την τελική τιμή, ειδικά για ιδιώτες που αποσύρουν παλιό όχημα.

PEUGEOT 2008

Το Peugeot 2008 καταφέρνει να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο οδηγού. Με βενζινοκίνητη έκδοση από 22.700 ευρώ, υβριδική από 26.700 ευρώ και ηλεκτρική από 36.900 ευρώ, δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης σε κάθε έκδοση, η σχεδίαση ξεχωρίζει και η γκάμα ικανοποιεί απόλυτα το ελληνικό κοινό που ψάχνει ένα SUV για όλες τις ανάγκες.

PEUGEOT 2008

Τι κρατάμε;

  • Το Peugeot 2008 ήταν το πρώτο SUV σε πωλήσεις στο α’ εξάμηνο με 3.812 ταξινομήσεις
  • Η βασική έκδοση Style με κινητήρα 1.2 100hp κοστίζει 22.700€
  • Οι υβριδικές εκδόσεις ξεκινούν από 26.700
  • Η ηλεκτρική έκδοση e-2008 ξεκινά από 36.700€, με τη κρατική επιδότηση να μειώνει το κόστος

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ιουλίου: Ποια μάρκα ταπεινώνει την αγορά;

Οδηγήσαμε το DS No8: Έχει όντως 700 χιλιόμετρα αυτονομία;

Tags
#2008#Peugeot#Peugeot 2008
