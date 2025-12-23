Το 1ο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα το 2025 – 909 ταξινομήσεις σε 1 μήνα

Το 2025 βρίσκει την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε πλήρη αναδιάταξη, με τα SUV να συνεχίζουν να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων.

Πάνω από έξι στα δέκα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται σήμερα στην Ελλάδα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στροφή του κοινού προς τα πιο πρακτικά, υπερυψωμένα και «οικογενειακά» μοντέλα. Στην κορυφή αυτής της τάσης συναντάμε ξανά ένα γνώριμο όνομα: το Toyota Yaris Cross, το οποίο όχι μόνο πρωταγωνιστεί στην κατηγορία B-SUV αλλά κατακτά και την πρώτη θέση συνολικά στην ελληνική αγορά για το 2025. Τον Νοέμβριο σημείωσε 909 νέες ταξινομήσεις, εδραιώνοντας τη διαφορά του από τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Συνολικά στο ενδεκάμηνο της χρονιάς έχουν ταξινομηθεί 7.222 μονάδες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15,1% μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των B-SUV και 22,8% μόνο για τον μήνα Νοέμβριο.

Το B-SUV που έγινε σημείο αναφοράς

Η επιτυχία του Yaris Cross δεν είναι τυχαία. Από την παρουσίασή του, το μικρό SUV της Toyota κατάφερε να συνδυάσει την αξιοπιστία και την υβριδική τεχνογνωσία της μάρκας με μια εμφάνιση που παραπέμπει σε μεγαλύτερο SUV, χωρίς να χάνει την ευελιξία ενός compact μοντέλου. Με μήκος λίγο πάνω από 4,2 μέτρα και πορτμπαγκάζ 397 λίτρων, το Yaris Cross ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην αστική πρακτικότητα και τη δυνατότητα μετακινήσεων εκτός πόλης. Η υβριδική έκδοση των 116 ίππων συνεχίζει να είναι η δημοφιλέστερη επιλογή, ενώ η τετρακίνητη εκδοχή AWD-i (αποκλειστικά για τις εκδόσεις των 130 ίππων) απευθύνεται σε όσους αναζητούν μεγαλύτερη σιγουριά σε ολισθηρές επιφάνειες ή εκδρομικές συνθήκες. Η κατανάλωση παραμένει υποδειγματικά χαμηλή, με μέση τιμή γύρω στα 4,5 λίτρα/100 km, ενώ η αίσθηση ποιότητας στο εσωτερικό είναι σαφώς ανώτερη από αυτή που περιμένει κανείς στην κατηγορία. Οι οθόνες αφής, το ψηφιακό καντράν και το πλήρες πακέτο Toyota Safety Sense δίνουν μια premium αίσθηση, χωρίς να αυξάνουν υπερβολικά την τιμή.

Πώς διαμορφώθηκε η αγορά

Η κατηγορία B-SUV είναι η πολυπληθέστερη στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 47.787 ταξινομήσεις στο ενδεκάμηνο του 2025 και 3.986 μόνο τον Νοέμβριο. Το Yaris Cross προηγείται με διαφορά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Peugeot 2008 (513 ταξινομήσεις) και στην τρίτη το Citroën C3 (382). Την πεντάδα συμπληρώνουν τα Suzuki Vitara και Dacia Sandero, επιβεβαιώνοντας πως η κατηγορία παραμένει η πιο ανταγωνιστική της αγοράς. Η Toyota, με το Yaris Cross και το απλό Yaris, έχει κατορθώσει να κυριαρχεί στις δύο πιο δημοφιλείς κατηγορίες ταυτόχρονα: στα μικρά και στα μικρά SUV. Έτσι, σχεδόν ένα στα έξι αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα φέρει το σήμα της Toyota.

Γιατί συνεχίζει να πουλάει

Η επιτυχία του Yaris Cross μπορεί να αποδοθεί σε τέσσερις βασικούς λόγους:

Υβριδική τεχνολογία χωρίς φόρτιση: Η Toyota έχει το πιο δοκιμασμένο σύστημα full hybrid της αγοράς, με απλότητα στη χρήση και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη: Ο Έλληνας αγοραστής γνωρίζει ότι η Toyota προσφέρει σιγουριά και χαμηλό κόστος συντήρησης, ενώ διατηρεί υψηλή μεταπωλητική αξία. Σχεδίαση και ποιότητα: Η σύγχρονη εμφάνιση, τα προσεγμένα υλικά και η πλούσια τεχνολογική υποδομή του εσωτερικού ανεβάζουν τον πήχη στην κατηγορία. Πρακτικότητα και οδική ευκολία: Το Yaris Cross είναι εξαιρετικά άνετο, ευκολοδήγητο και προσφέρει τη σωστή αίσθηση στιβαρότητας για το μέγεθός του.

Η στρατηγική της Toyota για το 2025

Η Toyota συνεχίζει τη σταθερή της πορεία στην κορυφή της ελληνικής αγοράς, με γκάμα που περιλαμβάνει πλέον από το νέο, υβριδικό Aygo X μέχρι το ολοκαίνουργιο C-HR δεύτερης γενιάς και το Corolla Cross. Η πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα, η διαθεσιμότητα ετοιμοπαράδοτων μοντέλων και η ισχυρή παρουσία του δικτύου αντιπροσώπων δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για τη διατήρηση της πρωτιάς. Η στρατηγική της εταιρείας παραμένει ξεκάθαρη: να προσφέρει υβριδικά για όλους, με έμφαση στην αποδοτικότητα και στην ποιότητα που παραμένει σημείο αναφοράς για την κατηγορία.

Τι κρατάμε;