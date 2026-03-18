ΑΓΟΡΑ

Το αυτοκίνητο πόλης με τις περισσότερες πωλήσεις το Φεβρουάριο στην Ελλάδα – Ξεκινά κάτω από 16.000 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Το αυτοκίνητο πόλης αποτελεί σήμερα μία από τις πιο λογικές επιλογές για μετακίνηση, καθώς προσφέρει οικονομία, ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι, παρά τη στροφή προς τα SUV, υπάρχει ακόμη χώρος για τα μικρά, ευέλικτα και οικονομικά μοντέλα πόλης. Και όχι απλώς χώρος, αλλά πραγματική ζήτηση. Σε ένα περιβάλλον όπου η τιμή αγοράς και το κόστος χρήσης παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, το αυτοκίνητο πόλης παραμένει μια επιλογή με ουσία και λογική. Στο πλαίσιο αυτό, το KIA Picanto κατάφερε να ξεχωρίσει τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα, καταγράφοντας 116 ταξινομήσεις και μερίδιο 40,14% στην κατηγορία A, γεγονός που το φέρνει στην κορυφή των πωλήσεων για το συγκεκριμένο διάστημα. Δεν μιλάμε απλώς για ένα “τίμιο μικρό”, αλλά για ένα μοντέλο που δείχνει να καταλαβαίνει ακριβώς τι ζητά σήμερα ο Έλληνας οδηγός.

KIA PICANTO

Το πρώτο που καταλαβαίνεις κοιτώντας το Picanto είναι ότι δεν προσπαθεί να είναι κάτι που δεν είναι. Δεν παριστάνει το SUV, δεν “φουσκώνει” τεχνητά διαστάσεις και χαρακτήρα. Αντίθετα, πατάει γερά πάνω στη λογική του καθαρόαιμου αυτοκινήτου πόλης, με compact διαστάσεις, ευκολία στους ελιγμούς και καθημερινή πρακτικότητα. Ταυτόχρονα όμως, η τελευταία γενιά του έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά σε επίπεδο σχεδίασης. Οι πιο αιχμηρές γραμμές, τα LED φωτιστικά σώματα και η συνολική πιο “ώριμη” αισθητική το φέρνουν πιο κοντά σε μεγαλύτερα μοντέλα της KIA, χωρίς να χάνει τον playful χαρακτήρα του. Με απλά λόγια, είναι ένα αυτοκίνητο πόλης που δεν δείχνει “φθηνό”, και αυτό μετράει.

KIA PICANTO

Κάτω από το καπό, το Picanto παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της απλότητας. Οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες βενζίνης, με έμφαση στην αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης, είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις από ένα τέτοιο μοντέλο.  Δεν θα σε εντυπωσιάσει με επιδόσεις, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Μέσα στην πόλη, είναι ελαφρύ, ευέλικτο και οικονομικό, ενώ το τιμόνι και οι διαστάσεις του το κάνουν ιδανικό για στενούς δρόμους και δύσκολο παρκάρισμα. Εκεί που πραγματικά κερδίζει πόντους είναι στην καθημερινότητα. Χαμηλή κατανάλωση, εύκολη οδήγηση και μηδενικό άγχος. Αυτό ακριβώς που θέλεις από ένα αυτοκίνητο πόλης που θα χρησιμοποιείς κάθε μέρα.

KIA PICANTO

Το εσωτερικό του Picanto έχει εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με το  παρελθόν. Η εργονομία είναι σωστή, τα υλικά αναμενόμενα για την κατηγορία αλλά προσεγμένα, και η συνολική εικόνα δείχνει σύγχρονη.  Σημαντικό είναι ότι δεν νιώθεις πως μπαίνεις σε “βασικό” αυτοκίνητο. Υπάρχει infotainment με οθόνη αφής, συνδεσιμότητα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας που ζητά σήμερα ο αγοραστής. Οι χώροι προφανώς δεν είναι το δυνατό σημείο, αλλά για τα δεδομένα της κατηγορίας είναι απολύτως επαρκείς για 2 ενήλικες και περιστασιακή χρήση πίσω καθισμάτων.

KIA PICANTO

Εδώ είναι που το Picanto “κλειδώνει” την επιτυχία του. Με τιμή εκκίνησης από 15.990 ευρώ, τοποθετείται ακριβώς εκεί που πρέπει. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα μοντέλα έχουν ξεφύγει πάνω από τις 18.000 ευρώ, το να βρίσκεις ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο πόλης κάτω από 16.000 ευρώ δεν είναι δεδομένο. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στις ταξινομήσεις. Όταν συνδυάζεις τιμή, αξιοπιστία και πρακτικότητα, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο.

KIA PICANTO

Η επιτυχία του Picanto δεν είναι τυχαία. Βασίζεται σε τρεις πολύ συγκεκριμένους άξονες:

  1. Είναι προσιτό. Και αυτό από μόνο του το κάνει άμεσα ελκυστικό.
  2. Είναι απλό και ξεκάθαρο. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά προσφέρει ακριβώς αυτό που υπόσχεται.
  3. Είναι φτιαγμένο για την ελληνική πραγματικότητα. Μικροί δρόμοι, δύσκολο παρκάρισμα, υψηλό κόστος καυσίμου. Εκεί παίζει στο γήπεδό του.

Σε μια εποχή που πολλά αυτοκίνητα προσπαθούν να τα κάνουν όλα, το Picanto κερδίζει γιατί κάνει ένα πράγμα σωστά: είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο πόλης.

Τι κρατάμε;

  • Νο1 σε πωλήσεις στην κατηγορία A τον Φεβρουάριο
  • Τιμή εκκίνησης κάτω από 16.000 ευρώ
  • Ιδανικό για πόλη, με χαμηλό κόστος χρήσης

#Kia#Kia Picanto
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
