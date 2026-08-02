Τι Toyota παίρνω με 25.000 ευρώ; – Crossover, SUV και οικογενειακό

Από ένα μικρό full hybrid crossover πόλης μέχρι ένα κανονικό οικογενειακό sedan και ένα πολυχρηστικό μοντέλο με 775 λίτρα χώρου αποσκευών, η Toyota προσφέρει αρκετές και εντελώς διαφορετικές επιλογές κάτω από τις 25.000 ευρώ.

Οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το ποσό των 25.000 ευρώ να θεωρείται πλέον ένα σχετικά ρεαλιστικό budget για την αγορά ενός καλά εξοπλισμένου μικρού ή ακόμη και ενός βασικού οικογενειακού μοντέλου. Στην περίπτωση της Toyota, τα διαθέσιμα αυτοκίνητα σε αυτό το εύρος τιμής δεν περιορίζονται σε μία μόνο κατηγορία. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε full hybrid crossover και hatchback, ένα δημοφιλές B-SUV, ένα παραδοσιακό οικογενειακό sedan ή ακόμη και ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο πολυχρηστικό μοντέλο. Οι παρακάτω τιμές είναι οι επίσημες τιμές εκκίνησης με ΦΠΑ που εμφανίζονται από την Toyota Hellas και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την έκδοση, το χρώμα, τον διαθέσιμο εξοπλισμό ή κάποια τρέχουσα εμπορική ενέργεια.

Toyota Aygo X Hybrid: Το οικονομικότερο και πιο αστικό

Το Toyota Aygo X Hybrid αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή της λίστας, αλλά και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για όποιον κινείται κυρίως μέσα στην πόλη. Το ανανεωμένο μοντέλο δεν χρησιμοποιεί πλέον τον παλαιότερο ατμοσφαιρικό κινητήρα του 1,0 λίτρου. Εφοδιάζεται με το πλήρως υβριδικό σύστημα 1.5 TNGA, αποδίδει 116 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η επίσημη μέση κατανάλωση ξεκινά από μόλις 3,7 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO2 από 85 γρ./χλμ. Η βασική έκδοση X-Play κοστίζει 19.670 ευρώ, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο μέχρι το όριο των 25.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο budget χωρούν συνολικά πέντε εκδόσεις: X-Play στα 19.670 ευρώ, X-Style στα 20.260 ευρώ, X-Style Plus στα 20.770 ευρώ, X-Pulse στα 22.060 ευρώ και X-Trend στα 23.010 ευρώ. Η ακριβότερη X-Envy, αντίθετα, ξεπερνά οριακά το budget, με τιμή 25.160 ευρώ.

Το Aygo X παραμένει ένα συμπαγές crossover πόλης, με αυξημένη θέση οδήγησης, εύκολο χειρισμό και μικρές εξωτερικές διαστάσεις. Η full hybrid τεχνολογία το κάνει ιδιαίτερα οικονομικό σε αστικό περιβάλλον, ενώ το αυτόματο κιβώτιο διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή μετακίνηση. Δεν είναι η καλύτερη επιλογή για μια οικογένεια που πραγματοποιεί συχνά μεγάλα ταξίδια, λόγω των περιορισμένων χώρων στο πίσω μέρος και του μικρότερου πορτμπαγκάζ. Είναι όμως ίσως το πιο ολοκληρωμένο δεύτερο αυτοκίνητο μιας οικογένειας ή η ιδανική επιλογή για οδηγό που κινείται κυρίως μέσα στην πόλη.

Toyota Yaris Hybrid: Η πιο ισορροπημένη επιλογή

Για κάποιον που θέλει ένα μικρό αυτοκίνητο χωρίς τους χωροταξικούς περιορισμούς του Aygo X, το Toyota Yaris Hybrid είναι πιθανότατα η πιο ισορροπημένη πρόταση. Η βασική έκδοση LIVE ξεκινά από 21.750 ευρώ και χρησιμοποιεί το full hybrid σύστημα των 116 ίππων, μαζί με αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η επίσημη κατανάλωση ξεκινά από 3,8 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO2 από 86 γρ./χλμ. Μέχρι τις 25.000 ευρώ υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις. Εκτός από τη LIVE, προσφέρονται η ACTIVE στα 22.740 ευρώ, η ACTIVE PLUS στα 23.260 ευρώ και η σαφώς πλουσιότερη STYLE στα 24.260 ευρώ. Η STYLE SMART CONNECT βρίσκεται ελάχιστα πάνω από το όριο, στα 25.060 ευρώ.

Σε σχέση με το Aygo X, το Yaris προσφέρει καλύτερους χώρους για τους πίσω επιβάτες, πιο ώριμη οδική συμπεριφορά στον αυτοκινητόδρομο και μεγαλύτερη ευελιξία ως μοναδικό αυτοκίνητο ενός ζευγαριού ή μιας μικρής οικογένειας. Παράλληλα, διατηρεί τα βασικά πλεονεκτήματα του full hybrid συστήματος: χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, αθόρυβη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες και απουσία ανάγκης εξωτερικής φόρτισης. Το Yaris είναι το μοντέλο που καλύπτει τις περισσότερες καθημερινές ανάγκες χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα μεγάλο ή ακριβό.

Toyota Yaris Cross Hybrid: Το SUV που χωρά οριακά στο budget

Το Toyota Yaris Cross αποτελεί την επιλογή για όσους θέλουν την αυξημένη θέση οδήγησης, την πρακτικότητα και την εμφάνιση ενός σύγχρονου B-SUV, χωρίς να ξεπεράσουν το όριο των 25.000 ευρώ. Εδώ, πάντως, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση, καθώς στην ελληνική αγορά εμφανίζονται παράλληλα δύο διαφορετικοί τιμοκατάλογοι. Το απερχόμενο Toyota Yaris Cross ξεκινά από 24.120 ευρώ στην έκδοση Active, ενώ η Active Plus κοστίζει 24.570 ευρώ. Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross ξεκινά αντίστοιχα από 24.470 ευρώ, με την Active Plus να διαμορφώνεται στα 24.920 ευρώ. Επομένως, ακόμη και στην ανανεωμένη εκδοχή του, το Yaris Cross παραμένει κάτω από το όριο των 25.000 ευρώ, έστω και οριακά στην περίπτωση της Active Plus.

Και οι δύο βασικές εκδόσεις χρησιμοποιούν το πλήρως υβριδικό σύστημα των 116 ίππων, το οποίο συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, ενώ η επίσημη κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα 4,4-4,5 λτ./100 χλμ. Η βασική έκδοση Active διαθέτει ήδη έναν αρκετά πλήρη εξοπλισμό, με αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, καθώς και το προηγμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας Toyota T-Mate. Η έκδοση Active Plus προσθέτει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και προβολείς ομίχλης LED, αξιοποιώντας σχεδόν ολόκληρο το διαθέσιμο budget. Σε σχέση με το απλό Yaris, το Yaris Cross προσφέρει υψηλότερη θέση οδήγησης, ευκολότερη πρόσβαση στην καμπίνα και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών, στοιχεία που το καθιστούν πιο κατάλληλο για οικογενειακή χρήση. Από την άλλη πλευρά, με τα ίδια περίπου χρήματα το Yaris αγοράζεται σε πλουσιότερη έκδοση εξοπλισμού. Για τον αγοραστή που θέλει οπωσδήποτε ένα υβριδικό SUV, η βασική Active αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή, ενώ η Active Plus του facelift φτάνει σχεδόν ακριβώς στο ανώτατο όριο των 25.000 ευρώ.

Toyota Corolla Sedan: Κανονικό οικογενειακό από 21.570 ευρώ

Η μεγάλη έκπληξη της λίστας είναι το Toyota Corolla Sedan, καθώς η τιμή εκκίνησής του είναι χαμηλότερη τόσο από του Yaris όσο και από του Yaris Cross. Η βασική Corolla Active με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων και τους 125 ίππους κοστίζει 21.570 ευρώ. Ο κινητήρας συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Μέσα στο όριο των 25.000 ευρώ χωρά και η πλουσιότερη ACTIVE PLUS, με τιμή 23.920 ευρώ.

Η επόμενη έκδοση STYLE ανεβαίνει στα 27.670 ευρώ, ενώ η full hybrid Corolla των 140 ίππων ξεκινά από 26.650 ευρώ και συνεπώς βρίσκεται εκτός του συγκεκριμένου budget.

Σε αντίθεση με τα Aygo X, Yaris και Yaris Cross, η Corolla που αγοράζεται κάτω από τις 25.000 ευρώ δεν είναι υβριδική και δεν διαθέτει αυτόματο κιβώτιο. Αντίθετα, προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη καμπίνα, καλύτερους χώρους για επιβάτες, μεγάλο πορτμπαγκάζ και πιο άνετη συμπεριφορά σε ταξίδια. Για μια οικογένεια που δεν κινείται αποκλειστικά μέσα στην πόλη και δεν θεωρεί απαραίτητο το αυτόματο κιβώτιο, η Corolla Sedan αποτελεί πιθανότατα το περισσότερο αυτοκίνητο ανά ευρώ σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη λίστα.

Toyota Proace City Verso: Για χώρους που θυμίζουν μικρό van

Το πιο πρακτικό Toyota κάτω από τις 25.000 ευρώ είναι χωρίς αμφιβολία το Proace City Verso. Η βασική έκδοση Active L1 κοστίζει 23.600 ευρώ και χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 110 ίππους και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο και έχει επίσημη μικτή κατανάλωση 6,4 λτ./100 χλμ. Η βασική έκδοση είναι πενταθέσια και διαθέτει χώρο αποσκευών 775 λίτρων, δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, εμπρός προβολείς LED, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες, κλιματισμό, οθόνη πολυμέσων 5 ιντσών και ηλεκτρικό χειρόφρενο. Το Proace City Verso δεν προσφέρει τη σχεδιαστική κομψότητα ή την οδική αίσθηση της Corolla και του Yaris Cross. Αντίθετα, έχει τετραγωνισμένο αμάξωμα, αυξημένο ύψος και περισσότερο επαγγελματικό χαρακτήρα. Όποιος όμως χρειάζεται χώρο για παιδιά, καρότσια, ποδήλατα, εξοπλισμό ή πολλές αποσκευές, δύσκολα θα βρει άλλη καινούργια πρόταση με αντίστοιχη χωρητικότητα σε αυτή την τιμή. Οι ακριβότερες εκδόσεις διατίθενται ακόμη και με επτά θέσεις, όμως η βασική πρόταση των 23.600 ευρώ είναι πενταθέσια.

Ποιο Toyota αξίζει περισσότερο με 25.000 ευρώ;

Η τελική επιλογή εξαρτάται κυρίως από το πού και πώς θα χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο.

Για αποκλειστικά αστικές μετακινήσεις, το Aygo X Hybrid είναι το οικονομικότερο, πιο ευέλικτο και πιο αποδοτικό. Με 25.000 ευρώ μπορεί μάλιστα να αγοραστεί σε αρκετά πλούσια έκδοση.

είναι το οικονομικότερο, πιο ευέλικτο και πιο αποδοτικό. Με 25.000 ευρώ μπορεί μάλιστα να αγοραστεί σε αρκετά πλούσια έκδοση. Το Yaris Hybrid είναι η πιο ισορροπημένη λύση, καθώς συνδυάζει μικρές διαστάσεις, χαμηλή κατανάλωση, αυτόματο κιβώτιο και επαρκείς χώρους για καθημερινή χρήση.

είναι η πιο ισορροπημένη λύση, καθώς συνδυάζει μικρές διαστάσεις, χαμηλή κατανάλωση, αυτόματο κιβώτιο και επαρκείς χώρους για καθημερινή χρήση. Για όσους θέλουν SUV εμφάνιση και αυξημένη πρακτικότητα, το Yaris Cross Active Plus αξιοποιεί σχεδόν ολόκληρο το διαθέσιμο ποσό, χωρίς όμως να το υπερβαίνει.

αξιοποιεί σχεδόν ολόκληρο το διαθέσιμο ποσό, χωρίς όμως να το υπερβαίνει. Η Corolla Sedan Active Plus είναι η καλύτερη επιλογή για συχνά ταξίδια και οικογενειακή χρήση, αρκεί ο αγοραστής να αποδέχεται τον συμβατικό βενζινοκινητήρα και το χειροκίνητο κιβώτιο.

είναι η καλύτερη επιλογή για συχνά ταξίδια και οικογενειακή χρήση, αρκεί ο αγοραστής να αποδέχεται τον συμβατικό βενζινοκινητήρα και το χειροκίνητο κιβώτιο. Τέλος, το Proace City Verso δεν έχει πραγματικό αντίπαλο ως προς τους διαθέσιμους χώρους. Δεν είναι η πιο μοντέρνα ή οικονομική επιλογή, αλλά είναι εκείνη που μπορεί να καλύψει τις πιο απαιτητικές μεταφορικές ανάγκες.

Με άλλα λόγια, οι 25.000 ευρώ αγοράζουν από ένα υβριδικό crossover πόλης μέχρι ένα κανονικό οικογενειακό sedan ή ένα όχημα με χώρο αποσκευών 775 λίτρων. Το δύσκολο δεν είναι να βρεθεί Toyota μέσα στο budget, αλλά να επιλεγεί ποια από τις εντελώς διαφορετικές προτάσεις ταιριάζει περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες του οδηγού.