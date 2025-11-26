Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Σε μια εποχή που τα SUV γίνονται όλο και πιο σύνθετα, με plug-in συστήματα, βαριές μπαταρίες και δεκάδες modes, υπάρχει ένα μοντέλο που θυμίζει ότι η ουσία βρίσκεται στην απλότητα και στην αξιοπιστία.

Η Suzuki παραμένει πιστή σε αυτή τη φιλοσοφία με το Vitara, ένα SUV που δεν χρειάζεται να φωνάζει για να αποδείξει την αξία του. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει χτίσει όνομα μέσα από τη συνέπεια, την πρακτικότητα και τη διαχρονική του αντοχή. Το Vitara, από το 1988 μέχρι σήμερα, παραμένει ένας από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της κατηγορίας. Δεν είναι ένα SUV που σχεδιάστηκε απλώς για το lifestyle των πόλεων, αλλά ένα αυτοκίνητο που μπορεί πραγματικά να σε πάει και πέρα από το πεζοδρόμιο. Και σήμερα, στη νέα του υβριδική εκδοχή, συνεχίζει την παράδοση με έναν πιο σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο.

Μοντέρνο αλλά γνώριμο

Η σχεδίασή του διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα του μοντέλου, με καθαρές γραμμές, μεγάλη γρίλια και ψηλή μάσκα που αποπνέει στιβαρότητα. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με περιττές καμπύλες, αλλά με την ειλικρίνεια του σχήματός του. Τα LED φώτα εμπρός και πίσω, οι 17άρες ζάντες και οι δίχρωμοι συνδυασμοί αμαξώματος δίνουν την απαραίτητη δόση μοντέρνας αισθητικής, χωρίς να αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του Vitara.

Οι συμπαγείς διαστάσεις (4,275 μέτρα μήκος) το καθιστούν εξαιρετικά εύχρηστο στην πόλη, ενώ η απόσταση 175 χιλιοστών από το έδαφος του επιτρέπει να κινηθεί με άνεση σε κακοτράχαλα μονοπάτια. Είναι από τα λίγα SUV που διατηρούν αυτό το διπλό ταλέντο: άνεση στην άσφαλτο, σιγουριά στο χώμα.

Ανθεκτικότητα και ουσία

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, σε κερδίζει η εργονομία και η πρακτικότητα. Οι επιφάνειες είναι στιβαρές, με υλικά που δείχνουν ότι θα αντέξουν στον χρόνο, ενώ η θέση οδήγησης είναι ελαφρώς υπερυψωμένη, προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα. Το infotainment 9’’ με ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto είναι άμεσο και εύχρηστο, ενώ στον εξοπλισμό συναντάμε και ψηφιακό πίνακα οργάνων 4,2’’, διζωνικό κλιματισμό, keyless start, adaptive cruise control και κάμερα οπισθοπορείας.

Ο χώρος αποσκευών των 362 λίτρων είναι επαρκής για την κατηγορία, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν επαρκή χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, χάρη στη σχεδίαση της οροφής και στο μεταξόνιο των 2,5 μέτρων. Είναι ένα εσωτερικό που δεν υπόσχεται πολυτέλεια, αλλά λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα στην καθημερινότητα.

Υβριδική τεχνολογία 48V

Καρδιά του Vitara είναι ο 1.4 Boosterjet Hybrid κινητήρας, με 48V ήπιο υβριδικό σύστημα. Αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται είτε με 6άρι μηχανικό κιβώτιο, είτε με το 6τάχυτο αυτόματο, που εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές και πιο πολιτισμένη συμπεριφορά εντός πόλης. Το ήπια υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον κινητήρα στις εκκινήσεις και στις χαμηλές ταχύτητες, μειώνοντας την κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 5,7 λίτρα/100 km στον κύκλο WLTP. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 190 km/h. Για όσους θέλουν ακόμη περισσότερη ευελιξία, υπάρχει και η τετρακίνητη έκδοση AllGrip, που αξιοποιεί την εμπειρία της Suzuki στα off-road για να προσφέρει πραγματική πρόσφυση και ασφάλεια.

Ασφάλεια και εξοπλισμός

Η Suzuki εξόπλισε το Vitara με μια πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης: Dual Sensor Brake Support, Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Monitor και Hill Hold Control. Στην πράξη, το σύστημα πέδησης αναγνωρίζει οχήματα και πεζούς, ενώ το adaptive cruise control διατηρεί αποστάσεις ακόμη και σε έντονη κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Vitara εξακολουθεί να παίρνει κορυφαίες βαθμολογίες στις δοκιμές ασφάλειας, παραμένοντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας του.

Τιμή και εγγύηση

Η βασική έκδοση του Vitara ξεκινά από 20.580 ευρώ, ενώ οι πιο πλούσιες εκδόσεις GL+ και GLX φτάνουν μέχρι τα 25.880 ευρώ για τη GLX με ηλιοροφή. Για το αυτόματο κιβώτιο, το επιπλέον κόστος αυξάνεται περίπου κατά 4.000 ευρώ. Η εγγύηση ξεκινά από 3 και φτάνει τα 10 χρόνια ή 160.000 km, μέσω του προγράμματος Suzuki Service Activated Warranty, με την προϋπόθεση τακτικής συντήρησης στο επίσημο δίκτυο.

Το Suzuki Vitara δεν προσπαθεί να κερδίσει με φανταχτερά gadgets ή υπερβολές. Αντίθετα, πατά στις αξίες που το έκαναν επιτυχημένο: αντοχή, απλότητα, πρακτικότητα και αποδοτικότητα. Με ήπια υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, μεγάλη εργοστασιακή εγγύηση και τιμή κάτω από 21.000 ευρώ, είναι ένα SUV που δείχνει πως η ουσία δεν χρειάζεται να κοστίζει ακριβά.

Ένα αυθεντικό ιαπωνικό SUV για όσους προτιμούν την ουσία από τη μόδα και θέλουν ένα αυτοκίνητο που απλώς κάνει σωστά τη δουλειά του, κάθε μέρα.

Τι κρατάμε;

Απλότητα και αξιοπιστία σε ένα SUV που παραμένει πιστό στις ρίζες του

σε ένα SUV που παραμένει πιστό στις ρίζες του 48V υβριδικό σύστημα που μειώνει κατανάλωση χωρίς πολυπλοκότητα

που μειώνει κατανάλωση χωρίς πολυπλοκότητα Πλούσιος εξοπλισμός και πραγματική δυνατότητα τετρακίνησης

και πραγματική δυνατότητα τετρακίνησης 10ετής εγγύηση που δύσκολα θα βρεις αλλού στην κατηγορία

