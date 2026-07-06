Το 7-θέσιο Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα, δεν πληρώνει Τέλη και έχει τιμή 24.200 ευρώ

Με τιμή που ξεκινά από τις 24.200 ευρώ, η Dacia προτείνει ένα από τα πιο οικονομικά 7θέσια της αγοράς, με LPG, τεράστια αυτονομία και μηδενικά Τέλη.

Το Dacia Jogger είναι σήμερα μία από τις πιο συμφέρουσες οικογενειακές προτάσεις της αγοράς, καθώς συνδυάζει 7 θέσεις, εργοστασιακό LPG, αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.400 km και τιμή εκκίνησης 24.200 ευρώ. Η βασική έκδοση expression Eco-G 120 7-S αποδίδει 120 ίππους, εκπέμπει 120 g/km CO₂ και συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, μαζί με 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Το νέο Dacia Jogger συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να προσφέρει πολύ αυτοκίνητο, χωρίς να ανεβάζει υπερβολικά το κόστος αγοράς. Με μήκος και διαμόρφωση που του επιτρέπουν να φιλοξενεί έως 7 επιβάτες, παραμένει μία από τις λίγες επιλογές της αγοράς για όσους χρειάζονται πραγματικούς χώρους, αλλά δεν θέλουν να περάσουν σε πολύ ακριβότερες προτάσεις. Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση expression Eco-G 120 7-S, με τιμή 24.200 ευρώ. Πιο πάνω βρίσκεται η extreme Eco-G 120 7-S, η οποία κοστίζει 26.500 ευρώ, ενώ για όσους θέλουν αυτόματο κιβώτιο υπάρχει η extreme Eco-G 120 7-S EDC, με τιμή 28.200 ευρώ. Υπάρχουν και εκδόσεις TCe 110 βενζίνης, από 24.800 ευρώ, όμως το ενδιαφέρον συγκεντρώνει δικαιολογημένα η έκδοση Eco-G, αφού εκεί βρίσκεται το μεγάλο πλεονέκτημα στο κόστος χρήσης.

Η έκδοση Eco-G 120 χρησιμοποιεί κινητήρα 1.2 turbo τριών κυλίνδρων, ο οποίος λειτουργεί εργοστασιακά τόσο με βενζίνη όσο και με LPG. Η ισχύς φτάνει τους 120 ίππους όταν ο κινητήρας λειτουργεί με υγραέριο και τους 114 ίππους με βενζίνη, ενώ η ροπή είναι 200 Nm και 190 Nm αντίστοιχα. Η βασική έκδοση συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ η αυτόματη επιλογή χρησιμοποιεί κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για μετατροπή μετά την αγορά. Το σύστημα bi-Fuel είναι εργοστασιακό, κάτι που σημαίνει καλύτερη ενσωμάτωση στο αυτοκίνητο, κανονική κάλυψη από την εγγύηση και πιο καθαρή λύση για τον οδηγό που θέλει χαμηλό κόστος μετακίνησης χωρίς να μπει σε υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο.

Το μεγάλο χαρτί του Jogger Eco-G 120 είναι η διπλή δεξαμενή καυσίμου. Το αυτοκίνητο διαθέτει 50 λίτρα LPG και 50 λίτρα βενζίνης, ενώ η εργοστασιακή κατανάλωση WLTP είναι 7,4 l/100 km με LPG και 5,9 l/100 km με βενζίνη στη χειροκίνητη έκδοση. Με γεμάτα και τα δύο ρεζερβουάρ, η θεωρητική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 1.400 km, κάνοντας το Jogger ιδανικό για οικογένειες που ταξιδεύουν συχνά, για όσους γράφουν πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο, αλλά και για επαγγελματική χρήση. Το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο ότι αργείς να σταματήσεις για ανεφοδιασμό, αλλά κυρίως ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς την αισθητά χαμηλότερη τιμή του LPG στην καθημερινή μετακίνηση. Παράλληλα, η έκδοση Eco-G 120 με χειροκίνητο κιβώτιο εκπέμπει 120 g/km CO₂, τιμή που της επιτρέπει να απαλλάσσεται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Έτσι, το οικονομικό όφελος δεν περιορίζεται στο καύσιμο, αλλά συνεχίζεται και στο ετήσιο κόστος κατοχής.

Το Jogger δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο με δύο έξτρα καθίσματα στο πορτμπαγκάζ. Η τρίτη σειρά αποτελείται από δύο ανεξάρτητα καθίσματα, τα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν ή να αφαιρεθούν πλήρως, ενώ η δεύτερη σειρά διαθέτει διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη 60/40. Έτσι, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει την καμπίνα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε διαδρομής. Με την τρίτη σειρά σε όρθια θέση, ο χώρος αποσκευών είναι 212 λίτρα. Με την τρίτη σειρά αναδιπλωμένη, η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 631 λίτρα, ενώ με αφαιρεμένη την τρίτη σειρά φτάνει έως τα 2.085 λίτρα. Πρόκειται για νούμερα που δείχνουν ξεκάθαρα τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Παρά την προσιτή τιμή εκκίνησης, το νέο Dacia Jogger δεν μένει πίσω στον εξοπλισμό ασφαλείας. Διαθέτει μεταξύ άλλων Forward Collision Warning, Emergency Brake Assist, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, σύστημα παρακολούθησης οδηγού, cruise control, αναγνώριση πινακίδων, κάμερα οπισθοπορείας και e-call. Στην καμπίνα υπάρχει σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, θύρες USB-C και πρίζα 12V ακόμη και στην τρίτη σειρά καθισμάτων.

Το Dacia Jogger Eco-G 120 7-S κερδίζει γιατί βάζει μπροστά την ουσία. Προσφέρει 7 θέσεις, τεράστια πρακτικότητα, εργοστασιακό LPG, πολύ μεγάλη αυτονομία, μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας και τιμή από 24.200 ευρώ. Σε μια αγορά όπου τα οικογενειακά αυτοκίνητα έχουν ακριβύνει σημαντικά, το Jogger παραμένει μία από τις πιο καθαρές, λογικές και οικονομικές επιλογές για όσους θέλουν χώρο, αυτονομία και χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς περιττές υπερβολές.

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